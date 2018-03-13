Цены на нефть возобновили снижение на ожиданиях роста ее добычи в США

МОСКВА, 13 мар /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть вернулись к снижению во вторник вечером на ожиданиях роста добычи этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.27 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,51%, до 64,61 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,14%, до 60,66 доллара за баррель.

В ходе дневных торгов обе марки переходили к росту на фоне сообщений об увольнении президентом США Дональдом Трампом главы госдепартамента (МИДа) Рекса Тиллерсона. "Тиллерсон выступал за сохранение (ядерной - ред.) сделки с Ираном, в то время как Трамп хотел выйти из соглашения", - приводит агентство Market Watch мнение старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn). По словам эксперта, отставка Тиллерсона повышает риск новых санкций в отношении Ирана, а также ставит под угрозу экспорт нефти из этой страны.

Но вечером нефтяные котировки снова снижаются. В понедельник управление энергетической информации (EIA) минэнерго США сообщило, что добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах страны в апреле вырастет по сравнению с мартом на 131 тысячу баррелей в сутки - до 6,954 миллиона баррелей. На данный момент оценка добычи составляет 6,823 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, в начале марта EIA подняло прогнозную оценку общей добычи нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда - 10,7 миллиона баррелей в сутки.

И если днем эти ожидания уравновешивались новостью о приостановке отгрузки нефти из Ливии из-за забастовки портовых рабочих, то на данный момент стачка, по сообщениям СМИ, прекращена. "На нефтяном рынке видно все больше избытка предложения", - приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитика PVM Oil Associates Тамаша Варги (Tamas Varga).

Впрочем, и новая порция пищи для размышлений рыночным игрокам поступит вот-вот. Так, сырьевой аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново (Giovanni Staunovo) отмечает, что трейдеры ожидают ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые будут обнародованы в среду и четверг соответственно.