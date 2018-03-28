Дайджест российских СМИ – 28 марта

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КОММЕРСАНТ

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- Пепелище - 27 марта в Кемерово прилетел президент России Владимир Путин. Он возложил цветы к месту трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", провел совещание, на котором ему объясняли, как же так все вышло, и срывался ("Что сейчас работать? Люди погибли…"), потом был в больнице, где лежат выжившие, и в морге, где их нет. Он не пришел на митинг у здания областной администрации, но встретился с членами инициативной группы, которых выбрал этот митинг, и обещал им, что "будет правда", "даже не сомневайтесь"…

- "Снесите его. Поставьте памятник" - Кемерово стал городом бесконечных вопросов. Следственная группа из ста человек, созданная для расследования трагедии, собирает доказательства для предъявления новых обвинений. В суде задают вопросы ответственным и техническим сотрудникам ТРЦ "Зимняя вишня". Родственников погибших и пропавших без вести первое появление в суде первых фигурантов не интересует. У родственников самые большие вопросы к чиновникам, от которых сейчас хотят прежде всего прозрачности.

- Москва, сплоченная пожаром - Во вторник Владимир Путин подписал указ о национальном трауре по погибшим в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня": днем траура объявлена среда, 28 марта. Еще до этого решения жители других регионов начали проводить у себя акции памяти. 26 марта шеф-редактор портала "Кинопоиск" Лиза Сурганова и редактор образовательного портала "Арзамас" Филипп Дзядко через Facebook FB позвали москвичей почтить погибших во вторник в 19:00 на Пушкинской площади. Утром вторника столичный градоначальник Сергей Собянин согласовал на 17:00 официальную мемориальную акцию на Манежной площади. Многие москвичи побывали на обоих мероприятиях. По оценкам московской полиции, в обеих траурных акциях приняли участие около 12 тыс. человек.

- Инвестиции поищут в пенсиях - На вчерашней расширенной коллегии Минфина подводили итоги не только 2017 года, но и всего шестилетнего периода работы действующего состава правительства. Глава ведомства Антон Силуанов доложил о качественном изменении финансовой политики за прошедшие годы и о повышении устойчивости бюджета к изменениям внешней конъюнктуры. Одновременно на коллегии пытались определить способы выполнения поставленных президентом задач на следующую шестилетку — говорили о тонкой настройке налоговой системы, о поиске инвестиций за счет пенсионных и страховых денег.

- Торговцев госзаказом готовят к отбору - Как стало известно "Ъ", Минфин собирается внести в правительство проект единых требований к электронным торговым площадкам (ЭТП). По ним будут отобраны операторы для электронных процедур госзакупок, приватизации госактивов, продажи конфиската и имущества банкротов. Ряд требований — и сам запуск отбора до буксующего перевода финансовых расчетов с ЭТП на спецсчета в банках — вызвали протесты игроков рынка.

- Отрицательный процент портится со временем - Из двух нестандартных денежно-кредитных политик (ДКП), применяемых в США, Японии, ЕС и Великобритании, "количественного смягчения" (QE) и политики отрицательных ставок, лишь первая, по всей видимости, не теряет эффективности во времени — отрицательные ставки, напротив, работают относительно недолго. К такому выводу приходят экономисты швейцарского HEI, анализировавшие воздействие двух нестандартных ДКП на ВВП и инфляцию в этих странах.

- Мигранты работы не ищут - По итогам 2017 года в РФ зафиксированы минимальные за последние годы показатели миграционного прироста и миграции населения. Такие данные в своем мониторинге социально-экономического положения приводят эксперты РАГХиГС.

- Судей накажут за нарушение кодекса судейской этики - Президент Владимир Путин внес в Госдуму три законопроекта по судебной реформе. С 2019 года дела будут распределяться между судьями не председателями судов, а автоматизированной системой и рассматриваться с обязательной аудиозаписью заседаний. Для судей вводится новый вид наказания: понижение в квалификационном классе. Изменения подготовлены по рекомендациям Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), съезда судей РФ и президентского Совета по правам человека (СПЧ), чьи представители уже заявили о необходимости доработки проектов.

- Дмитрия Медведева закидали вопросами - Сегодня Дмитрий Медведев начинает серию встреч с представителями думских фракций в связи с предстоящим 11 апреля отчетом правительства перед парламентом. Первыми на встречу идут депутаты от ЛДПР, с которыми премьер обсудит проблемы демографии. Вероятно, будут затронуты и другие темы: Белый дом получил из Госдумы вопросник из 69 пунктов. Несмотря на то что лидер партии власти возглавляет правительство, больше всего вопросов к нему накопилось именно у "Единой России".

- ФСБ нашла источники нецелевых расходов в МЧС - Как стало известно "Ъ", по обвинению в нецелевом использовании более 1,7 млрд бюджетных рублей в СИЗО оказался бывший директор департамента развития МЧС Александр Томашов. Деньги, которыми, по версии СКР, незаконно распорядился господин Томашов, предназначались для закупки самолетов-амфибий Бе-200, но были потрачены на другую пожарную технику. Ранее в рамках этого расследования был задержан экс-глава финансово-экономического департамента МЧС Раис Ахмадеев, но после дачи показаний на коллегу он оказался под домашним арестом.

- "Калашников" покупает себе "Молнию" - Как стало известно "Ъ", концерн "Калашников" выкупит у госкорпорации "Ростех" 60% акций научно-производственного объединения (НПО) "Молния", участвовавшего в создании орбитального космического корабля "Буран". Сумма активно поддержанной правительством сделки пока не раскрывается. Продажа блокпакета предприятия частному инвестору должна помочь "Молнии" выйти из кризиса и в перспективе участвовать в создании нового многоразового челнока.

