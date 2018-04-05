Дайджест российских СМИ – 16 апреля

(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Продолжение войны другими средствами - После авиаударов Запад выдвигает новый ультиматум Москве - Субботняя бомбардировка Сирии силами США, Великобритании и Франции, которая не привела к человеческим жертвам и серьезным разрушениям, выглядит не слишком эффективной с военной, но не с политической точки зрения.

- Контракты не по протоколу - Генпрокуратура нашла нарушения при ремонте президентских самолетов - Как выяснил "Ъ", Генпрокуратура недовольна качеством техобслуживания самолетов перевозящего первых лиц государства специального летного отряда (СЛО) "Россия", которое вели предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

- Закрома доллара - Падение рубля подняло цены на пшеницу на внутреннем рынке - Резкое ослабление рубля на прошлой неделе взвинтило цены на внутреннем рынке зерна. В ряде случаев котировки на пшеницу поднялись сразу на 500 руб., тогда как в предыдущие недели они росли на 50–150 руб.

- Переход года - Клиентам НПФ расскажут о потере инвестдохода все, но не сразу - Законопроект о переводе пенсионных накоплений был сильно изменен ко второму чтению. Пенсионным фондам предлагается тщательнее информировать граждан о возможных потерях инвестдохода при досрочной смене НПФ, за порталом госуслуг закрепляется ключевая роль в процессе подачи заявлений о переводе накоплений.

- Терапия заболеваний экономического роста - ВШЭ рекомендует правительству сменить промышленную политику на структурную - Сознательно отказаться от формирования технологических приоритетов в развитии, дополнительно увеличить долю России в промежуточных цепочках создания стоимости в том числе за счет роста промежуточного импорта, создать конкурирующие команды во власти, отвечающие за структурную политику, стимулировать рост в ВВП доли услуг, поддерживать развитие средне- и низкотехнологичных секторов - таковы основные рекомендации доклада Высшей школы экономики, посвященного приоритетам структурной политики.

- Рынок труда на позитиве - Сотрудников ждет расширение штатов и зарплат - На фоне возвращения экономики к росту российские работодатели в этом году планируют как увеличение штатов, так и рост зарплат своих сотрудников.

- ОПЕК+ вышла на финишную прямую - По подсчетам МЭА, цель сделки будет достигнута уже в мае - Цель соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ - снижение запасов в странах ОЭСР до среднего за пять лет уровня - может быть достигнута уже в мае, ожидает Международное энергетическое агентство (МЭА).

- Российскую технику отправляют на Юго-Восток - Оружие продадут там, где это возможно - 16 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия) откроется XVI Международная оружейная выставка DSA 2018. С учетом ухода России с крупных европейских площадок во Франции и Великобритании усилия переговорщиков направлены на продвижение продукции на рынки Юго-Восточной Азии, куда впоследствии есть шанс поставить российскую технику и оружие.

- За общественными палатами хотят закрепить процент в бюджете - Региональным ОП не хватает средств - Общественная палата РФ в течение года обещает решить вопрос с финансированием региональных ОП. На нехватку средств у палат субъектов РФ секретарь федеральной ОП Валерий Фадеев пожаловался в докладе по итогам 2017 года.

- На явочный вопрос нашли дачный ответ - Голосовать в Москве можно будет после заката - Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму (МГД) законопроект, который предполагает изменение правил голосования в столице на выборах главы региона.

- На безопасность в "Зимней вишне" пожалели семь миллионов - Собственник кемеровского ТРЦ знал о проблемах с противопожарной системой минимум два года - Как стало известно "Ъ", о неисправности системы пожарной безопасности, установленной в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", стало известно почти два года назад, однако средства на ее ремонт собственником выделены не были.

- Возмещения ущерба хватило на три с половиной года - Мосгорсуд уменьшил срок заключения бывшему гендиректору "Бердяуша" - С четырех до трех с половиной лет снизил Мосгорсуд срок заключения бывшему генеральному директору нерудной компании (НК) "Бердяуш" Владимиру Гаца. Ранее он был признан виновным в соучастии в растрате 142 млн руб компании, ныне принадлежащей сыну генпрокурора РФ, бизнесмену Артему Чайке.

- Обвиняемый по делу о роутерах установил связь со следствием - Смягчена мера пресечения бывшему советнику гендиректора "Воентелекома" - Как стало известно "Ъ", Хамовнический суд Москвы отправил под домашний арест бывшего советника гендиректора АО "Воентелеком" Дмитрия Семилетова, фигуранта дела о многомиллионных хищениях при поставках маршрутизаторов для нужд Минобороны.

