ОБЗОР: Бюджетный комитет ГД предложил расширить перечень недр, подпадающих под НДД

МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает ко второму чтению законопроекта о введении с 1 января 2019 года налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья расширить квоту по начальным извлекаемым запасам нефти. Первое чтение запланировано на 3 апреля.

В заключении на законопроект, утвержденном комитетом, предлагается рассмотреть возможность увеличения квоты по начальным извлекаемым запасам нефти для конкретного участка недр из четвертой группы месторождений, на которые предлагают распространить НДД, с 10 до 25 миллионов тонн. При этом общая квота по начальным извлекаемым запасам для всех таких участков должна увеличиться с 50 до 150 миллионов тонн.

Порядок обложения НДД комитет намерен уточнить с учетом особенностей разработки участков недр с привлечением операторов, в частности, в целях избежания двойного учета затрат в базе НДД в результате предоставления оператору в аренду объектов основных средств. В рамках второго чтения планируется обсудить возможность отказа от применения режима НДД и перехода на общий режим налогообложения в случае, когда доля извлекаемых запасов газообразных углеводородов в общих запасах углеводородного сырья участка недр превысила определенный показатель.

Помимо этого, предполагается установить возможность включения в состав переносимых на будущее убытков разницы между величиной минимальной налоговой базы по НДД и значением фактической налоговой базы по НДД. Должен быть и уточнен порядок признания расходов на приобретение амортизируемого имущества путем установления возможности признания капзатрат в налоговой базе НДД вне зависимости от даты оплаты в момент их осуществления, то есть с применением способа "по начислению".

Бюджетный комитет предлагает предусмотреть возможность определения цены на природный газ и попутный нефтяной газ по ценам фактической реализации, а не по госрегулируемым ценам, а также проработать порядок расчета цены на попутный нефтяной газ при отсутствии реализации в течение месяца.

Счетная палата РФ в своем заключении предлагает рассмотреть вопрос о снижении срока (10 лет), не чаще которого налогоплательщик может пересматривать порядок ведения раздельного учета расходов, определяемого налогоплательщиком самостоятельно. Одновременно она предлагает определить ограничения по изменению границ участков и исключить возможность двойного учета в составе расходов в целях исчисления НДД затраты в виде таможенных пошлин.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ В НДД

Правительство РФ в ноябре внесло в Госдуму законопроект о введении НДД, он еще не прошел первое чтение. Предполагается, что этот налог будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Базой для исчисления НДД будет расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и так далее; налоговая ставка НДД - 50%.

НДД будет распространяться на четыре группы месторождений. Первая группа — новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; вторая — месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; третья — действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (квота не более 15 миллионов тонн в год по фактическим заявкам компаний); четвертая — новые месторождения в Западной Сибири (Тюменская области, ХМАО, ЯНАО, Коми) с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 миллионов тонн в год.

Для обеспечения бюджетной стабильности сохранена уплата НДПИ, но на более низком по сравнению с действующей налоговой системой уровне. Для новых месторождений предусмотрены льготные налоговые условия: льготный период по уплате НДПИ, перенос убытков текущего периода на будущие периоды, а также учет исторических убытков для новых месторождений новых регионов нефтедобычи.

Первоначально НДД будет отработан на пилотных участках. Как сообщал министр энергетики Александр Новак, для пилотного проекта по НДД отобраны 35 лицензионных участков "Роснефти" ROSN, "Лукойла" LKOH, "Газпром GAZP нефти", "Сургутнефтегаза" SNGS и других компаний. Минэнерго рассчитывает, что законопроект может быть принят в первом квартале 2018 года и вступит в силу с 1 января 2019 года.