- Ученые и чиновники обменялись цитатами из Кафки - Вчера в Москве прошла Конференция научных работников — мероприятие, организованное влиятельным академическим "Клубом 1 июля" накануне весеннего собрания РАН. Ученые высказали свои претензии к ФАНО, а представитель агентства — к академии. При этом оказалось, что в своей работе они вдохновляются творчеством одного и того же писателя.

- "Талибан" не подпустили к миротворчеству - В Узбекистане вчера завершилась конференция по афганскому урегулированию, участие в которой приняли высокопоставленные представители более 20 стран и организаций. Талибов среди них не было, хотя, как стало известно "Ъ", в последний момент они выразили желание приехать в Ташкент. Присутствовавшие на конференции глава МИД РФ Сергей Лавров и замгоссекретаря США Томас Шеннон проявили редкое по нынешним временам единодушие, уличив "Талибан" в продолжении использования террористических методов борьбы. Между тем глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани дал понять, что Кабул стремится к переговорам с представителями движения. С подробностями из Ташкента — корреспондент "Ъ" Кирилл Кривошеев.

- Укрепление стратегической нестабильности - Эксперт ПИР-Центра Андрей Баклицкий о новой реальности в отношениях России и США - Накануне нового витка дипломатической войны между США и Россией я вернулся из рабочей поездки в Вашингтон, где российские и американские эксперты за закрытыми дверями обсуждали вопросы безопасности и контроля над ядерными вооружениями.

- Россию заклеймили обзором - В распоряжении "Ъ" оказалась презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. В ней представители официального Лондона описали свой взгляд на "дело Скрипаля", и именно она, по словам посла США в РФ Джона Хантсмана, побудила союзников Великобритании в знак солидарности выслать российских дипломатов. В основном презентация повторяет уже высказанные ранее тезисы Лондона, но с одним важным исключением: Россия там из категории "с высокой долей вероятности" виновных в отравлении перебежчика переведена в категорию "виновных без малейшего сомнения".

- Вагоны РЖД отправят по тарифу - ФАС предлагает снизить на 30–40% цену предоставления вагонов входящей в ОАО РЖД и одной из крупнейших в стране Федеральной грузовой компании — под дешевые грузы на внутреннем рынке. Идея призвана не только увеличить доступность вагонов, но и способствовать завершению приватизации в сегменте оперирования. Действительно ли речь идет о продаже ФГК или в ФАС просто говорят о ее исчезновении с рынка в силу утраты автономии, чиновники не поясняют. Участники рынка и эксперты критикуют предложения ФАС, обвиняя службу в "разваливании конкурентного сегмента рынка".

- Микрофинансисты вырастили долги - В 2017 году микрофинансовые организации (МФО) добавили на свои балансы почти 15 млрд руб. просроченной задолженности, это половина прироста объема портфеля, свидетельствуют данные "Эксперт РА". Эксперты отмечают, что такая ситуация сложилась по бухгалтерским причинам — в связи с новыми требованиями Банка России к резервам по проблемным долгам. В текущем году МФО будут пытаться распродать эти просроченные долги, коллекторы готовы купить их недорого.

- Детские товары ждут на границе - Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Федеральной таможенной службе (ФТС) начать проверки посылок с покупками из-за рубежа на предмет наличия в них несертифицированных детских товаров. Отсутствие сертификации широко распространено среди китайских товаров, которые в таких случаях необходимо возвращать, полагают в АКИТ. Такое решение повысит прибыль отечественных интернет-магазинов, но может создать проблемы для граждан, считают эксперты.

- Депутаты вступились за вкладчиков - Депутаты решили защитить добросовестных вкладчиков, забирающих свои средства накануне отзыва лицензии из банков, от возможных исков со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ). АСВ видит в данных сделках признаки необычных и оспаривает их, требуя вернуть вклады в конкурсную массу. Законодатели готовят поправки, которые четко определят очередность получения средств при наличии в банке неисполненных платежей (картотеки), в том числе из кассы. Эксперты уверены, что помимо поправок необходим строгий контроль со стороны регулятора за соблюдением очередности.

- У пенсионных фондов распалась коалиция - Неформальное объединение, созданное два года назад крупными частными пенсионными фондами для предотвращения переманивания клиентов, стремительно разваливается. Клиентская база НПФ, входящих в группу банка "ФК Открытие", стала целью активно привлекающих новых клиентов фондов "Согласие" и "Газфонд пенсионные накопления". Объединяющиеся под эгидой нового госбанка фонды не остаются в долгу, активно привлекая клиентов бывших коллег по коалиции. В проигрыше остаются клиенты: им не торопятся рассказывать о потерях инвестдохода при досрочном переводе накоплений.

- Возрождение" заместил клиентов - Негативный информационный фон вокруг Промсвязьбанка PSBR(ПСБ) и его бывших собственников привел к оттоку средств юридических лиц из ранее родственного ПСБ банка "Возрождение". В числе таких клиентов оказались региональные органы власти и госучреждения, исход которых может продолжиться из-за неопределенности с акционерами и снижения рейтингов банка.

- Унция войны - Во вторник котировки золота обновили месячный максимум, поднявшись выше $1356 за тройскую унцию. Инвесторы наращивают вложения в драгоценные металлы на фоне снижения прогноза Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно темпов роста ставки в текущем году, а также усилившегося торгового противостояния между США и Китаем. Впрочем, полномасштабной торговой войны на рынке не ждут, а значит, повышение цен долгим не будет.