- Российские СИЗО пошли в рост - Почти 55 млрд рублей выделено на строительство и ремонт объектов УИС - В Москве к 2027 году будет построен новый следственный изолятор на 2 тыс мест стоимостью 3,3 млрд руб. Об этом говорится в утвержденной правительством РФ программе "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы" с финансированием в 54,9 млрд руб.

- Минздрав запрещает ВИЧ-отрицание - За призывы к отказу от лечения будут штрафовать - Сегодня будет опубликован для общественного обсуждения разработанный Минздравом законопроект о запрете распространять информацию, содержащую призывы к отказу от лечения ВИЧ и пропаганду так называемого ВИЧ-диссидентства (движение, представители которого отрицают существование вируса).

- Семья Исмаиловых усмотрела оговор в своем деле - Брат экс-владельца Черкизовского рынка завершил чтение материалов расследования - Как стало известно "Ъ", СКР завершил расследование дела бизнесмена Рафика Исмаилова. Он обвиняется в организации убийства двух предпринимателей, совершенного по заказу своего брата - экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

- Волоколамск вытащил вторую карту - Полигон "Ядрово" перестал принимать мусор из Москвы - В выходные власти Подмосковья объявили о прекращении приема мусора на основной свалке в Волоколамске, теперь там будет установлено оборудование для дегазации.

- Огонь на отражение - Результатами ракетного обстрела Сирии остались довольны все стороны конфликта - После субботнего авиаудара США, Великобритании и Франции по Сирии все стороны, так или иначе вовлеченные в конфликт, заявили о своей победе и выдали диаметрально противоположную информацию о происшедшем. Данные союзников полностью расходятся со сводками из Дамаска, а также из Минобороны РФ.

- Кишинев надавил на Москву как мог - Россия не собирается выводить свои войска из Приднестровья, а Киев - давать коридор - Премьер Молдавии Павел Филип во время визита в Киев заявил, что Кишинев готов добиваться от украинских властей коридора для вывода через их территорию российских военных, расквартированных в Приднестровье с 1992 года.

- Вагоны съезжаются по типам грузов - Операторы спецпарка ведут консолидацию рынка - Железнодорожные операторы консолидируют парк, эти процессы идут на базе первой десятки лидеров, следует из рейтинга Infoline Rail Russia TOP за 2017 год.

- Сбербанк SBER нашел вице-президента в AliExpress - Глава Alibaba в России Марк Завадский займется цифровыми партнерствами банка - Глава управляющей торговой площадкой AliExpress китайской Alibaba в России Марк Завадский переходит на должность вице-президента Сбербанка. Там он будет отвечать за партнерство с российскими и международными цифровыми компаниями.

- Пенсионеры переставили управляющих - На рынке ДУ сменились лидеры - С начала года управляющие компании заметно увеличили объем активов под управлением. В отличие от прошлых лет рынок доверительного управления рос в первом квартале благодаря не только пенсионным накоплениям, перечисленным из ПФР в негосударственные пенсионные фонды, но и поступлениям средств от частных инвесторов.

- Активы учтет народ - Регистраторы ищут клиентов в краудфандинге - Регистраторы и депозитарии намерены завоевать свою нишу на рынке краудфандинга. Новая платформа "СТАР-Инвестинг" позволит заработать на предоставлении инвесторам дополнительных гарантий по учету их прав на активы (в том числе и цифровые), полученные в обмен на вложение средств в небольшие бизнесы.

- Балтийский банк взял "Северную столицу" - Активы фонда исчезли во время судебных тяжб - Балтийский банк в высшей инстанции выиграл суд со структурами, связанными с экс-собственником банка Андреем Исаевым. По решению суда банк получит контроль над закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости (ЗПИФН) "Северная столица", на балансе которого находился знаменитый дом Зингера в Санкт-Петербурге и другая недвижимость.

- "Трансконтейнер" TRCN проследует через суд - Компания оспорила запрет ФАС на покупку "Терминал-Логистики" - ПАО "Трансконтейнер" оспорило в суде отказ ФАС удовлетворить его ходатайство о приобретении ЗАО "Терминал-Логистика" у Global Ports.

- Словения согласилась на трубу - Любляна продлила контракт с "Газпромом" GAZP на пять лет - "Газпром" и словенская Geoplin заключили новый среднесрочный контракт на поставку газа, который сменил долгосрочное соглашение от 1992 года.

