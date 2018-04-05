Дайджест российских СМИ – 12 апреля

(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Разговор с позиции Сирии - Пентагон и Минобороны РФ готовятся к военной операции - В среду вечером истек срок, к которому президент США Дональд Трамп обещал принять решение — бомбить Сирию или нет.

- Традиция, скрепленная голосами - Депутаты начали готовиться к быстрому утверждению премьер-министра - По словам источников "Ъ", Государственная дума предварительно планирует утвердить кандидатуру нового премьер-министра 8 мая — на следующий день после инаугурации президента.

- Среднее газометрическое - "Ъ" подсчитал, сколько транзитного газа от "Газпрома" GAZP нужно Украине - Россия все же начнет переговоры о продлении контракта на транзит газа с Украиной: по данным "Ъ", "Газпром" и "Нафтогаз Украины" формально затронут вопрос уже на этой неделе, а содержательные консультации Москвы и Брюсселя могут начаться ближе к концу мая.

- Парашюты уложили в схему - Компании используют выплаты увольняемым сотрудникам для вывода средств - В последнее время участились случаи вывода средств со счетов компаний под видом "золотых парашютов" увольняющихся сотрудников. При этом уличить компанию сложно: выплата компенсации при увольнении — договоренность сторон, которая практически ничем не ограничена.

- Острова замещения - Офшоры в Калининграде и Владивостоке придуманы взамен карибским - Обсуждаемый в правительстве законопроект о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в центре Калининграда есть в распоряжении "Ъ".

- Риски вышли ростом - ЦБ изучает последствия последней волны санкций для своего перестраховщика - Банк России изучает объем рисков, которые придется принять его перестраховочной "дочке" из-за новых санкций. В самой Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) считают, что неправильно будет брать на себя все риски, и предлагают разделить эту нагрузку с остальными участниками рынка.

- Клиники не выходят на связь - Счетная палата обнаружила проблемы с их подключением к интернету - Счетная палата доложила правительству о сложностях с цифровизацией российского здравоохранения. По данным госаудиторов, Минкомсвязь задерживает процесс подключения государственных медучреждений к интернету, а Минздрав опаздывает с формированием нормативной базы для работы Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), что повлечет в будущем дополнительные расходы бюджета.

- Кремлевским юристам не хватает порядка блокировки контента - Обновленный проект о регулировании соцсетей снова не нравится ГПУ - В четверг Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект единоросса Сергея Боярского и Андрея Альшевских, который регулирует соцсети. При этом, как стало известно "Ъ", государственно-правовое управление президента (ГПУ), поддержав концепцию законопроекта, высказало к нему ряд юридических замечаний.

- Уголовные штрафы поспорили с личным банкротством - В Конституционном суде заявлено особое мнение о противоречиях в борьбе с коррупцией - Судья Конституционного суда (КС) Александр Кокотов заявил о несогласии с отказом КС отреагировать на резонансную проблему банкротства коррупционеров, осужденных к уголовным штрафам в размере до стократной суммы взятки.

- Замминистра обороны дал заказ Воронежу - Парк военно-транспортной авиации пополнится сотней Ил-112В - Минобороны РФ вчера заявило о готовности закупить в ближайшие десять лет более ста легких военно-транспортных самолетов Ил-112В, опытный образец которого планируется поднять в воздух осенью 2018 года.

- К делу Гайзера приобщили таблицу Excel - Бывший зампред Коми рассказал, как распределялись незаконные вознаграждения - В Сыктывкарском горсуде на процессе по делу экс-председателя избирательной комиссии Коми Елены Шабаршиной, обвиняемой в получении взяток от бывшего замглавы республики Алексея Чернова, в качестве свидетеля был допрошен бывший зампред правительства региона Константин Ромаданов.

- Юрий Шефлер отсудил у СКР амнистию - Уголовное преследование известного предпринимателя прекращено через 16 лет расследования - Следственный комитет России (СКР) после 16 лет расследования официально прекратил уголовное преследование владельца группы SPI Юрия Шефлера.