- ОПЕК зовет Россию в десятилетку - Саудовская Аравия предлагает России более долгосрочный механизм стабилизации нефтяного рынка, чем текущее соглашение о сокращении добычи. Речь идет о кооперации сроком до 20 лет, что де-факто позволит альянсу России и ОПЕК вернуть влияние на рынок нефти, которое картель утратил в 2014 году в результате роста сланцевой добычи. Эксперты осторожно оценивают инициативу, полагая, что долгосрочное соглашение может предполагать рекомендации участникам пакта ОПЕК+, но не жесткое регулирование добычи.

- Северные моря ждут грузопотока - Согласно принятым правительством "дорожным картам", в Дальневосточном бассейне и Восточной Арктике портовые мощности к 2020 году вырастут на 22% — до 251,3 млн тонн, а на Балтике и в Западной Арктике — на 6,5%, до 149,4 млн тонн. По оценке авторов "дорожных карт", потребность в портовых мощностях на Балтике и в Западной Арктике через два года по базовому сценарию составит 25,8 млн тонн, что соответствует текущим планам, а в Дальневосточном бассейне и Восточной Арктике запланированных инвестпроектов хватит лишь в том случае, если ограничения железнодорожной инфраструктуры продолжат сдерживать рост спроса на портовые мощности, иначе возможен дефицит.

- Бюджет заплатит за ремонт SSJ 100 - Российское правительство унифицировало правила выдачи субсидий авиапрому для послепродажного обслуживания самолетов SSJ 100 и МС-21, легких и средних вертолетов. До 2020 года из бюджета будет выделено около 5 млрд руб. на создание сервисных центров и предоставление авиакомпаниям оперативной ремонтной поддержки. До сих пор эти меры были описаны в разных документах, а авиакомпании, эксплуатирующие SSJ 100, жаловались на срывы поставок запчастей. Теперь Минпромторг должен будет проверять использование бюджетных средств, а за их неосвоение производителям грозит штраф.

- Сбыт без гарантии - Один из крупнейших частных энергосбытовых холдингов РФ "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН) фактически остался без бизнеса. Минэнерго за долги лишило компании холдинга статуса гарантирующего поставщика (ГП) в его регионах — Вологодской и Свердловской областях и Хакасии. Теперь право вести энергосбытовой бизнес на этих территориях будут выставлено на конкурсы.

- Реестр выдержал паузу - Реестр отечественного софта не обновлялся несколько месяцев, с декабря 2017 года, пожаловались в коллективном письме министру связи Николаю Никифорову ассоциации участников IT-рынка. Из-за проблем с реестром компании, чьи заявки не успели рассмотреть, не могли получить преференции в госзакупках. Минкомсвязь отреагировала на жалобы, одобрив вчера сразу 171 скопившуюся заявку.

- Лаборатории приходят в онлайн - Сервис "Онлайн Доктор", среди совладельцев которого группа "Ташир" Самвела Карапетяна и Genome Ventures экс-главы администрации президента Александра Волошина, будет сотрудничать с сетью лабораторий "Гемотест". Компании разработали 20 программ по предоставлению телемедицинских услуг, которые буду продавать партнеры "Онлайн Доктора", а также розничные сети, в том числе "М.Видео".

- "Заодно" с ребрендингом - Магазины фиксированных цен "Заодно" перестанут существовать: владелец сети, связанный с Владимиром Потаниным фонд Winter Capital Partners, до конца лета отдаст все ее объекты под магазины Home Market. Часть точек "Заодно", которые уже сменили вывеску, демонстрируют рост продаж.

- "Аэростар" нашел новых хозяев - Известная с 1990-х годов гостиница "Аэростар" на Ленинградском проспекте на севере Москвы перешла под управление компании Airhotel, подконтрольной выходцам из сети Azimut Александру Гендельсману и Николаю Филатову. До этого у объекта, чья рыночная стоимость может достигать $50 млн, сменился собственник: владелец MosCityGroup Павел Фукс уступил гостиницу одному из акционеров Совкомбанка и бизнес-парка Riga Land Алексею Фисуну.

ВЕДОМОСТИ

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- Трагедия в Кемерове показала неспособность местной власти говорить с людьми - Президент Владимир Путин днем во вторник подписал указ об объявлении 28 марта днем национального траура в связи с воскресными событиями в Кемерове. В пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня", по официальным данным на 27 марта, погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. Список с их именами был вывешен утром в штабе, где собрались родственники погибших. О 64 погибших говорил и глава МЧС Владимир Пучков. Эти данные почти совпадают с данными, опубликованными на сайте администрации Кемерова, согласно которым личность 25 погибших уже установлена, а еще 38 человек пока числятся пропавшими без вести. Следственный комитет (СКР) распространил несколько другие цифры: обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших, но всего от родственников поступили заявления о пропаже 67 человек.

- Кого объединяет трагедия - Власть и общество в России умеют быть вместе в радости, но не в горе. Можно верить заявлениям властей о подъеме экономики, о мощи оружия, о росте уважения к России в мире (соцопросы показывают, что это так). Но уровень доверия общества к словам руководства рефлекторно падает до нуля, когда речь идет о масштабах трагедий, подобных кемеровской, ходе расследования и обещаниях наказать виновных. Власть слишком много сделала для того, чтобы создать эту пропасть, и не похоже, чтобы у нее были рецепты восстановления этого доверия, если, конечно, у нее в принципе есть в этом необходимость.

- Как КПРФ будет жить после президентских выборов - КПРФ в конце марта подведет итоги президентских выборов на пленуме ЦК. Партии надо определиться, кого выставлять на губернаторские выборы 2018 г. Бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина считают кандидатом на участие в выборах губернатора Подмосковья.

