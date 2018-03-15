Дайджест российских СМИ – 15 марта

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Сценный подарок - Владимира Путина ждали в Севастополе и Маршал, и адмирал - 14 марта на площади Нахимова в Севастополе состоялся митинг-концерт, на котором выступил и российский президент Владимир Путин.

- Без смеха не построишь - Как Владимир Путин ускорил введение в эксплуатацию Крымского моста - В среду Владимир Путин проинспектировал один из участков автодорожной части Крымского моста, строительство которого началось в феврале 2016 года.

- Яду ищут токсичные ответы - Британия назвала первые последствия "дела Скрипаля" - Кризис в отношениях Москвы и Лондона достиг нового пика: премьер Великобритании Тереза Мэй обнародовала пакет мер в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

- Не отвлекаясь на футбол - Опасные производства смогут продолжить работу во время ЧМ-2018 - Как выяснил "Ъ", несмотря на жалобы бизнеса, нормы режима усиленной безопасности на предприятиях, которые должны быть введены на время чемпионата мира по футболу, не стали понятнее. В разъяснениях Ростехнадзора, данных РСПП, фигурирует широкий список опасных веществ, при работе с которыми предприятия могут быть временно закрыты.

- Хакер, шер, репост - Схемы хищения средств мошенники находят в соцсетях - Мошенники, которые крадут средства граждан с банковских карт, сконцентрировались на представителях среднего класса в возрасте 25–40 лет.

- Импорта мало не бывает - США готовят новые ограничения в торговле с Китаем - Власти США не собираются ограничиваться уже введенными пошлинами на солнечные панели и стиральные машины, а также повышением тарифов на импорт стали и алюминия — Белый дом готовит ответные меры в отношении КНР в рамках расследования о краже интеллектуальной собственности китайскими компаниями.

- Торговцы госзаказом испугались прозрачности - Передача данных государству обеспокоила рынок - Совещание в Федеральном казначействе об организации взаимодействия электронных торговых площадок (ЭТП) с единой информсистемой закупок (ЕИС) испугало организаторов торгов.

- Рост на малых оборотах - Начало года обошлось без торможения экономики - Февральские экономические индикаторы, по мнению Минэкономики, позволяют предположить в первом квартале года оживление внутреннего спроса, промпроизводства и кредита.

- Профессионализм врачей обогнал их зарплату - Мониторинг кадров - Проходящая последние десять лет реформа оплаты труда врачей мало повлияла на их мотивацию — такой вывод можно сделать из нового исследования экспертов Высшей школы экономики (его основу составили опросы врачей 2007–2016 годов).

- Предпринимателям обещают налоговую предсказуемость - Дмитрий Медведев обсудил с единороссами законодательство о бизнесе - Премьер Дмитрий Медведев и "Единая Россия" считают, что Госдума до конца весенней сессии должна принять закон о государственной контрольно-надзорной деятельности, а также изменения в налоговое законодательство. Премьер напомнил, что о необходимости создания условий для развития бизнеса говорил в послании Федеральному собранию президент.

- Суд вернул дело о ссылке - Петербургские социологи оспаривают штраф за связь с нежелательными организациями - В Санкт-Петербурге развивается первый судебный процесс о "нежелательных организациях". Вчера на новое рассмотрение было отправлено дело АНО "Центр независимых социологических исследований". Присужденный ей мировым судьей штраф 50 тыс. руб. за запрещенные НКО связи с организациями сети фондов Сороса отменен.

- Майские указы проверены на выборочность - Верховный суд не нашел дискриминации соцработников в постановлениях президента - Бывший сотрудник социального центра из Саратова Федор Чертовский оспорил в Верховном суде майские указы президента РФ о повышении заработной платы.

- Гражданская оборонка - Диверсификацию производства на предприятиях ОПК подкрепят горячей линией - На оборонных предприятиях может появиться новая должность: "ответственный за диверсификацию".