- "Почта России" обеляет письма - Отправители жалуются на рост тарифов - Число писем с поддельными штампами по итогам 2017 года составило 6% от всей корреспонденции, следует из данных "Почты России". Эта доля снизилась более чем в три раза, а в денежном выражении - примерно на 2 млрд руб.

- Лекарства закупают до контрсанкций - Новые госконтракты могут сорваться из-за американских препаратов - После прошлогоднего скандала из-за срыва поставок "Атазанавира" - препарата для лечения ВИЧ - "Р-Фарм" получила новые госконтракты почти на 1 млрд руб.

- Экс-президент "Ростелекома" RTKM ушел от конфликта - Сергей Калугин продал акции оператора - Заместитель главы Минкомсвязи и экс-президент "Ростелекома" Сергей Калугин продал принадлежавший ему пакет компании, который на момент сделки оценивался в 838 млн руб.

- "Сафмар" добирается до пульта - Группа готова приобрести магазины "Медиа Маркт" в России - "Сафмар" семьи Гуцериевых может стать монополистом на рынке розничных продаж электроники и бытовой техники. Принадлежащая группе сеть "М.Видео", поглотившая до этого "Эльдорадо", может выкупить бизнес "Медиа Маркт" - российской "дочки" немецкой Media-Saturn-Holding GmbH.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Роскомнадзор готовится к блокировке Telegram - После директивы ведомства у операторов будет 24 часа, чтобы ограничить доступ к мессенджеру.

- Атака США на Сирию ударила по репутации России в регионе - Хотя серьезных военных последствий она иметь не будет.

- Верховный суд изучит практику блокировки сайтов без предупреждения их владельцев - Процессуальный подход к таким делам может измениться, считают эксперты.

- В Волоколамске в выходные снова протестовали против свалки - В воскресенье было открыто "второе тело" полигона "Ядрово".

- Путин заработал почти 10 млн рублей на продаже земельного участка - Доход президента за прошлый год превысил 18 млн рублей.

- Санкции России не смогут сильно навредить США и Евросоюзу - Разработанный депутатами законопроект бьет в первую очередь по российскому населению и бизнесу.

- Чубайс стал совладельцем бизнес-центра рядом с Кремлем - Доля в "Романовом дворе" могла обойтись ему в 2,5 млрд рублей.

- Гуцериев может купить еще одну сеть магазинов техники и электроники - "Сафмар" ведет переговоры о покупке российского бизнеса Media Markt.

- IBS отложила размещение из-за спада на рынках - Похожая участь может грозить еще нескольким компаниям, планирующим IPO на Московской бирже.

- ОПЕК и Россия сбалансировали рынок нефти - В мае спрос и предложение нефти могут сравняться, прогнозирует МЭА.

- "Уралвагонзавод" выводит танки на аэродромы - Минтранс обяжет все российские аэропорты обзавестись тягачами для эвакуации самолетов.

- Почему Московская область задыхается от вони со свалок - Власти долго не решали мусорный вопрос, а теперь отходы почти некуда вывозить.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Недержание мощи - Ракетная атака на Дамаск отражена, политическая - продолжается - Итак, это произошло. В ночь с пятницы на субботу без санкции Совбеза ООН и разрешения собственного парламента президент США Дональд Трамп отдал приказ бомбить Сирию.

- Сведут счеты - Нотариусы защитят граждан при расчетах по крупным сделкам - Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о важных новациях, повышающих роль нотариата.

- Давайте без рук - В России создадут территории для беспилотного вождения - Собственники автономных автомобилей-беспилотников получат налоговые льготы и защиту от хакерских атак. Также будут усилены меры безопасности для пешеходов.

- Разрушают систему международных отношений - Владимир Путин сделал заявление - Вашингтон усугубляет гуманитарную катастрофу и по сути потакает террористам, заявил президент Владимир Путин, реагируя на ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирии.

- Умный город - Владимир Путин одобрил идею Сергея Собянина создать в Москве научно-производственный кластер - Президент встретился с мэром Москвы, похвалил развитие столицы и команду мэрии, а также поддержал идею создать научно-производственный кластер.

- Русское зеркало - Госдума подготовила контрсанкции для стран Запада - Лидеры четырех думских фракций, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин в конце прошлой недели внесли в Госдуму законопроект, который дает право правительству ввести санкции против США и других стран.