- Россия отстаивает свое право на внесудебную блокировку сайтов - Блокировка с подачи Роскомнадзора сайтов, ограничивающая массовый доступ к запрещенной в России информации, является мерой пропорциональной и необходимой в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка. Это следует из меморандума российских властей на вопросы ЕСПЧ, который коммуницировал жалобы попавших под блокировку сайтов "Каспаров.ру", "Грани.ру" и "ЕЖ.ру". Доступ к ним был закрыт Роскомнадзором в 2014 г. по закону Лугового, давшему Генпрокуратуре право требовать блокировки интернет-сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным митингам.

- Бизнес жалуется на снижение субсидий на размер НДС - На уменьшение всех затратных субсидий на сумму НДС с 2018 г. пожаловались представители Минпромторга и Минсельхоза. Поправки в Налоговый кодекс (НК), действующие с января 2018 г., обязывают предприятия выплачивать НДС с субсидий, полученных ими на возмещение затрат. То есть каждая субсидия или бюджетная инвестиция (деньги в обмен на долю государства в проекте) уменьшается на 18%, которые государство требует вернуть.

- Минфин грозится ужесточить контроль за крупными госконтрактами - Минфин грозится ужесточить контроль за крупными госконтрактами – обязать исполнителей раскрывать себестоимость, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Правило будет применяться к контрактам с единственным поставщиком и на проектах, где появляется добавленная стоимость, например стройке. Контроль – за Федеральным казначейством. Новые правила будут введены с 2019 г., надеется его руководитель Роман Артюхин.

- США хотят нанести удар по лидерским амбициям Китая - Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт китайских товаров стоимостью до $60 млрд в год. Пока не известно, каких именно. Но аналитики считают, что за пошлинами стоит желание Белого дома помешать реализации стратегии Пекина "Сделано в Китае 2025". Ее цель – сделать ряд китайских компаний мировыми лидерами в таких отраслях, как робототехника, полупроводники и авиация.

- Какие "греховные" активы останутся без инвестиций фонда Церкви Англии - Никакого рок-н-ролла, наркотиков и секса. Фонд Церкви Англии не имеет права инвестировать в производителей оружия, порнографии, алкоголя, табака и целый ряд других бизнесов. Даже в СМИ: от бумаг медиахолдинга Руперта Мердока церковь избавилась в 2012 г. по этическим соображениям – из-за скандала с прослушкой телефонов, которой занимались журналисты.

- После трагедии в Кемерове страховщики предложат ввести новый вид полисов - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в среду направит в комитет Госдумы по финансовому рынку предложения ввести в России страхование ответственности собственников мест массового скопления людей. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.

- ЦБ разделит убытки с владельцами санированных банков и страховых компаний - ЦБ хочет разделить расходы на санацию банков и страховщиков с их бывшими собственниками, предъявив им упущенную выгоду от потраченных средств на финансовое оздоровление. Это следует из подготовленных Минфином и ЦБ ко второму чтению в Госдуме поправок в закон "О банкротстве". Документ находится на межведомственном согласовании. "Ведомости" ознакомились с ними, представитель ЦБ их подтвердил.

- Соглашение не газифицируется - Представители "Газпрома" GAZP и НАК "Нафтогаз Украины" на прошлой неделе провели переговоры о расторжении контракта на поставку газа, сообщил 27 марта зампред правления "Газпрома" Александр Медведев. "Кроме того, – сказал он, – "Газпром" еще раз уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение стокгольмского арбитража по транзитному контракту – апелляция будет подана до конца марта". Пресс-служба "Нафтогаза" подтвердила, что встреча с "Газпромом" состоялась, но к договоренностям компании прийти не смогли. "Газпром" объяснил, что отказывается возобновлять поставки газа в Украину, – сообщил "Нафтогаз", – несмотря на решение по контракту на поставку, которое трибунал [Стокгольмский арбитражный суд] принял в декабре".

- Смартфон Xiaomi занял 2-е место по продажам в России - Китайский смартфон Xiaomi Redmi Note 5a в феврале занял 2-е место по продажам в России – после iPhone SE 32 Гб, следует из материалов партнера нескольких производителей электроники; данные подтвердил сотрудник одного из ритейлеров. В феврале продано чуть более 67 000 Redmi Note 5a – против примерно 29 000 в январе, следует из отчета, с которым ознакомились "Ведомости": смартфон Xiaomi занял место Samsung Galaxy J1. В январе в России было продано 76 000 Galaxy J1, в феврале продажи снизились примерно до 61 500.

- "Лукойл" LKOH стоит дороже "Роснефти" ROSN - "Роснефть", крупнейшая публичная нефтяная компания мира по запасам, выбыла из тройки российских лидеров по капитализации, уступив свое место "Лукойлу", следует из данных Московской биржи. С момента IPO "Роснефти" в 2006 г. она всегда была дороже "Лукойла". Рокировка произошла во вторник в 12.50 мск. По итогам торгов "Лукойл" подорожал на 2,05% к уровню закрытия в понедельник до 3,298 трлн руб., а "Роснефть" – на 0,52% до 3,281 трлн руб. Таким образом "Роснефть" опустилась на четвертое место в списке самых дорогих по капитализации российских компаний, "Лукойл" занял третье, а "Газпром" – второе с капитализацией 3,333 трлн руб. На первом месте Сбербанк SBER со стоимостью более 5,786 трлн руб.

- ЦБ проверяет принадлежавший братьям Ананьевым банк "Возрождение" - В банке "Возрождение" проходит проверка ЦБ, говорится в отчетности банка по МСФО за 2017 г. Она началась в декабре прошлого года. Регулятор интересуется кассовыми операциями банка, сделками с ценными бумагами и Промсвязьбанком, а также снятием наличных клиентами. "Руководству банка не известно о каких-либо существенных замечаниях со стороны проверки, которые бы могли оказать влияние на финансовое положение или соблюдение нормативов", – говорится в отчетности.