- Жизнь водителей заиграет новыми красками - К белому на дороге добавят желтого и синего - Новый ГОСТ дорожной разметки, утвержденный Росстандартом, содержит ряд нововведений, которые вскоре станут заметны всем участникам движения. В частности, зоны, где запрещен обгон, впервые будут обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках — синими.

- Шубы отделали под стройматериалы - Преступное сообщество из Владивостока расследуют в Москве - СКР предъявил обвинение в организации преступного сообщества известному приморскому бизнесмену Родиону Тихонову. Он был задержан спецбригадой ФСБ и вместе с предполагаемыми сообщниками доставлен в Москву, где их арестовали.

- ФСБ заслушалась дагестанским премьером - Обвиняемым чиновникам предъявили сотню экспертиз - Как стало известно "Ъ", после визита президента Владимира Путина в Дагестан СКР активизировал расследование уголовного дела в отношении бывших членов правительства республики.

- Владимиру Тюрину закрывают выезд из России - Украина объявит его в розыск через Интерпол - Вчера стало известно, что национальная полиция Украины объявила в международный розыск российского вора в законе Владимира Тюрина. Он заочно обвиняется в организации убийства в Киеве в марте прошлого года экс-депутата Госдумы России от КПРФ Дениса Вороненкова.

- Филиппинский президент объявил себя неподсудным - Родриго Дутерте вывел страну из Международного уголовного суда - Президент Филиппин Родриго Дутерте вывел страну из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) после того, как прокуроры суда начали в отношении него расследование по подозрению в массовых убийствах.

- Ангеле Меркель отсчитали голосов - Канцлер ФРГ переизбрана на четвертый срок с минимальной поддержкой - В Берлине в среду состоялась инаугурация канцлера ФРГ Ангелы Меркель: вместе со своим кабинетом министров она принесла присягу перед парламентом.

- Хакеры познакомятся с фьючерсами - Аналитики оценили влияние кибератак на курсы криптовалют - Хакеры проводят атаки на криптовалютные биржи не только с целью кражи денег, но и чтобы повлиять на курсы криптовалют, утверждают в Positive Technologies.

- Genser встает под разборку - Активами проблемного автодилера заинтересовался и "Авилон" - Как стало известно "Ъ", помимо "Рольфа" и "Фаворит Моторс" активами закредитованного автодилера Genser заинтересовался и премиальный "Авилон".

- "Кристалл-Лефортово" прекращает розлив - Алкогольная группа останавливает работу своих заводов - Один из крупнейших в России производителей и продавцов водки — ГК "Кристалл-Лефортово" (в портфеле брендов "Старая Москва", "Путинка", "Столичная") прекращает выпуск алкоголя: один из заводов компании уже закрыт, два других остановятся в ближайшее время.

- На банк надейся, а сам не плошай - Вероника Горячева о том, почему ошибки кредитора при рефинансировании оплатит заемщик - Кредитные организации, переманивая заемщиков друг у друга, активно рекламируют программы рефинансирования ипотеки, завлекая клиентов низкими ставками. И это работает, но не всегда приводит к ожидаемому результату.

- Рубль нон грата - Валютный рынок отыграл высылку российских дипломатов из Великобритании - Выдворение российских дипломатов из Великобритании привело к росту волатильности на российском валютном рынке. Курс доллара, торговавшегося большую часть дня в красной зоне, ближе к закрытию торгов поднялся до уровня 57,19 руб./$.

- "Газпром" GAZP скандалов не боится - Негативный информационный фон не повлиял на размещение еврооблигаций - После двухнедельного перерыва "Газпром" вновь вышел на внешний рынок заимствований. В среду компания привлекла на европейском рынке €750 млн под 2,5% годовых.

- Удаленный доступ стал ближе - "Финансовый супермаркет" для граждан пройдет тест в апреле - Единую для рынка площадку — "финансовый супермаркет" с системой удаленной идентификации и регистрацией финансовых трансакций граждан — планируется запустить в конце года.

