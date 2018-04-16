Греция вновь требует от инвестора улучшить предложения на покупку 66% оператора ГТС DESFA

АФИНЫ, 16 апр /ПРАЙМ/, Геннадий Мельник. Фонд использования госимущества Греции HRADF потребовал повторно улучшить предложения на покупку 66% акций оператора греческой газотранспортной системы DESFA, говорится в сообщении фонда, поступившем в РИА Новости.

Обязывающие предложения на покупку 66% акций представили 16 февраля два консорциума. В первый консорциум входят Snam, Enagas Internacional и Fluxys. Во второй — Regasificadora del Noroeste, Reganosa Asset Investments, S.N.T.G.N. Transgaz и Европейский банк реконструкции и развития ЕБРР.

В конце марта фонд вскрыл конверты и запросил "улучшенные" предложения, которые были рассмотрены на совете директоров 16 апреля.

Фонд сообщил, что лучшее предложение представил консорциум Snam, Enagas Internacional и Fluxys, однако потребовал от консорциума представить новое улучшенное финансовое предложение, которое будет оцениваться на следующем заседании Совета директоров фонда.

На предыдущем тендере, итоги которого были отменены, азербайджанская ГНКАР предлагала 400 миллионов евро. В ноябре 2016 года сделка была разорвана, так как Еврокомиссия запретила продажу контрольного пакета DESFA неевропейской компании.

"Новое предложение исходит от компаний, которые отвечают строгим требованиям, предъявляемым к участию в тендере – их штаб-квартира находится в ЕС и они полностью отделены от деятельности по поставкам и производству. Они предлагают цену выше той, что была заявлена в предыдущем конкурсе", - заявил министр энергетики Греции Йоргос Статакис.

По его словам, лучше обеспечены и интересы государства.

"Правительство назначает председателя правления, а не только члена совета директоров, как было в условиях предыдущего соглашения об участии. Государство имеет право вето по вопросам, связанным с участием DESFA в транснациональных или международных проектах, в пределах или за пределами Греции", - сообщил Статакис, заявление которого поступило в РИА Новости.

"Новый владелец должен реализовать инвестиционный план DESFA в размере 330 миллионов евро", - сообщил он.

Ранее Статакис заявлял, что предложенная на новом тендере цена превышает 400 миллионов евро.

Как сообщало Минэнерго Греции, по соглашению с международными кредиторами, потенциальный инвестор должен быть европейским оператором, но может создать консорциум с инвесторами из третьих стран. Это объясняется "соображениями безопасности поставок энергоносителей как в Грецию, так и в Европейский союз".