- АФК "Система" AFKS потратит более 1 млрд руб. на Вологодский текстильный комбинат - АФК "Система" Владимира Евтушенкова намерена выкупить 51% компании, владеющей имущественным комплексом ОАО "Вологодский текстиль", сообщил "Ведомостям" вице-президент "Системы" Артем Сиразутдинов.

- Держатели облигаций девелоперской компании Дмитрия Ананьева требуют провести реструктуризацию - В истории с дефолтом "ПСН проперти менеджмент" Дмитрия Ананьева по двум выпускам облигаций на 10 млрд и 15 млрд руб. появились новые лица. Две кипрские компании – Atna Capital Investments Ltd и Perzenia Holding Ltd – подали в суд на ПСН ПМ. Они настаивают на том, что собрание владельцев облигаций первого выпуска, на котором обсуждалась его реструктуризация, состоялось, рассказал "Ведомостям" представитель группы ПСН. Собрание по вопросу реструктуризации проводилось 13 марта, и за нее проголосовало большинство держателей бумаг, но необходимых 75% выпуска они не набрали, а потому решение принято не было. Компания предлагала сократить срок обращения бумаг на три года, с 2019 г. постепенно гасить номинал и увеличить число купонов с 20 до 26.

- Обмануть "большого брата" - Cистемы биометрического распознавания лиц – новая реальность жизни россиян. С 1 июля должна заработать единая биометрическая система, с помощью которой банки смогут удаленно подтверждать личность клиента и выдавать ему кредит. Москва и Санкт-Петербург должны оснастить метро, аэропорты и вокзалы видеокамерами с системами распознавания лиц. Но распространение новой технологии может спровоцировать новые способы взлома – теперь уже личности человека. Обман биометрических алгоритмов преследует две основные цели – мошенники либо пытаются обмануть систему, чтобы она не распознала их в принципе, либо же чтобы приняла за другого человека, рассказывают опрошенные "Ведомостями" разработчики биометрических решений.

- Как нанять родственника Путина в гендиректоры - В феврале этого года транспортная компания "ВР логистик юг" (входит в "ВР логистик групп"), по данным "СПАРК-Интерфакса", наняла нового гендиректора – Александра Михайловича Путина, троюродного брата президента.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- Горькая ягода - В среду в России - день траура. Страна скорбит по жертвам страшного пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Президент Владимир Путин заверил, что виновные обязательно будут найдены и наказаны.

- Возьмут процентами - Минфин подтвердил планы ввести новый режим налогообложения для индивидуальных предпринимателей и самозанятых - налоги с них буду взиматься автоматически и в онлайн-режиме, с использованием мобильного приложения.

- Премия по завещанию - Богатые люди получат возможность вписать свое имя в историю, учредив престижные премии. Скоро вступит в силу закон о создании наследственных фондов. Как будут работать новые правила - разъяснили в Федеральной нотариальной палате.

- Страховка надежнее совести - ВСС внесет в Госдуму предложения о страховании в местах массового скопления людей, заявил глава союза Игорь Юргенс. Он уверен, что это позволит повысить пожарную безопасность.

- Лосось ищет, где теплее - Улов лосося в 2017 году оказался сильно ниже уровня прежних лет, специалисты отмечают сокращение рыбных запасов. О росте цен на рыбу и изменении рациона россиян "РГ" рассказал первый замдиректора ВНИРО Олег Булатов.

- Казна по правилам - Экономика страны готова к трансформации сбережений в эффективные инвестиции. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Фундамент для таких изменений во многом сформировали стабильные предсказуемые экономические условия.

- Расчет на друзей - Лидеры России и Катара провели переговоры в Кремле. Эмир отметил значительную роль Москвы в делах арабского мира: это помогает решать многие проблемы. На полях визита ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.

- Инфраструктура России - 11 апреля Государственная Дума заслушает отчет правительства о результатах его деятельности за 2017 год. До этого в начале апреля "Единая Россия" планирует провести расширенное заседание фракции с участием федеральных министров. На нем будут подробно обсуждаться итоги нашей совместной работы и общие задачи по реализации Послания президента.

- Двигатель мультиков - Комитет Госдумы по культуре предложил разрешить рекламу в детских передачах. По мнению авторов инициативы, из-за отсутствия рекламы на российских телеканалах недостаточно детских и образовательных передач.

- Классом ниже - В России изменится дисциплинарная ответственность судей – провинившихся будут понижать в классификационном классе. Законопроект в Госдуму внесен президентом Владимиром Путиным.

- iPad к школе почти готов - Компания Apple AAPL на специальном мероприятии в Чикаго, которое прошло 27 марта, официально показала новый планшетный компьютер iPad, ориентированный на образовательные учреждения - главным образом школы.

- Каждому - по потребностям - Конституционный суд РФ обязал власти Ставропольского края исполнить свои обязательства перед многодетными семьями. После отмены закона о региональном материнском капитале те, кто имел право на выплату в период действия соответствующей нормы, должны получить компенсацию.

- Сняли с мели - В апреле начнется строительство Багаевского гидроузла, сообщил заместитель министра транспорта Виктор Олерский на коллегии Росморречфлота.

- Телеграмма в Telegram - Министерство здравоохранения Московской области презентовало telegram-канал "Врачи Подмосковья". С его помощью власти надеются сманить на работу врачей из других регионов страны.

- Лихие деньги кончились - Не стало величайшего афериста эпохи 90-х Сергея Мавроди. Его финансовая пирамида "МММ" рухнула в 1994 году и лишила миллионы россиян денег. Этот же крах научил многих правильно оценивать риски.

- В тесноте, но есть надежда - В РФ строится в среднем полметра нового жилья на одного жителя за год. Чтобы выполнить Послание президента о повышении темпов строительства жилья до 120 млн кв. метров в год, нужно вводить по 0,82 кв. метра.

