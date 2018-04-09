Дайджест российских СМИ – 8 мая

(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Творцовая церемония - Как Владимир Путин снова стал президентом - 7 мая президент России Владимир Путин в Кремле принес присягу на верность российскому народу и своей должности, которой служит уже не первое десятилетие, как и она ему.

- Приоткрытое правительство - Накануне голосования за кандидата в премьеры депутатам назвали состав его команды - Дмитрий Медведев вновь станет полноправным главой правительства, после того как Госдума даст президенту согласие на его назначение.

- В соцобязательном порядке - Новое правительство будет социальной и финансовой, но не промышленной группой - Премьер-министр Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Антон Силуанов, возглавляющий сейчас Минфин, 12 новых нацпроектов к октябрю 2018 года, в которых нет нацпроекта по ВПК, а основные цели существующих — социальные, приоритет бюджетных расходов на эти цели.

- "МегаФон" MFON повел Mail.ru ва-банк - Оператор привлек партнеров для развития цифровой платформы - Совладельцами интернет-холдинга Mail.ru Group станут Газпромбанк и госкорпорация "Ростех". Они приобретут доли в новой компании "МФ технологии" — совместном предприятии с "МегаФоном" и USM Holdings Алишера Усманова.

- Таблеткой, указкой и рублем - Правительство подбирается к бедным, больным и необразованным - Как следует из указа нового президента РФ Владимира Путина, в ближайшие шесть лет приоритетами правительства в социальной сфере станут борьба с бедностью, снижение смертности и рост рождаемости, развитие потенциала российских школьников.

- Вперед проторенной дорогой - Правительству поручено развивать инфраструктуру имеющимся инструментарием - Инфраструктурный блок первого указа нового президентского срока Владимира Путина подтвердил актуальность всех крупных проектов последних лет, которыми занималось правительство,— от ипотеки и развития транзитных коридоров до строительства дорог и решения мусорной проблемы.

- Контрсанкции растянут по времени - Законопроект будут долго и обсуждать, и принимать - 11 мая совет по законотворчеству при спикере Госдумы Вячеславе Володине обсудит законопроект о контрсанкциях, после чего 15 мая его одобрят в первом чтении.

- Курултай башкир решил бороться за язык - Татарстану и Чувашии предложена коалиция - Всемирный курултай башкир направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращение с призывом не рассматривать поправки к закону "Об образовании".

- Казаки в расчет не входили - Люди с нагайками обиделись на оппозиционеров - Совет по правам человека при президенте (СПЧ) намерен выяснить, что за казаки подрались со сторонниками Алексея Навального на несанкционированной акции в Москве 5 мая.

- Береговая оборона попалась на распродаже - СКР возбудил 15 дел о хищениях в наземных частях Балтфлота - Как стало известно "Ъ", военной контрразведкой выявлены крупные хищения в частях береговой обороны Балтийского флота.

- Нарушители ПДД помогут дорожному строительству - Регионам добавят денег на содержание автодорог за счет штрафов - С 1 января 2019 года региональные дорожные фонды получат новый источник финансирования — туда будут поступать штрафы за нарушения ПДД.

- Борцы с экстремизмом добрались до суда - Бывших полицейских обвиняют в пытках и грабеже - Вчера стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении экс-начальника центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Тимура Хамхоева и еще шести бывших силовиков, обвиняемых в пытках и грабеже.

- Виктора Орбана попросили остаться - Премьер-министр Венгрии вновь получил мандат на формирование правительства - Президент Венгрии Янош Адер вчера поручил действующему премьеру Виктору Орбану вновь сформировать правительство.

- Ливан выбрал "Хезболлу" - Израиль готовится к худшему - Шиитское движение "Хезболла", пользующееся поддержкой Ирана, по итогам воскресных выборов получило вместе с союзниками большинство мест в ливанском парламенте.