- Разошлись по разным гектарам - Украина запрещает ввоз удобрений из РФ - Киев задумался о поисках замены не только российскому газу, но и удобрениям. Украина ввела полное эмбарго на импорт минудобрений из РФ до утверждения новых антидемпинговых мер и решения вопроса диверсификации поставок.

- "Уральские авиалинии" уперлись в границу - Авиакомпании не согласовывают рейсы в Таджикистан - На фоне продолжающегося падения объемов авиаперевозок между Россией и странами СНГ в авиаотрасли повторяется сезонный конфликт между авиавластями РФ и сопредельных государств.

- Безопасность связи подорожает - Ведомственная охрана "Почты России" и "Ростелекома" RTKM добивается повышения тарифов - ФГУП "Связь-безопасность", охраняющее объекты "Почты России", "Ростелекома" и Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), настаивает на повышении тарифов на свои услуги. Из-за роста МРОТ на предприятии пришлось повышать зарплаты, что может грозить сокращениями персонала и даже банкротством, предупреждают профсоюзы.

- Сырам добавят мощности - Холдинг Сергея Бачина увеличит переработку молока в 8,5 раза - Производитель органических продуктов "Агриволга", принадлежащий топ-менеджеру "Интерроса" и гендиректору курорта "Роза Хутор" Сергею Бачину, получил контроль над двумя сыродельными заводами в Ярославской области.

- Апартаменты затерялись в квартирах - Их доля в новом московском жилье существенно снизилась - Доля апартаментов в проектируемых московских новостройках за последние четыре года уменьшилась в четыре раза, снизившись до 10%. Такое падение относительное: оно произошло на фоне двукратного увеличения предложения в сегменте квартир.

- В кино приходят с опытом - Средний возраст посетителей кинотеатров снова вырос - Аудитория российских кинотеатров продолжает взрослеть, следует из данных Фонда кино и ВЦИОМа. Средний возраст посетителя кинотеатра достиг 30 лет, при этом доля зрителей 34 лет и младше снижается, а старше — растет.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Тереза Мэй начала с высылки дипломатов и прекращения контактов с Россией - Будут ли дальнейшие шаги, зависит от хода расследования покушения на Сергея Скрипаля - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в среду о мерах в отношении России, принятых вследствие отказа Москвы отвечать на ультиматум с обвинениями в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

- Россияне стали меньше сомневаться в пользе присоединения Крыма - Сказались предвыборная мобилизационная накачка и рост зарплат - Число россиян, считающих, что присоединение Крыма принесло России больше пользы, вернулось к максимуму в 70%, зафиксированному в марте 2015 г., следует из опроса "Левада-центра".

- Референдум о мусоре готовы совместить с выборами губернатора Подмосковья - Если референдум разрешат, он может пройти в сентябре - Мособлизбирком в среду рассмотрел обращения инициативных групп о вынесении на областной референдум трех вопросов – о введении запрета на строительство мусоросжигательных заводов, введении раздельного сбора мусора и возвращении пенсионерам права на бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает сайт комиссии.

- Центробанк на диване - ЦБ хочет сделать так, чтобы в будущем потребитель вообще не знал, что существует финансовый рынок, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Пока это фантазии, подчеркнул он, но ЦБ рассчитывает, что в будущем боты-консультанты смогут не только советовать людям, какой продукт выгоднее, но и совершать за них часть операций онлайн.

- Крымский мост сдадут досрочно - Раскинувшийся на 19 км через Керченский пролив Крымский мост может заработать уже в мае. Автомобильное движение по нему должно быть открыто на полгода раньше срока, заявил Путин.

- Пик экономического роста развивающихся стран может быть пройден - Некоторые специалисты уверены в смене экономического цикла - Международный валютный фонд (МВФ) в октябре прогнозировал, что экономический рост развивающихся стран ускорится четвертый год подряд – с 4,6% в 2017 г. до 4,9% в этом году. Консенсус-прогноз, представленный в ноябре Goldman Sachs, тоже указывает на рост на уровне 4,9% в 2018 г.

