Цены на нефть перешли к росту после публикации апрельского доклада ОПЕК

МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть вернулись к росту в четверг вечером, в основном по причине того что инвесторы оценивают не совсем однозначные данные из вышедшего ранее в четверг доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, на 22.21 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,07%, до 72,11 доллара за баррель, а стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,48% - до 67,14 доллара за баррель. Днем в ходе торгов нефть обеих марок дешевела.

Накануне стоимость нефти поднялась до максимума за более чем три года на фоне роста геополитической напряженности. В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, РФ стоит подготовиться, потому что ракеты будут "хорошие, новые и "умные". Опасения по поводу ситуации вокруг Сирии подтолкнули нефтяные цены вверх.

В четверг был опубликован апрельский доклад ОПЕК. Как следует из документа, ОПЕК в марте выполнила соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 161%. Организация также повысила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2018 году на 0,03 миллиона баррелей в сутки, до 1,63 миллиона баррелей, но увеличила прогноз добычи нефти в США в 2018 году - на 0,04 миллиона баррелей в сутки, до 10,4 миллиона баррелей в день.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.

В среду минэнерго США также сообщало, что за неделю по 6 апреля коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 апреля, увеличились на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 428,6 миллиона баррелей, при этом аналитики ждали снижения запасов на 0,14%, или на 600 тысяч баррелей - до 424,7 миллиона баррелей. Добыча в США за отчетный период выросла на 65 тысяч баррелей в сутки, или на 0,6%, до 10,525 миллиона баррелей в сутки.