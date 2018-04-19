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Главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии проводят встречу в Джедде - Минэнерго РФ


Энергосети / Мировая экономика

ДЖЕДДА (Саудовская Аравия), 19 апр /ПРАЙМ/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак проводит двухстороннюю встречу с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом в Джедде, сообщается в Twitter российского ведомства.

"В эти минуты проходит двусторонняя встреча министра (Новака - ред.) и министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха", - говорится в сообщении, однако подробности встречи не раскрываются.

В пятницу в Джедде пройдет встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.

Для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.

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