- "Аллигатор" не вернулся на базу - В Сирии потерпел катастрофу вертолет Ка-52 - Как стало известно "Ъ", в ночь на 7 мая российские воздушно-космические силы (ВКС) потеряли в Сирии ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

- Мир, труд, Маркс - Сергей Строкань о "вечно живом учении" сегодня - Между Первомаем и Днем Победы незаметно вклинилась еще одна дата, оставшаяся для большинства человечества почти незамеченной,— 200 лет со дня рождения Карла Маркса.

- Безопасность переходит по Крымскому мосту - Подрядчик строительства не хочет отвечать за проблемы Минтранса - Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает возможность снять с генподрядчика строительства Крымского моста "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга ответственность за транспортную безопасность проекта.

- Торговля с видом на улицы - Массовое закрытие ТРЦ вызвало недовольство в регионах - Тотальные проверки со стороны МЧС торговых центров по всей России после трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" привели к временному закрытию почти трети объектов по всей стране.

- Пивовары дали пас правительству - Они просят не вводить ограничения на продажу продукции на время ЧМ-2018 - Стремление властей регионов ввести дополнительные ограничения на продажу алкоголя в период чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) вынудили пивоваров искать защиту в правительстве и столичной мэрии.

- Биткойн зачтется - Суд постановил включить криптовалюту в конкурсную массу - Вчера апелляционный суд постановил включить криптоактивы должника-банкрота в конкурсную массу и передать финансовому управляющему доступ к криптокошельку для ее реализации.

- Пайщики сдали валюту - Инвесторы ПИФов поймали волну санкций - Частные инвесторы наращивают вложения в российские паевые фонды. Привлечение розничных ПИФов за апрель составило 14 млрд руб.— второй результат в истории отрасли.

- "Открытие" сократило госдолг - Пенсионные фонды банка продали ОФЗ на $1 млрд - Негосударственные пенсионные фонды проходящего санацию банка "ФК Открытие" в первом квартале этого года заметно снизили свои вложения в облигации федерального займа (ОФЗ).

- Нечастный случай взыскания - Госбанки поработали с задолженностью по залоговым кредитам - Государственные банки с 2014 года повысили собираемость проблемных долгов по залоговым кредитам. При этом в целом по рынку эффективность взыскания растет только в отношении короткой просрочки (soft).

- Огнеопасные цены - Рост стоимости бензина и дизельного топлива ускоряется - Цены на топливо на АЗС третью неделю подряд растут на 0,4%, средняя цена бензина к концу апреля превысила 40 руб. за литр, а дизтопливо уже дорожает быстрее расчетной инфляции.

- Комиссия сверхвысокого напряжения - Минэнерго готово создать в энергетике новый регулятор - Минэнерго предлагает правительству повысить статус правительственной комиссии по электроэнергетике. Ее полномочия могут резко расширить, например, комиссии предложено дать право согласовывать итоги отбора инвесторов, претендующих на попадание в программу модернизации энергетики.

- На всякий спортивный случай - Иностранным авиакомпаниям дали ограниченное право на чартеры по РФ - Иностранные авиакомпании получили на год доступ к чартерным перевозкам по РФ: льгота будет распространяться не только на время чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), но и на другие спортивные мероприятия, а также, например, на работу во время чрезвычайных ситуаций.

- Зерно засыпают в контейнеры - Железнодорожники ищут новые способы вывоза урожая - В условиях роста урожая зерна и дефицита профильных вагонов железнодорожники тестируют возможность его перевозки в контейнерах.

- Ozon взбирается на башню - Штаб-квартира ритейлера переедет в "Москва-Сити" - Штаб-квартира интернет-ритейлера Ozon собирается переехать в деловой центр "Москва-Сити". Новый офис общей площадью около 10 тыс. кв. м в бизнес-центре "Башня на набережной" обойдется компании в полтора раза дороже, чем нынешний в районе Сокол на севере Москвы.