- Ущерба меньше — обвиняемых больше - Владелец Первого чешско-российского банка объявлен в международный розыск - Как стало известно "Ъ", СКР инициировал международный розыск владельца и председателя правления обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Романа Попова и его заместителя Ольги Арсентьевой.

- Один теневик на девять банков - Судят расхитителей 37 млрд рублей - Как стало известно "Ъ", в Замоскворецком райсуде Москвы начался процесс над организованным преступным сообществом во главе с бывшим теневым владельцем Анталбанка Магомедом Мухиевым.

- Москву накроют сетью дорожных камер - Стационарных и мобильных комплексов станет существенно больше уже в этом году - Столичные власти совместно с ГИБДД планируют на 40% нарастить число дорожных камер — к концу года их будет более 2,5 тыс., включая мобильные "Паркрайты".

- Герой "Зимней вишни" превратился в злодея - Пожарного обвинили в халатности, из-за которой погибли 37 человек - Следственный комитет РФ нашел первого виновного среди пожарных, тушивших кемеровский ТРЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека. Им оказался один из немногих изначально положительных героев этой истории — командир пожарного звена Сергей Генин.

- "Обеспечить справедливость можно только деньгами" - Разработчикам реформы образования посоветовали быть экономнее при выборе приоритетов - В среду на Апрельской конференции Высшей школы экономики состоялось экспертное обсуждение образовательных инициатив ВШЭ и Центра стратегических разработок (ЦСР), ранее представленных в совместном докладе "12 решений для нового образования".

- Московским инвалидам предложили городскую экспертизу - Мосгордума планирует забрать у Минтруда бюро МСЭ - В Мосгордуме предлагают передать бюро медико-социальной экспертизы, которые ежегодно посещают сотни тысяч столичных инвалидов для переосвидетельствования, от Минтруда во введение городских властей.

- Широко выбирает Азербайджан - Ильхама Алиева поддержали даже конкуренты - В Азербайджане в среду состоялись президентские выборы, исход которых заранее не вызывал ни у кого сомнений. Выступавшие против переноса голосования с октября на апрель силы, которые местные эксперты называют "настоящей оппозицией", голосование бойкотировали.

- Ливийская армия осталась без маршала - Халифа Хафтар в критическом состоянии доставлен в парижский госпиталь - Один из самых влиятельных политиков Ливии командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар находится в критическом состоянии в госпитале в Париже.

- Британский бизнес хочет жить по европейским правилам - В Лондоне и Брюсселе подсчитали плюсы и минусы Brexit - Британский бизнес понесет серьезные потери, если после Brexit перестанет руководствоваться правилами и нормативными актами ЕС. Об этом говорится в исследовании Конфедерации британской промышленности (CBI), представляющей интересы 190 тыс. компаний.

- Рубль между твиттером и эфиром - Валютный рынок отыгрывает заявления Дональда Трампа и Антона Силуанова - На четвертый день бурных торгов на валютном рынке рубль наконец получил поддержку со стороны российских чиновников. Министр финансов Антон Силуанов завил, что министерство временно приостановит покупки валюты.

- Таблетки ложатся на полки - Ритейлеры смогут продавать лекарства без лицензии - Минпромторг доработал законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах.

- Импортозамедление - Из-за замены поставщика сдачу круизного лайнера могут отложить - По данным "Ъ", сдача первого круизного лайнера на входящей в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) верфи "Лотос" может задержаться минимум на девять месяцев.

- Облигации под реструктуризацию - ФГ "Будущее" согласилась на бумажную прибыль - Близкие к O1 Group компании пытаются реструктурировать свои облигации, находящиеся в портфелях принадлежащих Борису Минцу негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

- Деньги ушли мошенникам в режиме онлайн - Кредиторы не заметили подмены заемщика - 68 кредиторов пострадали от действий группы злоумышленников, получавших займы на третьих лиц в режиме онлайн.

