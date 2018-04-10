Новая позиция ФРГ по "Северному потоку-2" поможет определиться странам ЕС - "Нафтогаз"

КИЕВ, 10 апр /ПРАЙМ/. Компания "Нафтогаз Украины" надеется, что новая позиция Германии по строительству "Северного потока-2" поможет министрам других стран ЕС принять решение по строительству газопровода.

Ранее во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта "Северный поток-2" невозможна без определения будущей роли украинского транзита.

"Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте "Северный поток-2". Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины. Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом", - говорится в сообщении компании в Facebook FB.

Ранее Верховная рада Украины призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток-2", соответствующее заявление на заседании Рады поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Власти ФРГ неоднократно заявляли, что считают Nord Stream 2 экономическим проектом.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

В конце марта Германия разрешила строительство "Северного потока-2". Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG ожидает получить разрешения на строительство газопровода в других четырех странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — в ближайшие месяцы.