- Новый госсекретарь США: что известно о Майке Помпео - Его кредо – перебежчиков убивать, врагов давить, а Россию считать одной из главных потенциальных угроз - Рекс Тиллерсон усидел в должности госсекретаря лишь год: устав от постоянных разногласий с бывшим гендиректором нефтяной компании ExxonMobil, Дональд Трамп нашел на эту должность человека, с которым, по словам президента США, он "мыслит одинаково".

- "Газпром" готов договариваться с "Нафтогазом" об изменении контрактов - Компании рассчитывают провести переговоры в ближайшие дни - "Нафтогаз Украины" сообщил "Газпрому" о готовности начать переговоры "в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа", сообщил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

- Сколько Сбербанк SBER тратит на бонусы "Спасибо" - Банк запланировал расходы на программу лояльности в 22 млрд руб. – в 1,7 раза больше, чем в прошлом году - Сбербанк в 2018 г. намерен потратить на бонусы своим клиентам 22,4 млрд руб., следует из материалов сайта госзакупок. Речь идет о программе лояльности "Спасибо от Сбербанка".

- Аудитория российских кинотеатров постарела - В кино стали чаще ходить жители старшего возраста – трети из них больше 35 лет - Жители России старшего возраста стали чаще ходить в кино, следует из опроса ВЦИОМа, сделанного по заказу государственного Фонда кино. Если год назад люди старше 35 лет составляли четверть зрителей кинотеатров (24%), то сейчас – почти треть (33%).

- Часть ТПУ Москва построит сама - Чиновники объясняют это сложностью объектов, а эксперты – программой реновации - Пять транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) городская компания "Мосинжпроект" будет строить за свой счет, рассказал "Ведомостям" заммэра Москвы Марат Хуснуллин, это будут собственные и заемные средства "Мосинжпроекта".

- Россияне предпочитают туры в Турцию - По итогам 2018 г. продажи путевок на отечественные курорты не вырастут или даже снизятся - В 2018 г. внутренний организованный туризм останется на уровне прошлого года, рассказала "Ведомостям" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

- Производитель Pampers и Fairy открыл интернет-магазин для россиян на Tmall - Онлайн-продажи растут быстрее традиционных - Принадлежащая китайскому интернет-гиганту Alibaba площадка Tmall открыла для Procter & Gamble (P&G) фирменный онлайн-магазин в России, рассказали "Ведомостям" представители компаний.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Открытие Крыма - Наука поможет начать новую страницу истории российского полуострова - Как превратить Крым в один из привлекательных регионов страны? Ответ на этот вопрос искали в ходе поездки на полуостров руководители Российской академии наук.

- Позолоти рынок - Ювелирная промышленность России вышла из кризиса - Ювелирная промышленность России впервые с 2014 года перешла в стадию медленного, но верного роста: производители выпускают все больше золотых, а не бюджетных серебряных украшений, замедлились темпы падения среднего веса изделия.

- Жилой фон - Минстрой рассчитал стоимость квадратного метра - Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по регионам на II квартал 2018 года рассчитал минстрой.

- Нервно-паралитическая реакция - Без предъявления доказательств Британия вышлет 23 российских дипломата - Лондон пошел на конфронтацию с Москвой в связи с "делом Скрипаля". Сначала премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ, а затем объявила о дальнейших беспрецедентных шагах Лондона.

- Берега станут ближе - Владимир Путин оценил ход строительства Крымского моста - Президент России Владимир Путин осмотрел Крымский мост и поговорил с рабочими, которые попросили его приехать на открытие автомобильной части.

- Праздник возвращения - Глава государства выступил на митинге-концерте "Россия. Севастополь. Крым" - Президент России Владимир Путин лично поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией.

- Платформа успеха - В Москве открылся форум "Россия - страна возможностей" - В среду в Москве начались официальные мероприятия форума "Россия - страна возможностей". Организатор - одноименная платформа, созданная по инициативе президента РФ Владимира Путина для развития системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, а также для поддержки благотворительности и консолидации лучших общественных инициатив.