- "Ланит" вырастил преемника - Президентом IT-холдинга стал Филипп Генс - Входящий в тройку крупнейших российских IT-холдингов "Ланит" сменил руководство. Вместо умершего в конце апреля основателя "Ланита" Георгия Генса пост президента холдинга занял его сын Филипп, до сих пор управлявший, в частности, ритейлерским бизнесом группы — Inventive Retail Group (сети re:Store, Samsung, Lego, Nike).

- "Мы с отцом готовили передачу мне полномочий" - Блицинтервью - Новый президент "Ланита" Филипп Генс не планирует радикальных изменений в управлении группой и не рассматривает появление в ней новых акционеров, рассказал он в интервью "Ъ".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Новый кабинет Дмитрия Медведева состоит из знакомых лиц - Но никто из прежних вице-премьеров не остался при прежней должности - Снова майский указ с бесспорными задачами и снова Дмитрий Медведев – кандидат в председатели правительства: Владимир Путин начал работать президентом.

- За назначение Медведева премьером проголосуют лишь две из четырех фракций - Поддерживать лидера партии власти отказались коммунисты и эсеры - Во вторник днем Госдума обсудит вопрос о даче согласия президенту на назначение председателя правительства. В понедельник Владимир Путин, четвертый раз вступивший в должность президента, предложил оставить на этом посту лидера "Единой России" Дмитрия Медведева.

- Снегоходы и квадроциклы впервые пройдут по Красной площади - Российская армия экспериментирует с транспортом для легкой пехоты - Во время парада в ознаменование 73-й годовщины Победы 9 мая в Москве будут продемонстрированы не только традиционная бронетехника и ракеты, но и легкие транспортные средства.

- Непредсказуемая нефть - Прогнозировать цены на нефть сложно из-за чувствительности рынка к геополитическим рискам и непрозрачных действий ОПЕК - С начала года цена на нефть выросла почти на 12% и достигла максимума с 2014 г. В декабре прошлого года аналитики, опрошенные газетой The Wall Street Journal (WSJ), прогнозировали стоимость нефти марки Brent в районе $57/барр. в I квартале 2018 г., но в среднем цена составила $67/барр.

- Кристофер Чэндлер: Никогда не имел дела с российской разведкой - История о том, как Россия склонила Терезу Мэй к жесткому варианту Brexit, получила неожиданное продолжение. Британские парламентарии обвинили в сотрудничестве с российской разведкой Кристофера Чэндлера, миллиардера новозеландского происхождения.

- Российский лимузин "Кортеж" поборется за покупателей Rolls-Royce - Заявки на машины начнут приниматься в августе-сентябре, продажи стартуют в начале следующего года - На инаугурацию президента России 7 мая Владимир Путин приехал на новом автомобиле – российском лимузине "Кортеж".

- Рост цен на бензин в апреле стал самым высоким с начала года - Нефтепродукты выгоднее экспортировать, чем продавать внутри России - Розничные цены на самый популярный бензин – Аи-92 с 26 марта по 28 апреля выросли на 0,59 руб. до 38,65 руб. за 1 л, следует из данных Росстата.

- ЦБ проверит банки методом тайного покупателя - Кураторы банков под видом вкладчиков обзванивают подопечных, выясняя, не предлагают ли они секретных услуг - Сотрудники ЦБ, надзирающие за банками, будут искать нарушения у подопечных в том числе методом тайного покупателя.

- Продажи автомобилей с пробегом через интернет активно растут - Этому способствует в том числе развитие специализированных онлайн-сервисов - Все больше клиентов ищут подержанные автомобили на интернет-площадках и через онлайн-сервисы, рассказала "Ведомостям" руководитель группы автомобильного сектора Deloitte Татьяна Кофанова.

- Parallels обвинили в нарушении патентов в США - С ней судятся компании, ранее предъявившие аналогичные претензии к Apple AAPL - Aqua Connect Inc. и ее "дочка" Strategic Technology Partners LLC обвинили компанию с российскими корнями Parallels в нарушении двух патентов, зарегистрированных в США. Это следует из иска, поданного 25 марта ("Ведомости" ознакомились с материалами дела).