- В рублях и метрах - Президент, правительство, Госдума и Совфед опубликовали декларации о доходах - В пятницу были опубликованы декларации о доходах президента, его администрации, премьер-министра, членов правительства, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

- Американцы готовы дать Совет безопасности - Обстреляв Сирию, США с союзниками подготовили еще одну непроходную резолюцию в Совбезе ООН - Удары, нанесенные США, Францией и Британией по объектам сирийской инфраструктуры, были не в состоянии подорвать боеспособность официального Дамаска.

- Асад принял российских депутатов - Сирийский президент Башар Асад принял в Дамаске делегацию российских парламентариев и региональных чиновников. В частности, лидер республики на встрече высоко оценил советское оружие, которое было задействовано в отражении ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии.

- Чат меняет адрес - В понедельник операторы связи могут начать блокировку Telegram - В конце прошлой недели состоялся суд, который признал незаконными действия владельцев мессенджера Telegram. Уже в понедельник операторы связи начнут блокировать этот сервис в России.

- Минуты пожара - В МЧС рассказали, как работали в горящей "Зимней вишне" - В МЧС раскрыли детали операции по тушению торгового центра в Кемерово 25 марта. Рассказать об этом подробно понадобилось после того, как суд арестовал на два месяца начальника пожарного караула Сергея Генина.

- Быть в диалоге - Парламентарии из стран СНГ обсудили вопросы культуры - В Санкт-Петербурге состоялось пленарное заседание весенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ (МПА СНГ).

- Резидент без ошибки - Тотальный диктант писали более, чем в 1000 городах и в 76 странах мира - Группа депутатов предложила запретить писать "Тотальный диктант" на двойки, - с такой шутки началась акция проверки грамотности на одной из заявленных в этом году площадок - в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

- Тариф без правил - Цены на жилищные услуги в регионах различаются в 13 раз - Жилищные услуги с переходом на "прямые" договоры станут основной статьей доходов управляющих компаний. Но в отличие от коммунальных ресурсов они не ограничены в росте.

- Здоровые на врачей не жалуются - Вероника Скворцова: Число жалоб пациентов уменьшилось на треть - Министр здравоохранения России Вероника Скворцова провела личный прием граждан, а после него ответила на вопросы "Российской газеты".

- Шпиц: Яд не тот - Независимая экспертиза нашла в "деле Скрипаля" следы химоружия стран НАТО - Следы отравляющего вещества, разработанного в странах НАТО, обнаружили швейцарские эксперты, изучившие предоставленные Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) пробы субстанции, которой якобы были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

- Трамп - "крестный президент" - Экс-директор ФБР сравнил команду президента США с итальянской мафией - Бывший директор ФБР Джеймс Коми назвал президента США Дональда Трампа "не приверженным правде", а его стиль работы сравнил с замашками мафиозного босса.

- Средства на защиту - Безопасность Цукерберга обошлась Facebook FB в 9 миллионов долларов - Несмотря на то, что официальный годовой оклад Марка Цукерберга составляет один доллар США, он все же дорого обходится собственной компании.

- Правило переноса - Саудовский король "отверг" перемещение посольства США в Иерусалим - В городе Дахран в Саудовской Аравии прошла встреча лидеров 17 стран из 22, входящих в Лигу арабских государств (ЛАГ). Мероприятие началось через сутки после удара по Сирии силами США, Британии и Франции.

- Дырки в сыре - Госзакупки стали главным каналом сбыта молочного фальсификата - В России завершилась самая массовая проверка молочной продукции, инициированная правительством. Результаты будут опубликованы в ближайшее время.

- Договор дороже выгоды - Кодекс добросовестных практик в торговле переработали - Готова новая версия Кодекса добросовестных практик. Об этом рассказал директор по развитию бизнеса Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Юрий Борисов.

- Не сдавайся, водитель! - Глава Госавтоинспекции Михаил Черников выступил против переэкзаменовки водителей при замене прав - При замене прав в связи с истечением их срока действия сдавать экзамен не придется. Об этом еще раз заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Надо жить... И работать - Сергей Цивилев: Я один Кузбасс не изменю. Всегда был человеком команды - Кемеровская область должна стать процветающим регионом, в котором комфортно жить, учиться и работать - об этом шла речь на встрече глав муниципальных образований с временно исполняющим обязанности губернатора Сергеем Цивилевым.

- Код без обмана - В России уже продают табак с маркировкой - В России началась продажа промаркированных специальными цифровыми кодами сигарет. Об этом журналистам рассказали во время тестирования системы маркировки на предприятии по производству табачных изделий под Санкт-Петербургом.