- Шпионил под прикрытием - В Мосгорсуде начался процесс по делу украинского гражданина Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже против России.

- Не хлебом единым - Цены на злаковые культуры испытывают бум. Сегодня Саудовская Аравия готова платить за ячмень дороже, чем за пшеницу. Дорожают и другие зерновые культуры, причем это уже тенденция, которую сложно переломить, считают эксперты.

- Двери открыты - Власти расширят круг работодателей, которые смогут претендовать на получение финансовой поддержки для привлечения работников из других регионов. К вновь открывающимся производствам добавятся давно работающие.

- Движение вверх - Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о расширении полномочий Российской академии наук.

- В зоне доступа - Москвичам доступны 250 электронных услуг и сервисов. Об этом рассказала председатель комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук на "Деловом завтраке" в "РГ". По ее словам, госуслугами пользуются примерно 75% горожан.

- Мода на любовь - Владимир Легойда начал вести на телеканале "СПАС" передачу о вопросах веры. Первыми гостями стали режиссер Юрий Грымов, епископ Тихон (Шевкунов) и писатель и профессор МГИМО Юрий Вяземский.

- За стрельбу - в камеру - -Одинцовский суд Подмосковья решил отправить певца Витаса за решетку на семь суток. На прошлой неделе он устроил стрельбу из сигнального пистолета в Барвихе.

- Почти скафандр - Несколько комплектов противоперегрузочных костюмов для летчиков нового российского истребителя Су-57 переданы ОКБ Сухого и проходят испытания. Об этом во вторник сообщил генеральный директор - главный конструктор НПП "Звезда" ZVEZ(производитель систем жизнеобеспечения для летчиков) Сергей Поздняков.

- Сила убеждения - Восточную Гуту с мирными сирийцами покидают и боевики, которые больше не хотят обстреливать Дамаск и готовы сложить оружие. 26 марта 110 автобусов вывезли 6749 боевиков и членов их семей в Идлиб.

- Одностороннее примирение - Глава МИД РФ Сергей Лавров в Ташкенте принял участие в международной конференции высокого уровня по Афганистану. Основными вопросами стали борьба с терроризмом и наркотрафиком.

- Бизнес на крови - Гарантированный государственный долг Украины достиг очередного исторического максимума - почти 77 миллиардов долларов. На этом фоне глава кабинета министров страны Владимир Гройсман обнаружил в народном хозяйстве не использовавшуюся ранее, но очень перспективную экспортную позицию - кровь.

- Рэкет с оружием - Никулинский районный суд Москвы признал виновным в вымогательстве криминального авторитета Шакро Молодого. Прокурор просил для него 10 лет колонии строгого режима и 700 тысяч рублей штрафа.

- Подлая игра - У развернувшегося скандала с высылкой российских дипломатов есть позитивная сторона - Россия вновь оценила, кто в Европе готов ее слышать и принимать самостоятельные внешнеполитические решения.

- Ни поездов, ни самолетов - Китай вводит кредитно-социальную систему, она же "система социального доверия". С мая тех, чей рейтинг в этой системе низок, перестанут пускать в самолеты и поезда. Об этом сообщается на сайте китайской Национальной комиссии развития и реформ (НКРР).

- Дипломаты без работы - В отношениях между РФ и Западом наступил самый острый момент с 80-х годов, отметил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Опасность ситуации в том, что в отношении Путина и России раскручивается сценарий под условным названием "Саддам Хусейн".

- Речки выходят из себя - В Алтайском крае подтопило более 1200 жилых домов в 67 населенных пунктах, в 7 районах введен режим ЧС. В реках стремительно повышается уровень воды, ситуация продолжает ухудшаться.

- Следы ведут на Восток - Преступную группу задержали совместными усилиями ФСБ и МВД. Следы организаторов террористического подполья уводят на Ближний Восток. Арестованы девять человек. Свою ячейку они называли "Красноярский джамаат". По данным ФСБ, структура создавалась при непосредственном участии международных террористических организаций. Потенциальных участников вербовали в городской мечети и халяльных заведениях общепита.

- Опера в соцсетях - Концерт-энигма Теодора Курентзиса в Пермском театре оперы и балета имени Чайковского разберут по косточкам специалисты из социальных сетей.

- Наконец обнялись - Счастливым воссоединением семьи закончилась история, которая длилась больше двух лет. Петербуржцы Владимир и Ольга Сазоновы наконец смогли обнять двух своих дочек, рожденных по программе суррогатного материнства.

- О беде не думали - В Петрозаводске прошло предварительное закрытое слушание по уголовному делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году. На скамье подсудимых шестеро обвиняемых.

- Набрендила - На Елену Кильпу, высокопоставленную чиновницу из министерства экономического развития Ставрополья, завели уголовное дело по части первой статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Она подписала госконтракт на разработку сайта и бренда "Ставропольское качество" почти за 10 миллионов рублей. В итоге выяснилось, что стоимость выполненных работ составила 950 тысяч, а остальные деньги исполнитель получил "чистой" прибылью.

- Полюс на минус - К 2035 году мировой спрос на нефть вырастет на 10-15 процентов, на газ - на 35-40 процентов, отмечают эксперты. При этом мировая нефтегазовая отрасль неизбежно столкнется с дефицитом добычи на традиционных месторождениях.

- Юань показал рублю путь наверх - Все события, если мы собираемся расти, как мягкая финансовая сила в мире, еще впереди. Конечно, если собираемся. Вкладываясь прежде всего в себя, подбадривая кредитом, делая всё, чтобы привлечь чужие длинные деньги. Выращивая свои, а не чужие финансовые рынки. И главная памятка на этом пути - настойчивость, упорство и рационализм, с которым Китай бросает всем вызов на финансовом поле.