- Парашют с ракетами - ВДВ получат уникальную самоходную зенитку - Новейший зенитный ракетный комплекс ближнего действия "Птицелов", специально разрабатываемый для крылатой пехоты, появится в Воздушно-десантных войсках к 2022 году.

- Налоги в другом режиме - "Единая Россия" обсудила итоги реализации своей предвыборной программы - Премьер-министр Дмитрий Медведев на правах председателя партии "Единая Россия" собрал заседание партийной комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы, с которой "единороссы" шли на выборы в Государственную Думу в 2016 году, чтобы обсудить раздел "Экономика роста и благосостояния".

- Время – деньги - "Газпром" и "Нафтогаз" очно обсудят контракты до конца марта - "Нафтогаз Украины" ответил "Газпрому", что готов встретиться с ним и обсудить действующие коммерческие контракты на поставку и транзит газа.

- За достройку дома - В Вологодской области запустили механизм помощи дольщикам - В регионе заработал закон о мерах господдержки обманутых дольщиков. По информации пресс-службы правительства области, пострадавшими признаны 353 человека.

- Прилавок для финансов - Банковские "магазины на диване" откроются в конце года - К концу года Банк России рассчитывает запустить рабочую версию первой платформы для финансовых "магазинов на диване" - агрегаторов предложений от разных банков и других финансовых организаций.

- Террористы на экспорт - Пресечен канал переправки сторонников ИГИЛ в Сирию и Ирак - Федеральная служба безопасности совместно с МВД России пресекла канал переправки сторонников террористической группировки "Исламское государство" ("ИГИЛ", запрещена в РФ) в Сирию и Ирак.

- Хлеб с солью - Минздрав предлагает йодировать еду в общепите и воинских частях - Россиян переведут на еду с йодированной солью. Минздрав подготовил законопроект, по которому при приготовлении пищи в кафе, ресторанах, медицинских, образовательных и культурных учреждениях, а также в воинских частях должна обязательно использоваться йодированная соль.

- Загнать в бутылку - Вводится поштучный учет алкогольной продукции - Росалкогольрегулирование вводит обязательный поштучный учет алкоголя, подлежащего маркировке. 15 марта ведомство прекращает принимать документы старого формата и получит возможность отследить путь каждой бутылки алкоголя от производства до реализации.

- Товар лицом - Национальная инфраструктура качества появится в России - В России можно будет проследить путь всех товаров от производителя или импортера до прилавка.

- На западные рынки с конкурентными ценами - "Новотранс" проведет российское зерно в Европу по кратчайшему пути - На Российском инвестиционном форуме, прошедшем в Сочи, Группа компаний "Новотранс" представила инвестпроект LUGAPORT. Он привлек внимание правительства страны, руководства регионов.

- Излучение Хокинга - Коллеги, ученики и почитатели прощаются с человеком Вселенной - Печальная весть из Лондона в среду облетела весь мир: на 77 году скончался человек-уникум - выдающийся физик-теоретик и непревзойденный популяризатор науки Стивен Хокинг.

- Бросок на орбиту - Америка выходит на новый виток вооружений - Соединенные Штаты в обозримом будущем могут сформировать космические войска в качестве полноценного вида вооруженных сил. Сейчас в США их насчитывается пять: сухопутные силы, военно-воздушные силы, военно-морские силы, морская пехота и береговая охрана.

- Номер не прошел - Новые отели попали в "черный список" - По мере приближения чемпионата мира по футболу Ростуризм выявляет все новые отели, чрезмерно завышающие цены. 14 марта ведомство опубликовало очередной "черный список".

- Игры вокруг монополии - Нефтяников призвали не вестись на "безобидные" санкции - Российская нефтедобывающая отрасль живет под западными санкциями четвертый год, и за это время только улучшила показатели. Аналитики проверили, так ли безоблачно будущее ТЭК, каким оно выглядит сегодня, и пришли к выводу, что штиль обманчив.