- Дальнему Востоку покатили скидки - Минпромторг уводит с рынка японские подержанные машины - Минпромторг увеличил скидки по льготным программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" для жителей Дальнего Востока. В ведомстве не скрывают, что хотят убедить потребителей выбирать не японские иномарки с пробегом, а новые российские машины.

- "Руслайн" влетел на таможню - С компании списывают 85 млн руб. - Как стало известно "Ъ", Домодедовская таможня требует с авиакомпании "Руслайн" 85 млн руб. дополнительных платежей. Таможенники сочли, что при покупке самолета в 2012 году "Руслайн" занизил его стоимость.

- В Калининграде разбавят бренды - Область предлагает легализовать параллельный импорт - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложит правительству РФ провести эксперимент по параллельному импорту иностранных лекарств. В тестировании могут участвовать и другие товары, полагают в Федеральной антимонопольной службе.

- Туристы бронируют курс - Падение рубля ускорило оплату поездок - Привыкшие за последние несколько лет к постоянной волатильности рубля российские туристы существенно изменили свою покупательскую стратегию.

- iPhone еще поработает - Apple AAPL заняла 29% рынка ремонта смартфонов - Среди всех смартфонов, которые жители Москвы сдают в ремонтные мастерские, каждый третий — iPhone, выяснил онлайн-агрегатор сервисных центров "Чудо техники".

- Пивоваров занесут в реестр - Минфин предложил новый механизм контроля за отраслью - Минфин не поддержал идею маркировать пиво федеральными специальными марками и лицензировать предприятия отрасли. Вместо этого министерство выступает за создание реестра производителей, критерии для которого предложено разработать Росалкогольрегулированию (РАР) и участникам рынка.

- Стартапы на выданье - Инвесторы будут продвигать российские проекты за рубежом - Израильский бизнес-интегратор Prytek выходит на российский рынок с намерением инвестировать в местные стартапы со средним чеком до $2 млн и продвигать их за рубежом.

- ВТБ заходит в "Техносерв" - Бывшие владельцы Промсвязьбанка PSBR распродают активы - ВТБ подал ходатайство в ФАС о приобретении 40% долей одной из крупнейших IT-компаний России — группы "Техносерв", подконтрольной бывшему владельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Эксперты: российская экономика выстоит под санкциями - Если не начнется прямая военная конфронтация России и США.

- Оппозиция снова ссорится из-за выборов мэра Москвы - Шансы на выдвижение единого демократического кандидата уменьшаются, считают эксперты.

- Твит Трампа о "прекрасных ракетах" мог быть следствием неточного перевода - Но опасность эскалации ситуации в Сирии остается высокой.

- Пользователи Telegram обратились в Страсбург - Запросы против блокировки мессенджера могут стать массовыми.

- Ближневосточный конфликт вышел на финансовый рынок - Саудовская Аравия разместила бонды на $11 млрд, оттеснив Катар.

- Регионы могут не досчитаться налога на прибыль - Снижение прибыли попавших под санкции компаний может подорвать рост одного из ключевых источников доходов региональных бюджетов.

- Алюминиевая катастрофа - Санкции грозят UC Rusal потерей экспортных рынков — а России нужно куда меньше алюминия, чем производит компания.

- Удастся ли новому вице-премьеру Китая избежать торговой войны с США - Лю Хэ, экономический советник председателя Си Цзиньпина, получил пост вице-премьера Госсовета КНР.

- "Ростех" простит "АвтоВАЗу" AVAZ 20 млрд рублей долга - Рекапитализация автоконцерна завершится в октябре 2018 года.

- Рубль закончил день ростом после падения ниже 80 рублей за евро - Дорогая нефть оказалась сильнее всего остального.

- Старая труба не ржавеет - Вопрос об условиях транзита газа через территорию Украины в Европу после 2019 г. представители "Газпрома" и "Нафтогаза" обсуждали несколько недель назад, знает человек, близкий к "Нафтогазу".

- Государство готово экстренно помочь попавшей под санкции UC Rusal - Кредиты на покрытие кассовых разрывов может предоставить Промсвязьбанк.