- Заемщикам выставят пересчет - Российские банки обостряют борьбу за лояльность надежных заемщиков. Они вводят дополнительные льготы по ставкам потребительских кредитов, чтобы клиенты не уходили рефинансироваться к конкурентам.

- Арабская цифра - В 2019 году во Вьетнаме может появиться первый хаб-коворкинг, где высокотехнологичные компании смогут представлять свою продукцию и работать. Зачем нужны такие хабы, "РГ" рассказал Михаил Мамонов, управляющий директор Российского экспортного центра.

- Робот без рук - Немецкие специалисты поделятся с российскими коллегами практикой в области внедрения цифрового производства. В 2018 году откроется Демонстрационный центр по цифровизации с лучшими проектами.

- Без посторонних - Две трети владельцев семейных бизнесов настроены на рост выручки в этом году. Четыре из десяти предпринимателей прогнозируют увеличение прибыли на 26 процентов и более, показал отчет "Перспективы семейного бизнеса в мире" компании Deloitte.

- Поправка на сговор - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила пятый антимонопольный пакет, который должен поднять на новый уровень регулирование работы бизнеса в условиях цифровой экономики.

- Наш ответ Да Винчи - Российские ученые создали медицинского робота, который по многим показателям превосходит зарубежные аналоги. О том, как создавался "электронный хирург", "РГ" рассказал д.т.н. Сергей Шептунов.

- Нажми на ген - Несмотря на все усилия ученых, у них имеется всего один абсолютно бесспорный рецепт продления жизни: есть надо меньше. Особенно всяческих деликатесов. Как правило, вкусно вовсе не значит полезно. Совет предельно прост, зато проверен множеством экспериментов. Но, жертвуя "смаком", мы выигрываем не так много - всего несколько лет. Стоит ли отказывать себе в удовольствии?

- Солнце грозит ледником - Оказывается, мы будем мечтать о глобальном потеплении. Такой сенсационный вывод следует из работы группы американских ученых во главе с Дэном Любином. Причем нам грозит вовсе не глобальное похолодание, которое предсказывают многие ученые. Но по их прогнозам, оно надвигается крайне медленно и серьезно настигнет землян через многие сотни, а то и тысячи лет. А вот если прав Дэн Любин, холод ударит уже по нынешнему поколению в самые ближайшие годы. Он будет таким же жестоким, как во времена великого минимума Маундера, длившегося с 1645 по 1715 год. Тогда замерзла Темза, в Голландии по каналам катались на коньках.

- Водитель ритма - Увы, главный "мотор" нашего организма с годами начинает давать сбои. Скажем, в норме его ритм составляет от 60 до 90 ударов в минуту. Однако у некоторых людей "батарейка садится", и ритм может упасть до 20-30 ударов в минуту. Что угрожает жизни человека. Таким пациентам в грудную клетку устанавливают кардиостимуляторы - небольшие электронные приборчики с источником питания. Они задают сердцу правильный ритм.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Космическая линейка - Российский лазерный локатор будет измерять космические расстояния с точностью до миллиметра. Он проследит за движением иностранных спутников-шпионов. Новый телескоп позволит получать четкие изображения любых космических аппаратов, а в случае аварий на орбите распознавать их видимые причины — например, нераскрытие солнечных батарей. Строительство такой системы завершится на Алтае в будущем году. По мнению экспертов, эта установка значительно увеличит возможности контроля космического пространства.

- Российский дальнемагистральный авиалайнер готовится к ребрендингу - Будущий российский широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский лайнер Ил-96-400М ожидает ребрендинг. Он получит новое обозначение — Ил-496. По информации "Известий", принципиальное решение уже принято, но в официальных документах это название начнет фигурировать со следующего года. Первый опытный образец будет построен до конца того же 2019 года. По мнению экспертов, рынок для подобных самолетов в России невелик. Но проект Ил-96-400 важен с точки зрения развития компетенций в авиастроении.

- Тюремные ябеды - В середине марта стало известно, что осужденный, находящийся в следственном изоляторе Владимирского централа, обратился в суд с жалобой на громкую музыку в камере, посчитав это пыткой. Чаще всего заключенные рассказывают об издевательствах, побоях и сексуальных преступлениях, сетуют на плохие условия в камерах: недостаточное освещение, жуткую еду, отсутствие горячей воды и тому подобное. Но иногда от скуки, или чтобы привлечь внимание, или еще по каким-то причинам осужденные придираются к самым немыслимым вещам.

- Самогон, Солженицын, Сталин - Музей самогоноварения открылся в Казани 22 марта. Несмотря на протесты светских и религиозных активистов, городские власти не увидели здесь никакой проблемы.

- "Россию могут обвинить в очередном "вмешательстве" - Лидер черногорской оппозиции Милан Кнежевич — о предстоящих выборах в стране, тратах на нужды НАТО и референдуме о вступлении в ЕС.

- Россия и Китай создают объединенную систему спутниковой навигации - Россия и КНР в мае обсудят перспективы интеграции глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) двух стран — ГЛОНАСС и BeiDou — и совместного использования их данных. С соответствующим предложением к госкорпорации "Роскосмос" обратилась Государственная комиссия по китайской навигационной спутниковой системе (КНР). Для ГЛОНАСС такое сотрудничество будет означать значительное расширение количества пользователей.

- Инвестиционный поток - Собрать 620 млрд рублей частных денег в проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) — такую цель поставило перед собой Минэкономразвития (копия декларации целей и задач ведомства на 2018 год есть у "Известий"). Принимать участие в российских программах смогут и зарубежные компании и фонды — санкции не остановили иностранцев, желающих вкладывать капиталы в нашу экономику. В основном частные инвестиции пойдут на развитие инфраструктуры, здравоохранение и ЖКХ.

