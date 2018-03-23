Минторг США объявит решение по торговле с Южной Кореей на следующей неделе – министр

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ВАШИНГТОН, 23 мар /ПРАЙМ/. Глава минторга США Уилбур Росс заявил, что уже на следующей неделе США могут достичь договоренностей в области торговли с правительством Республики Корея.

"Мы относительно близки к подробному разрешению (вопроса) с южнокорейским правительством... по широкому кругу торговых вопросов. Мы ожидаем, что анонс по этому вопросу будет сделан в ближайшее время на следующей неделе", - заявил он в рамках выступления по вопросу подписания президентом Дональдом Трампом бюджета США.

"Как вы знаете, мы ведем переговоры со многими странами, и решения по торговле могут быть приняты на следующей неделе не только по Южной Корее", - уточнил сам Трамп в ходе общения с прессой после подписания. И добавил, что, несмотря на хорошие отношения, он не может закрывать глаза "на то, что Китай откровенно использовал нас в течение многих лет... Но время прекратить это. Мы потеряли на торговле с Китаем 500 миллиардов долларов".

По словам Трампа, новая торговая политика не приведет к катастрофическим событиям на фондовом рынке. "Я думаю, что фондовый рынок будет в порядке. Когда я приступил к обязанностям, фондовый рынок был на другой планете, по сравнению с тем, что есть сейчас", - подытожил он.

США, обосновав это соображениями национальной безопасности, ввели импортные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, которые могут действовать в течение длительного периода времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие данных сборов до 1 мая.