- Сбербанк SBER может стать владельцем крупнейшего торгового центра в Иркутске - Комплекс Silver Mall перейдет ему только в случае дефолта владельца объекта.

- ВТБ купит долю в интеграторе - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что получила ходатайство банка ВТБ о приобретении 40% одного из крупнейших в России системных интеграторов – ООО "Группа "Техносерв".

- "Ингосстрах" ings ищет, где перестраховать риски санкционных компаний Олега Дерипаски - Страховщик ведет переговоры с "дочкой" Центробанка – Российской национальной перестраховочной компанией.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Правила правительства - Дмитрий Медведев отчитался о работе кабинета министров за последние шесть лет - Шесть лет работы своего кабинета министров Дмитрий Медведев считает тяжелым, ответственным, наполненным стресс-тестами, но достойно пройденным периодом жизни страны.

- Минфин и водка - Крепкому алкоголю пропишут единую минимальную цену - Минфин подготовил законопроект, который исключает возможность для водки крепостью 38 градусов не устанавливать на нее официальную минимальную цену, в том числе и для розницы.

- Прибавление гектарами - Минсельхоз требует резко повысить налоговую ставку для неиспользуемых земель - Как минимум десять миллионов гектаров неиспользуемых земель можно вернуть в оборот, многократно повысив налоговые ставки для нерадивых собственников и облегчив ее изъятие.

- Полеты на планету Земля - Генеральный директор "Роскосмоса" Игорь Комаров: Полетим на Луну и Марс - Когда россияне высадятся на Луну? Судьба МКС: "частники" получат прописку на орбите? Какие новые холдинги могут появиться в космической отрасли?

- Америка хвалится ракетами - США начали информационные атаки по Сирии с угроз в соцсетях - 11 апреля ситуация вокруг возможных ударов США по правительственным и военным объектам Сирии еще больше накалилась.

- В пробах хлора не нашли - Генштаб: Химической атаки в Думе не было - Российский Генеральный штаб еще раз подтвердил, что у международной коалиции во главе с США нет никаких причин "наказывать" сирийские власти за якобы проведенную ими химическую атаку в пригороде Дамаска.

- Это нельзя забыть - Законодатели России и Израиля обсудили фильм "Собибор" - Российские сенаторы и члены кнессета Израиля провели телемост, в ходе которого обсудили художественный фильм "Собибор".

- Миссия будущего - Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 17 государств - В Александровском зале Большого кремлевского дворца президент принял верительные грамоты у послов 17 государств. Уже по сложившейся традиции эта процедура сопровождалась важными внешнеполитическими заявлениями главы государства.

- Опасная родня - На карьере судей будет сказываться информация о проступках родственников - Председатель Совета судей Виктор Момотов потребовал от региональных советов усилить контроль за соблюдением судьями антикоррупционных правил, а также этических норм.

- Банк возьмет без комиссии - Отелям на курорте могут дать льготы - Минкавказ предложил освободить гостиницы от банковской комиссии при перечислении курортного сбора в региональные бюджеты.

- Что упало - не пропало - Сенаторы будут мониторить закон о сборе валежника - Закон об отнесении валежника к категории недревесных лесных ресурсов одобрен 11 апреля Советом Федерации и отправляется на подпись президенту.

- С наличными сведут счеты - Интернет-магазины обяжут принимать карты - Власти обсуждают снижение планки по обороту, при превышении которой торгово-сервисные компании обязаны дать покупателю возможность расплатиться картой.

- Дотянуться до звезды - В технопарках впервые пройдут "Гагаринские уроки" - Школьники разных стран по случаю Дня космонавтики сегодня придут на "Гагаринские уроки". О космосе им расскажут известные космонавты, конструкторы и ученые.

- Прививка от радиации - Ученые-атомщики помогут увеличить срок службы космических аппаратов - Десять, максимум 15 лет - таков сегодня срок активной жизни спутников, которые выводятся на околоземные орбиты. Лимит энергоресурсов - одна причина, другая - воздействие космических излучений.