- Уборка в закромах - Минсельхоз нашел способ, как сбить цены на овощи и зерно - В России начал действовать новый порядок выдачи фитосанитарных сертификатов. Требования упрощены.

- Вклад внесен - Количество страховых случаев АСВ упало в два раза - Количество банков, вкладчикам которых пришлось выплачивать страховку от государства, упало вдвое, следует из отчета Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за 2017 год, опубликованного в среду.

- Дань технологиям - США планируют повысить пошлины на китайскую электронику - Товары, ввозимые в США из Китая, могут обложить повышенными пошлинами. Такое предложение готовит администрация президента Дональда Трампа.

- Расписание на завтра - Учебники по физике, химии и биологии перепишут - Изменение перечня школьных учебников, подготовка предметной концепции по физике, химии, биологии, астрономии, ОБЖ, развитие спорта в селе, демонстрационный экзамен во всех колледжах, расширение сети опорных вузов - вот самые важные задачи минобрнауки на этот год.

- Миллион за удачу - Супербогатых людей в России стало больше на 9 тысяч - За год более чем на четверть выросло число российских долларовых миллионеров, их теперь - 38 120 человек. Состояние каждого из них - более 5 миллионов долларов.

- Сертификат доверия - Кто имеет право на получение материнского капитала - Рождение второго ребенка в семье вовсе не означает, что мама, гражданин России, получит положенный ей по закону материнский капитал. Иногда доходит до того, что уже выданный сертификат пытаются вернуть с помощью прокуратуры. А как быть, если отец остался с детьми один, без матери, сможет ли он рассчитывать на "семейный" капитал?

- Абонент недоступен для розыска - Предложено упростить доступ к мобильникам пропавших детей - Предложено упростить доступ к мобильникам пропавших детей - Важный депутатский запрос поступил директору ФСБ. В нем депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин поднял острую тему - как ускорить розыск пропавших детей.

- Есть смысл читать "О смыслах" - Патриарх Кирилл представил новую книгу - Патриарх Кирилл представил свою новую книгу "О смыслах". Это сборник его цитат из проповедей, речей, выступлений и интервью. Слово, которым патриарх предварял новое издание, неожиданно "умаляло" и автора, и книгу.

- Тайный диск - Полковник Захарченко пообещал добавить в дело неизвестные эпизоды - Мосгорсуд принял к рассмотрению апелляционную жалобу на арест имущества по громкому делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко.

- Сообща против террористов - Глава СКР в Сирии встретился с коллегами - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин находится с визитом в Сирийской Арабской Республике. В среду он встретился в Дамаске с представителями сирийских компетентных органов.

- Ветер в голове - Жители Якутии жалуются на... хорошие дороги - С появлением качественных автодорог в Якутии резко увеличилось число ДТП с многочисленными жертвами. Народу гибнет так много, что люди уже стали сомневаться в необходимости строительства современных трасс, рассуждая: пока ездили по грязи с черепашьими скоростями, подобных трагедий не было.

- Вода под особой охраной - Штрафы за мойку машин на берегах рек вырастут в десять раз - Правительство России внесло в Госдуму законопроект, резко увеличивающий штрафы за нарушение санитарных норм на берегах водоемов.

- Заговор "героев" - СБУ вскрыла свои махинации с оружием - Депутат Верховной рады, бывший делегат ПАСЕ и официальный герой Украины Надежда Савченко вновь оказалась в центре внимания киевской прессы. На этот раз ее обвиняют - пока, впрочем, без каких-либо доказательств - в причастности к подготовке терактов, государственного переворота и покушения на президента Порошенко.

- У Германии старый канцлер - Ангела Меркель снова избрана главой кабинета министров - За то чтобы Ангела Меркель оставалась федеральным канцлером Германии, в среду проголосовали 364 депутата бундестага, против высказались 315, девять воздержались.

