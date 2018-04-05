Посол прогнозирует рост товарооборота России и Мексики до $2,5 млрд

МЕХИКО, 5 апр /ПРАЙМ/. Посол России в Мексике Эдуард Малаян считает, что по итогам года объем товарооборота двух стран превысит 2,5 миллиарда долларов.

"В 2017 году он составил 1,7 миллиарда долларов, а в 2018 году, судя по поступательному развитию, достигнет свыше 2,5 миллиарда долларов", – заявил Малаян на пресс-конференции в Мехико.

По его словам, резко возрос объем закупок Россией сельскохозяйственной продукции в Мексике (в части овощей и фруктов, которые не растут в России), Мексика в свою очередь увеличила закупки российского зерна. Российский "Лукойл" LKOH выиграл право на два нефтяных участка в рамках проходящих в Мексике тендеров.

Говоря о двусторонних отношениях, посол отметил их хороший уровень. "Мы ждем визита в Москву главы сената Мексики. Надеюсь, что в апреле здесь будет официальная делегация Госдумы, а в конце апреля пройдут Дни Москвы (в рамках традиционной "Ярмарки культур"), - заметил Малаян.

Также во время чемпионата мира по футболу в Москве, рядом с Красной площадью, будет развернут огромный павильон Мексики.

"Выборы – выборами, строительство стен – отдельно, ваши отношения с соседями – тоже, но отношения России и Мексики – это число "пи", это постоянная величина, и она будет такой все время", – отметил посол.

При этом он признал, что отношения России с США сейчас находятся на очень низком уровне. "Россия всегда за диалог, в том числе по борьбе с терроризмом, разоружению, восстановлению стратегического баланса", – сказал Малаян.