- Улетели в метель - В Хабаровске разбился вертолет МИ-8 - Катастрофа произошла вчера около 11.00 утра по местному времени. Вертолет МИ-8, принадлежащий авиакомпании "Восток", упал недалеко от центра Хабаровска в районе поля между улицами Антенной и Хирургической - вдали от строений и дорог.

- Сыграют в карты - Судебные приставы внедряют мобильные платежные терминалы - В среду директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что в крупных отделах ведомства появились мобильные платежные терминалы для оплаты долгов.

- Колебания с курсом - Рубль пережил почти три дня обвала подряд - Рубль на Московской бирже в среду днем пережил третий раунд серьезного падения подряд, однако вечером уже полностью отыгрывал потери среды.

- Скрытый террор - Патрушев рассказал об "автономном джихаде" - Охрана государственной границы России усилена на направлениях, где в страну могут проникнуть члены международных террористических организаций.

- Бесценные вещи - На фестивале "Пасхальный дар" помощь получили уже многие нуждающиеся - Тысячам нуждающимся помогли благотворительные фонды во время проходящего в столице фестиваля "Пасхальный дар". Внимание москвичей к социальным проблемам они привлекают с помощью аукционов, спектаклей и конкурсов, которые устраивают на всех 38 площадках.

- Риски взяли на себя - Банк России зафиксировал снижение вывода страховых премий из страны - Доля перестраховочных премий, остающихся внутри страны, стала расти, констатирует Банк России. Однако для серьезных рисков потребуется и дальше использовать возможности иностранных компаний.

- Ночь быстрых машин - Столичное ГИБДД нарисовало портрет виновника аварий - В Москве на разделительных островках на пешеходных переходах установят металлические заграждения в форме змейки. Об этом рассказал начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко.

- Дела на миллион - Мэрия Москвы почти удвоила поддержку НКО - Власти Москвы в полтора раза увеличили субсидии на лучшие социальные проекты общественников. На новом конкурсе грантов мэра между победителями распределят 400 млн рублей.

- Повел не тем путем - В Кемерово завели дело на начальника караула - В среду Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против еще одного кемеровского чиновника, по его мнению, причастного к трагедии в торговом центре "Зимняя вишня".

- Нож как аргумент - СКР возбудил дело о драке в школе - В среду стало известно, что уголовным делом закончилась драка между учениками в одной из школ города Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе.

- Тереза прозрела? - Союзники США отказались поддержать планы президента Трампа нанести немедленный удар по Сирии - Тот факт, что Совет безопасности ООН, обсуждавший ситуацию в Сирии, не придет к общему решению по резолюции и превратится в эмоциональный обмен взаимными обвинениями, с самого начала выглядел очевидным.

- Смерть на взлете - Авиакатастрофа в Алжире унесла жизни 257 человек - В результате крушения в Алжире военно-транспортного самолета Ил-76 погибли все находящиеся на его борту пассажиры.

- К вопросу о вере - Французский президент выступил за диалог с церковью - Откровенно говоря, такого от нынешнего хозяина Елисейского дворца не ждали. То, что Эмманюэль Макрон принял приглашение посетить заседание главного католического объединения - Конференции французских епископов, которое проходило под средневековыми каменными сводами Коллежа Бернардинцев, особого удивления не вызвало.

- Жалоб нет - В Азербайджане прошли президентские выборы - В Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы. В избирательной кампании приняли участие восемь кандидатов, но очевидный фаворит был только один - действующий глава государства Ильхам Алиев.

- Без грифа "секретно" - Среди высланных дипломатов РФ были 3 представителя разведки - Да, три действующих сотрудника Службы подверглись высылке из российских загранучреждений в числе 152 наших дипломатов из-за подстрекательских действий Великобритании.

- Самооборона не судима - Суд освободил женщину, осужденную за убийство - Мосгорсуд 11 апреля освободил женщину, осужденную за непреднамеренное убийство на 6 лет колонии.