- Дом на гектаре - Многодетным семьям дадут беспроцентный кредит - Правительство Сахалинской области предложило многодетным семьям, желающим построить дом на "дальневосточном гектаре", взять заем под ноль процентов. Для всех остальных ставка семь процентов.

- Премия – специальная - Коллектив "Гоголь-центра" получил премию "Золотой маски" - Коллектив "Гоголь-центра" стал лауреатом спецпремии жюри драматического театра и театра кукол 24-й "Золотой маски" за "создание пространства творческой свободы".

- Арктика ждет - Работающим в северных регионах бизнесменам предлагают преференции - В понедельник в Архангельске начнет работу экспертный совет по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера.

- Бочки в дефиците - Соглашение 24 стран об ограничении добычи нефти достигнет цели к маю - Соглашение об ограничении нефтедобычи между 24 странами, среди которых Россия и Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК), почти достигло цели. На это ушло 15 месяцев.

- Выгоняют из России... - Кто и по какой причине отказывает русским переселенцам в праве жить на родине? - На недавних парламентских слушаниях, посвященных миграционной политике, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России (ГУВМ) Ольга Кириллова предупредила: "Я выступаю как адвокат тех мигрантов, которые приезжают в Россию..."

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- К ЧМ-2018 города защитят от потопов - Ход паводка будут контролировать дополнительные посты Росгидромета - Города, принимающие матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, защитят от подтоплений во время паводков и ливней.

- Спрос жизни и смерти - На чем зарабатывают миллионы вороватые ритуальные агенты - В 2017 году, согласно данным Росстата, в стране скончалось примерно 1,8 млн человек. За каждой смертью наверняка стоит чья-то личная трагедия.

- ФАС и МЭР поддержали торговлю лекарствами в магазинах - Торговые организации могут получить доступ к рынку объемом в 480 млрд рублей - Законопроект, позволяющий продажу безрецептурных лекарств в обычных магазинах, поддержали ФАС и Минэкономразвития. Об этом "Известиям" сообщили в ведомствах.

- "Если не "Ангара", то что?" - Глава научно-технического совета госкорпорации "Роскосмос" Юрий Коптев — о работе над сверхтяжелой ракетой и реформе отрасли - О создании российского носителя сверхтяжелого класса и изменениях в космической отрасли "Известиям" рассказал глава научно-технического совета госкорпорации "Роскосмос" Юрий Коптев.

- "Россия — часть Европы, она должна быть в ПАСЕ" - Экс-президент Армении Серж Саргсян — об отношениях с Москвой, ЕАЭС, Евросоюзом и карабахском конфликте - Россия и Армения продолжат укреплять союзнические отношения. Об этом в интервью "Известиям" заявил экс-президент страны Серж Саргсян, кандидатура которого была выдвинута на пост премьер-министра.

- В ответ, а не вопреки - В Госдуме готовы принять законопроект об антисанкциях - Запрет на ввоз алкоголя, табака, лекарств и сельхозпродукции, а также ограничения на въезд в Россию отдельным гражданам США и отказ от привлечения высококвалифицированных специалистов — такими могут стать ответные меры России на санкции Соединенных Штатов и их союзников.

- Без согласия - На Западе неоднозначно отреагировали на удар по Сирии без санкции ООН - Американский ракетный удар по Сирии — агрессия против суверенного государства, которая угрожает международной безопасности. Такое мнение в беседе с "Известиями" высказали ряд зарубежных политиков. По их мнению, главная проблема состоит в том, что коалиция во главе с США так и не предоставила доказательств применения химического оружия правительственными сирийскими войсками в городе Дума.

- К больным заемщикам предъявят новые требования - Должники будут сообщать банкам не только о факте попадания в стационар - Заболел, поправился — предупредил. По этой схеме будет действовать должник согласно новым требованиям Центробанка. Регулятор поддержал предложение Ассоциации региональных банков России обязать заемщиков, находящихся в стационаре, уведомлять своих кредиторов о сроке и месте лечения.

- Ученые предложили очищать воду, взрывая капли - Новая технология может быть использована на промышленных предприятиях - Российские специалисты предложили новый способ очистки питьевой воды и промышленных стоков. Это разрушение капель взрывом. По словам разработчиков, технология позволяет быстро удалить даже значительное количество примесей, в том числе химически агрессивных, токсичных и горючих.

