Два региона Канады готовы к топливному эмбарго Британской Колумбии из-за Trans Mountain

МЕХИКО, 19 апр /ПРАЙМ/. Две основные канадские нефтяные провинции готовы ограничить поставки топлива в Британскую Колумбию, которая препятствует расширению нефтепровода Trans Mountain, передает агентство Bloomberg.

Провинция Альберта приняла на этой неделе закон, позволяющий сократить поставки нефти и газа в Британскую Колумбию, соседний Саскачеван заявил, что намерен последовать этому примеру.

Альберта надеется, что ей не придется применять подобные меры, заявила премьер провинции Рейчел Нотли. Однако, по ее словам, регион должен обладать необходимыми для этого инструментами.

"На кону доверие инвесторов, и не только в энергетике, но и во всей экономике", - сказала Нотли.

"Если топливные баки в Британской Колумбии опустеют, потому что Альберта перекрыла вентиль, мы не планируем их наполнять", - сказал, в свою очередь, премьер Саскачевана Скотт Мое.

Ранее компания Kinder Morgan Canada заявила, что остановила проведение большей части работ по расширению нефтепровода Trans Mountain, столкнувшегося с сопротивлением властей Британской Колумбии. Власти Канады, а также провинций Альберта и Саскачеван поддерживают расширение трубы, а правительство Британской Колумбии выступает против.

Проект стоимостью 7,4 миллиарда канадских долларов (5,9 миллиарда американских) предполагает увеличение мощности трубопровода Trans Mountain между Эдмонтоном в Альберте и Бернаби в Британской Колумбии с 300 тысяч до 890 тысяч баррелей в день. Начало работ было запланировано на осень 2017 года, первые поставки - на декабрь 2019 года.