- Ни метра даром - Москвичи не проиграют, даже если возьмут квартиру меньшей площади - Все заметнее в столице первая волна переселения из пятиэтажек, попавших под снос по программе реновации. В самый первый новый дом по улице Фадеева в районе Измайлово жители переехали в марте, а в апреле жители района Проспект Вернадского получили смотровые ордера уже сразу в четыре многоэтажки.

- Колдун за решеткой - Главарю псевдомагов срок заключения не изменили - Мосгорсуд рассмотрел жалобу на приговор осужденным членам сообщества псевдоэкстрасенсов, осужденных за продажу биологически активных добавок и оказание мнимых парапсихологических и экстрасенсорных услуг.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- "Начинаем внедрять элементы искусственного интеллекта" - Начальник ЦУП Максим Матюшин — о кибербезопасности и международном проекте окололунной станции - О применении элементов искусственного интеллекта для управления крупными группировками спутников, о перспективах МКС и планах создания международной станции на орбите Луны "Известиям" рассказал начальник Центра управления полетами (ЦУП) Максим Матюшин.

- В России рекордно снизилась смертность от туберкулеза - В 2017 году она стала ниже на 17,3% относительно 2016-го - В 2017 году в России снизилась смертность от туберкулеза — на 17,3% относительно уровня 2016-го. Показатель составил 6,2 случая на 100 тыс. населения.

- Опытный билетмейстер - Правительство проконтролирует цены на проезд во время ЧМ по футболу - Во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года Минтранс и ФАС будут контролировать цены на авиа- и железнодорожные перевозки, а также на проезд в общественном транспорте.

- Лекарства добавят в блокчейн - Система будет бороться с перепродажей и подменой медикаментов - В апреле будет запущен первый в России проект по учету и выдаче лекарств с использованием технологии блокчейн, рассказал "Известиям" советник председателя правления ВЭБа Владимир Демин.

- Космическая медицина поможет больным с сердечной недостаточностью - Новая методика безопасна и комфортна для больных - Протестированная на орбите Земли методика поможет больным сердечной недостаточностью и старикам. Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН планирует использовать на Земле метод стимуляции мышц, применяемый экипажем МКС.

- Партии подготовились к изменению законодательства - Экс-кандидаты в президенты готовы озвучить свои инициативы главе ЦИК Элле Памфиловой - Законодательно обязать кандидатов принимать участие в предвыборных дебатах, ввести электронный сбор подписей в поддержку их выдвижения, закрепить необходимость ручного пересчета бюллетеней в КОИБах, а также отменить "день тишины" и муниципальный фильтр: такие предложения намерены высказать участники прошедших президентских выборов на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

- Запрос на первенство - Большинство россиян считают РФ лидером в освоении космоса, показал опрос "Левада-центра" - Россия является мировым лидером в освоении космоса, считают 61% жителей страны. Второе место граждане РФ отдают США, а третье — Китаю, показывают результаты опроса "Левада-центра", с которыми ознакомились "Известия".

- "Шанс стать космонавтом намного выше, чем 30 лет назад" - Замкомандира отряда космонавтов Александр Самокутяев — о том, как проходит отбор нового пополнения - Центр подготовки космонавтов завершает открытый набор кандидатов в отряд космонавтов. Окончательно он завершится к лету. О том, как проходит отбор и что отличает новых кандидатов от предшествующих поколений космонавтов, "Известиям" рассказал заместитель командира отряда, Герой России Александр Самокутяев.

- "Мы с этим давлением справимся" - Премьер Дмитрий Медведев выступил с последним для нынешнего состава правительства отчетом в Госдуме - За последние шесть лет Россия прошла путь, на который многие страны тратили десятилетия. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

- От ядерного оружия — к природоподобным технологиям - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" празднует 75-летний юбилей - В среду, накануне 75-летнего юбилея НИЦ "Курчатовский институт", его президент Михаил Ковальчук рассказал об истории крупнейшего научного центра страны и планах на ближайшие годы. Он отметил, что президент России Владимир Путин посетил институт 10 апреля.