- Рынок краудфандинга вырос на 83% - Рынок краудфандинга в России за прошлый год увеличился почти вдвое. Через площадки по сбору "народных" денег прошло 11 млрд рублей, рассказали "Известиям" в пресс-службе Банка России. Краудфандинг относится к высокорискованным инвестициям, но дает повышенную доходность. Потому и наблюдается бурный рост этого рынка на фоне ужесточения требований банков к заемщикам.

- Россиянам списали более 2 трлн рублей безнадежных долгов - В прошлом году приставы закрыли почти 17 млн исполнительных производств в отношении неплательщиков по кредитам.

- Альянс невозможен - Постоянный представитель РФ при НАТО в ближайшее время не появится. Альянс не готов к нормальному диалогу с Россией, поэтому назначение постпреда в подобных условиях стало бы растратой кадров, заявил "Известиям" высокопоставленный собеседник в российских дипломатических кругах. Он также уточнил, что представлять РФ будет временный поверенный. Эту информацию подтвердили и два парламентских источника. Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также убежден, что назначение нового посла стоит отложить до лучших времен.

- Голос на глиняных ногах - Ровно через год, 31 марта 2019 года, на Украине должны пройти очередные президентские выборы — в соответствии с конституцией страны и "Законом о выборах президента Украины", глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. Однако по факту можно сказать, что избирательная кампания уже стартовала. Политики в Киеве публично заявляют о своих амбициях, а некоторые представители политической элиты вовсю работают с электоратом и западными партнерами. Уже сейчас можно прогнозировать крайне жесткую борьбу: по данным социологических опросов, наиболее вероятными претендентами на победу считаются Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

- Спасательная боеголовка - Американские военные продолжают протаскивать идею создания "маломощных" ядерных боеголовок для морских ракет Trident II. В этот раз они встретились с определенным скепсисом в конгрессе.

- Выхода нет - Первый анализ трагедии в Кемерово показал, что уже после начала пожара был допущен целый ряд фатальных и преступных ошибок, приведших к десяткам человеческих жертв. Охранники торгового центра не помогали людям выбраться из здания, никто из них не предпринял попыток взломать двери подручными средствами, а пожарным даже не сказали, что в кинотеатре за этими запертыми дверями находятся люди. Поэтому их даже не искали. Кроме того, предварительное расследование установило, что в детской игровой комнате вспыхнуло мягкое защитное покрытие.

- "Никто никого прикрывать не собирается" - К трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" привели преступная халатность и разгильдяйство, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством региона в Кемерово. В столице Кузбасса глава государства почтил память погибших, встретился с их родными и навестил в больнице пострадавших. Он заверил, что расследование будет максимально прозрачным, а виновные понесут заслуженное наказание, невзирая на должности. Эксперты отмечают, что халатность в регионах часто связана с коррупцией, а расследование причин трагедии может продлиться около двух лет. Указом президента 28 марта объявлено в России днем национального траура.

- Пожарные получат дополнительное финансирование - Подразделения противопожарной службы, которые на договорной основе работают на объектах нефтегазового комплекса, энергетики, машиностроения и культурного наследия, а также на промышленных предприятиях и в местах массового пребывания людей, смогут самостоятельно распоряжаться заработанными средствами.

РБК RBCM daily

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- Альянс присоединился к союзу - НАТО сократит численность персонала в постпредстве России при своей штаб-квартире на десять человек. Окно для диалога с Москвой остается открытым, уверен генсек альянса. Москва, скорее всего, ответит жестко, говорят эксперты.

- Трагедия коснулась всех - Из-за чего мог возникнуть пожар в Кемерово, как реагировали на события власть и общество, стоит ли верить в официальный список погибших и какие кадровые последствия могут быть у трагедии.

- Дмитрий Ананьев получил отсрочку - Продажа "Возрождения" затягивается. Согласно последнему предписанию ЦБ, Дмитрий Ананьев должен продать банк до 4 июня. Структура сделки еще не определена, а due diligence должна завершиться до 8 апреля, сообщили источники РБК.

- Золоту прибавят пробу - Летом 2018 года в России начнется тестовая маркировка изделий из серебра, золота и драгоценных камней. Контролировать эксперимент будет Минфин, который до 1 декабря должен представить его итоги в правительство.

- Налоговую систему настроят на конкуренцию - Минфин рассказал о параметрах обновленной налоговой системы: она позволит не только обелить экономику, но и расширить инвестиционные ресурсы, а также сократить число налоговых проверок и улучшить меры поддержки бедных.

- Талибов наставляют на путь переговоров - Конфликт в Афганистане усугубляется, представляя угрозу странам СНГ, поэтому на конференции в Ташкенте талибов призвали к переговорам с Кабулом. Условия для диалога появились, однако всем сторонам придется идти на уступки.

- Частное дороже государственного - ЛУКОЙЛ стал третьей по капитализации компанией в России, обогнав "Роснефть". Ранее менеджмент ЛУКОЙЛа обещал акционерам дополнительные выплаты при цене на нефть выше $50 за баррель.

- Владельцу "ВымпелКома" ищут директора и модель - Глава холдинга VEON Жан-Ив Шарлье покидает свой пост. Его преемнику, говорят аналитики, необходимо будет изменить стратегию компании и восстановить ее капитализацию, которая в марте упала до исторического минимума.

- KVP Group выкупает "Мосгорломбард" - Структура ВТБ подписала соглашение с сетью ломбардов KVP Group о продаже "Мосгорломбарда", входившего в список распродававшихся активов бывшего Банка Москвы (ныне БМ-банк). Три объекта из этого перечня по-прежнему не проданы.