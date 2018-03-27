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Добыча газа в ЕС снизилась в 2017 г на 3%, составив 128 млрд кубов


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 27 мар /ПРАЙМ/. Добыча газа в Евросоюзе снизилась в 2017 году на 3% по сравнению с предыдущим годом на фоне роста потребления, говорится в квартальном отчете по европейским газовым рынкам Еврокомиссии.

"В 2017 году добыча газа в Евросоюзе выросла год к году в первом квартале на 8%, но снизилась во втором, третьем и четвертом триместрах – на 6%, 9% и 5% соответственно. В целом за 2017 год добыча газа в ЕС составила 128 миллиарда кубометров, что на 3% меньше, чем в 2016 году", - говорится в документе.

Спрос на газ за 2017 год достиг в ЕС 491 миллиарда кубометров, увеличившись на 6% к 2016 году. Это стало самым высоким уровнем с 2010 года, отмечается в отчете.

Импорт в прошлом году составил порядка 360 миллиардов кубометров, что на 10% больше, чем в 2016 году. Счет за импорт "голубого топлива" в ЕС за 2017 год вырос почти на 30% и оценивается в 75 миллиардов евро.

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