- "США стремятся сохранить право казнить и миловать" - Дипломаты и парламентарии — о громких заявлениях Дональда Трампа и возможности ракетного удара по Сирии - В среду глава Белого дома Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter пригрозил ракетными ударами по территории Сирии. При этом американский президент посоветовал Москве не сотрудничать с лидером Сирии Башаром Асадом, назвав его животным, убивающим собственное население.

- Ослабление рубля не приведет к резкому росту цен - Несмотря на падение курса нацвалюты, цель по инфляции в 4% остается прежней - Снижающийся курс рубля повлияет на рост цен. Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что в целом по рынку он составит не более 1%.

- От войны до мира два твита - Россия располагает достаточными силами в Сирии, но выбирает сдержанный тон и готова к сотрудничеству - Весь вчерашний день мир пребывал в напряженном ожидании ударов США по Сирии. Президент Трамп опубликовал серию твитов, в которых то угрожал Москве как союзнице Дамаска, то призывал РФ к сотрудничеству в экономике и прекращению гонки вооружений. На этом фоне Россия заняла сдержанную позицию.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Третий с фланга - Илья Яшин объявил об участии в выборах мэра Москвы - Илья Яшин объявил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы. Это уже третий представитель либерального фланга, который собирается это сделать. Поэтому политологи предрекают им проблемы со сбором подписей для регистрации.

- Пожарным инкриминируют промедление - СК завел дело на тушивших "Зимнюю вишню" спасателей - Возбуждено дело о халатности в отношении командира звена, участвовавшего в тушении пожара в кемеровском ТЦ. Следствие подозревает, что из-за его действий пожарные не успели спасти 37 человек, находившихся в кинозале.

- В ожидании ударной волны - Как будет развиваться противостояние России и США в Сирии - Президент США подтвердил готовность нанести удары по Сирии, обвинив Россию в пособничестве Асаду. Атакованы будут, скорее всего, сирийские объекты, но и прямое столкновение России и США больше не кажется нереальным сценарием.

- Рубль получил заокеанскую поддержку - Придется ли ЦБ снова спасать российскую валюту - Минфин США помог курсу рубля подняться от минимальных за два года значений к доллару и евро. Пока движения курса российской валюты определяются внешними новостями, время вмешательства ЦБ в ход торгов не пришло, считают эксперты.

- Дивидендная лазейка - Смогут ли фигуранты списка SDN получать портфельный доход - Из-за риска вторичных санкций даже компании в России, связанные с олигархами из списка SDN, опасаются вести с ними дела. Но Rusal, похоже, сможет получить дивиденды от "Норникеля", а "Ренова" — от швейцарских компаний.

- Субъекты не тянут запас - Аналитики АКРА оценили резервы российских регионов - Всего 11 российских регионов из 85 обладают финансовыми резервами, следует из доклада АКРА. Создавать свои резервы регионам затруднительно, так как почти все их доходы регулирует федеральный центр, отмечают аналитики.

- Приоритетная семерка - ЦСР представил комплексную версию стратегии для Владимира Путина - Центр стратегических разработок Алексея Кудрина впервые опубликовал комплексную версию своей программы. В ней говорится о бюджетном маневре, продаже госсобственности, росте пенсионного возраста и контрактной армии.

- Dauria сошла со сколковской орбиты - Российская частная космическая компания съехала из технопарка - Российская частная космическая компания Dauria Aerospace съехала из технопарка "Сколково". Аренда стала слишком обременительной для компании, с которой "Роскосмос" хочет взыскать более 300 млн руб.

- Определены первые подрядчики программы сноса пятиэтажек - ПИК и "Москапстрой" вышли в лидеры реновации - Московский фонд реновации провел 80 тендеров на проектирование жилых домов. Среди лидеров по объемам полученных работ — контролируемый городом "Москапстрой" и структуры группы ПИК. Работы на 2,5 млрд были разыграны без торгов.

- Марк Цукерберг два дня отвечал на вопросы в конгрессе США - Капитолий отчитал Facebook FB - После скандала с использованием данных пользователей Facebook во время кампании по выбору президента США власти страны намерены ввести регулирование для такой информации. Facebook признал его необходимость, но вопрос в деталях.