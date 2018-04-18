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"Совет рынка" согласовал перенос срока ввода Загорской ГАЭС-2


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Наблюдательный совет "НП Совет рынка" (регулятор энергорынков РФ) согласовал перенос срока ввода Загорской ГАЭС-2, сообщили РИА Новости в ассоциации.

В понедельник, 9 апреля, замглавы Минэнерго РФ Вячеслав Кравченко сообщил, что срок ввода Загорской ГАЭС-2 могут перенести на 2024 год и вопрос вынесен на рассмотрение на заседании набсовета "Совета рынка".

"Набсовет согласовал перенос сроков запуска Загорской ГАЭС-2", - сообщили в пресс-службе "Совета рынка".

На строившейся в Московской области Загорской ГАЭС-2 в 2013 году произошло подтопление. Позже было установлено, что произошла просадка здания ГАЭС. Полный запуск электростанции изначально планировался в 2014 году, но после подтопления его несколько раз переносили. В ноябре 2016 года "Совет рынка" перенес даты запуска Загорской ГАЭС-2 для первой очереди электростанции на 1 января 2019 года, второй очереди — на 1 января 2020 года.

В декабре 2017 года совет директоров "Русгидро" решил временно законсервировать Загорскую ГАЭС-2 на два года. В интервью газете "Коммерсант" в 2016 году глава "Русгидро" Николай Шульгинов также говорил, что восстановительные работы на ГАЭС могут обойтись в 24 миллиарда рублей, достройка — еще в 20 миллиардов рублей

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