- Всё в дом - Для решения квартирного вопроса застройщикам придется ускорить ввод жилья в эксплуатацию - Материнский капитал помог российским семьям улучшить жилищные условия: на эти цели деньги направили 86% участников программы, рассказали "Известиям" в Пенсионном фонде России (ПФР).

- Водителей предлагают переаттестовывать раз в 10 лет - С таким предложением выступило Минэкономразвития в отзыве на проект Минтранса - Водителей-профессионалов могут начать квалифицировать не на пять, а на десять лет. Такое предложение сформулировало Минэкономразвития в отзыве на законопроект Минтранса, предусматривающий специальную отметку в правах дальнобойщиков, таксистов и водителей общественного транспорта.

- В России могут запретить сыры без молока - Минсельхоз подготовил поправки в техрегламент "О безопасности молока и молочной продукции" - Запретить в России производство и продажу сыроподобной продукции предлагает Минсельхоз, сообщили в ведомстве "Известиям". Речь идет о сырах, которые изготовлены не из молока, то есть содержат от 50 до 100% растительных жиров, хотя в магазинах продаются как сыры.

- Запах провокации - Заявление США о повторном ударе по Сирии в случае новой химической атаки может быть воспринято террористами как руководство к действию - Удар западной коалиции по Сирии продемонстрировал высокую эффективность сирийской ПВО, уничтожившей большинство выпущенных ракет. Однако сохраняется вероятность новых бомбардировок, поскольку США сейчас действуют так же агрессивно, как и в ходе кризисов в Югославии, Ираке и Ливии.

- Россияне осудили уклонистов - По данным ВЦИОМа, 56% граждан страны негативно оценивают попытки избежать прохождения армейской службы - Более половины россиян (56%) негативно относятся к уклонистам от срочной службы в армии. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа "Призыв в армию: идти служить или уклониться?", с которым ознакомились "Известия".

- Столица инноваций - Владимир Путин одобрил идею создания в Москве научно-производственного кластера - Президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным поддержал идею создания в столице научно-производственного кластера. По словам градоначальника, в мегаполисе много инкубаторов, технопарков и других объектов инновационной инфраструктуры, но работают они разрозненно.

- Французские байкеры протестуют из-за скоростных ограничений - В Париже сотни мотоциклистов собрались на акцию против ограничения скорости на второстепенных дорогах. По мнению байкеров, соответствующее решение правительства сильно затруднит перемещение жителей удаленных районов.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Ответ с рикошетом - Кто пострадает от предложенных Думой санкций против США - В Думе подготовлен "рамочный" законопроект о санкциях против США, он дает президенту широкий мандат на применение 16 возможных ответных мер. От них пострадают как американские компании, так и российские предприятия и потребители.

- Удар по замыслу президента - Какие цели США с союзниками поразили в Сирии - США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии. Целями стали объекты, связанные с программой по химоружию. Ограниченность атаки, отсутствие жертв, в том числе со стороны союзников, делает маловероятным ответ России или Ирана.

- Портфельные доходы - Сколько в 2017 году заработали парламентарии и должностные лица - Средний доход членов Совфеда и Госдумы, чиновников Кремля и Белого дома вырос от 25 до 128%, следует из опубликованных ими сведений о декларациях.

- Химическая терапия - Какие последствия будет иметь для Москвы доклад ОЗХО по "делу Скрипаля" - Лондон намерен привлечь Россию к ответственности за нарушение конвенции о запрещении химического оружия, используя инструменты ОЗХО и ООН. Процедура может завершиться лишением прав и привилегий России в ОЗХО и другими санкциями.

- Мессенджеру вынесен приговор - Как будет происходить блокировка Telegram в России - Суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России за отказ предоставить ключи для дешифровки переписки. У пользователей остается возможность попытаться обойти блокировку или перейти на другие сервисы.

- "Русская рулетка" оказалась холостой - UC Rusal не стала бороться за "Норникель" - Из-за санкций США Rusal Олега Дерипаски решила не запускать "русскую рулетку", которая позволила бы компании получить контроль над "Норникелем" или продать свою долю с премией. Сейчас это не соответствует интересам акционеров.

- Сто бед — один OneWeb - Роскомнадзор выступил против выдачи частот проекту Ричарда Брэнсона - Спутниковая система OneWeb, которую создают Airbus и Virgin Ричарда Брэнсона, может не получить частоты в России. Роскомнадзор дал отрицательный отзыв на заявку компании из-за риска взаимных помех с другими космическими системами.