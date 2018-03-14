Арбитраж рассмотрит апелляцию "дочки" Siemens на отказ в аресте крымских турбин

МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу российской "дочки" немецкого концерна Siemens на отказ нижестоящего суда принять обеспечительные меры по ее иску к структурам "Ростеха" - ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) — по поводу поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций.

Истец, производитель спорных турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит немецкому концерну Siemens, на 35% - "Силовым машинам"), просит отменить принятое в ноябре 2017 года определение арбитражного суда Москвы. Суд первой инстанции тогда отказался наложить арест на четыре турбины, запретить их транспортировку, монтаж, эксплуатацию, модификацию, разборку, иное использование, а также любые сделки с турбинами.

Арбитраж Москвы уже рассмотрел дело по существу, и 10 января отклонил иск СТГТ, в котором "дочка" Siemens требовала признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года, а также истребовать турбины из незаконного владения ООО ТПЭ. Решение пока не вступило в силу, истец подал на него апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена 9 апреля.

В декабре 2017 года столичный арбитраж в параллельном деле отклонил встречные иски самого концерна Siemens и структур госкорпорации "Ростех" по тем же турбинам. Siemens в иске к ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ требовал признать незаконной сделку по поставке турбин в Крым. Сделка состояла из двух частей: договора между СТГТ и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. Истец также требовал обязать ООО ТПЭ вернуть четыре турбины производителю в качестве применения последствий недействительности сделки. СТГТ в том деле выступает соистцом.

Во встречном иске ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ требовали признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Оспариваемые пункты, как пояснял представитель Siemens, предусматривают право СТГТ отказаться от исполнения контракта, если это грозит нарушением санкций ЕС на поставку энергооборудования для Крыма, а также содержат обязательство покупателя не размещать турбины в Крыму и устанавливают конечным местом поставки Таманский полуостров. Решение по тому делу 1 марта вступило в законную силу.

Немецкий концерн считает, что в Крым незаконно были поставлены предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО ТПЭ, находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО ТПЭ, строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для ТЭС на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в том числе была увеличена их мощность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в частности, неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины — российского происхождения. Вместе с тем Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, а также их гендиректор.