- Ждем гостей - Белокаменная готова принять 23 миллиона туристов - В связи с предстоящим ЧМ по футболу власти Москвы в этом году рассчитывают принять в столице почти 23 млн туристов - на 1,5 млн больше, чем в 2017-м.

- К вулканам по турпакету - Туры на Камчатку стали дешевле - Поездка на полуостров жителям центральных регионов страны может обойтись теперь на 60 процентов дешевле. Но только при условии покупки пакетного тура.

- Бокс - дело доброе - Для особо нуждающихся появились пункты сбора вещей - В Новосибирске запустили проект "Вещи в пользу". В разных районах мегаполиса установили пять так называемых добробоксов, куда можно положить одежду и другие вещи, чтобы их передали нуждающимся.

- Глубокая заморозка - На самые необходимые продукты установили фиксированные цены - В Вологодской области заморозили цены на социально значимые продукты питания до конца 2018 года. В этом списке - 44 наименования.

- Так говорил Аристотель - Москвичей позвали на участки депутаты и философы - Депутаты и общественники всех уровней лично начали звать москвичей на президентские выборы: по всему городу сегодня развернулись 250 агитационных пикетов. Жителям столицы раздают памятные значки, шары и буклеты с напутствиями звезд и философов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Facebook FB удалил аккаунты организации Britain first и ее лидеров - Социальная сеть Facebook объявила об удалении аккаунтов ультраправой организации Britain First и ее лидеров. Причиной стало нарушение правил соцсети.

- Ждите ответа - Москва приступила к подготовке ответных мер на скандальные решения британского правительства - Москва, как минимум, симметрично ответит на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании. Учитывая беспочвенность обвинений Лондона в причастности России к отравлению 4 марта в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, российская реакция может оказаться и более комплексной.

- "Крым — исконно русская земля" - Большинство граждан уверены, что принятое четыре года назад решение о воссоединении полуострова с Россией было правильным - Воссоединение Крыма с Россией было правильным решением, полагает 91% россиян. Возвращение полуострова в состав РФ принесло больше пользы, чем вреда, считают 69% граждан страны.

- "Антироссийская пропаганда вызывает интерес к нашей стране" - Глава Ростуризма Олег Сафонов — о турпотоке из США, ЧМ-2018 и голосовании на президентских выборах за рубежом - В преддверии президентских выборов глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал в интервью "Известиям", как будет организовано голосование за пределами России, а также поделился планами по развитию туристической отрасли и объяснил, почему антироссийская пропаганда увеличивает турпоток из США.

- Детвора подгоняет - Почему Северному Кавказу понадобятся еще десятки миллиардов на школы и детсады - Власти Дагестана, где дети до сих пор ходят в школы в три смены, к строительству образовательных учреждений хотят привлечь богатых земляков. Сроки решения проблемы с трехсменкой переносились уже неоднократно, а чиновники просили на ее решение свыше 50 млрд.

- Руководители в вузах оптимистичнее, чем в НИИ - Исследователи впервые изучили деловой климат в российской науке - Определены "узкие места" организации науки в России. Институт статистических исследований экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ при поддержке Минобразования провел первое в России исследование делового климата в науке.

- Минпромторг увеличил перечень роскошных автомобилей на четверть - Дорогим машинам добавили налога - Минпромторг расширил перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. Теперь список включает 1126 позиций.

- Смертность от гриппа упала на 60% - В 2017 году зафиксировано рекордно низкое количество летальных исходов - В прошлом году грипп и острые респираторные заболевания (ОРЗ) унесли жизни 432 человек, что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Росстата. Это также самый низкий показатель с 2010 года. В январе 2018 года смертность продолжила сокращаться.

- Явочная игрушка - Чем в регионах намерены привлечь россиян на избирательные участки - О новых методах привлечения избирателей на выборы президента начали говорить еще в январе. К последней предвыборной неделе туманные поначалу идеи обрели ясные очертания.

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РБК RBCM daily

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