- Зять Тимченко нашел партнера для строительства рыбного завода на Севере - Им стал производитель морепродуктов под брендом "Бухта изобилия" - Компания "Агама РТ" в конце 2017 г. стала владельцем 49,99% долей "Русской трески" из Мурманска, свидетельствуют данные ЕГРЮЛа.

- Google страдает от плюрализма мнений сотрудников - Как споры между сотрудниками вредят бизнесу Google - Google долгое время формировал корпоративную культуру и атмосферу университетского кампуса, где споры между сотрудниками – обычное дело.

- Что делать работодателю, если его сотрудник открыл свой бизнес - Какие рычаги давления есть у нанимателя - Пример из практики: исследуя рынок, производитель садового инвентаря обратил внимание, что у одного из конкурентов очень схожая ценовая политика, упаковка и что продукция конкурента продается в тех же магазинах, что и товары этого производителя.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Новый майский - Президент поставил правительству задачи до 2024 года - Президент России Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" - "в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека".

- Клятва президента - В Кремле Владимир Путин вступил в должность главы государства - В Большом Кремлевском дворце в присутствии нескольких тысяч гостей состоялась инаугурация президента. Владимир Путин в четвертый раз возглавил Россию.

- Кабинет в первом чтении - Дмитрий Медведев начал консультации в Госдуме и назвал имена кандидатов в правительство - Во вторник на заседании Госдумы в повестке дня будет только один вопрос - депутаты рассмотрят предложение президента о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром.

- Дозвонились - Верховный суд объяснил, что за назойливость по телефону придется платить - Приятная новость для тех, кого замучили бесконечные звонки и смс-сообщения, предлагающие, пугающие, уговаривающие и напоминающие обо всем на свете.

- Оружие – голос - Зачем был нужен диктор на войне - У победы множество имен. Люди разных профессий приближали ее - на фронте и в тылу. Недавно свой затерявшийся орден получил из рук министра обороны Сергея Шойгу москвич Кирилл Кириллович Шириня - военный диктор.

- России нужны прорывы - Выступление Владимира Путина на церемонии инаугурации - В Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России.

- Каковы рамки решений для нового президентского срока Владимира Путина - C момента вступления в должность президента в России начинается новый политический цикл - В первую очередь принято обращать внимание на организационные изменения во властной вертикали и кадровые назначения.

- Лимузин для первого лица - В России появился собственный автомобиль премиального класса - Началась замена старого парка президентских автомобилей на новый, созданный в России.

- Чем парад порадует - Россиянам 9 мая покажут уникальные новинки вооружения и военной техники и салют из 30 залпов - В этом году традиционный Парад Победы в Москве 9 мая не будет юбилейным (73-я годовщина), но это не помешает ему стать гораздо масштабнее предыдущих.

- Строго на Юг - В Крыму готовятся принимать растущий турпоток после открытия моста через Керченский пролив - Количество туристов в Крыму в этом сезоне по сравнению с прошлым может вырасти на 20 процентов, считают эксперты. Этому поспособствует открытие для автотранспорта Крымского моста.

- Чат в помощь - Минстрой разработает приложение для УК - Сайты управляющих компаний вскоре заменят мобильные приложения. В них можно будет передать показания счетчиков, узнать о собрании собственников и причину отключения воды.

- Миграция и полиция - Разработан законопроект, который решит проблему лиц без гражданства, длительное время проживающих в России - С первым заместителем министра МВД России генералом-полковником полиции Александром Горовым ведет беседу председатель исполкома "Форума переселенческих организаций" Лидия Графова.

- Нашли порядок цифр - Все кредитные договоры могут получить уникальные коды - Минфин предложил присвоить всем действующим кредитным договорам уникальные идентификаторы и передавать их в бюро кредитных историй (БКИ).

- Рубль не заметит - Объем закупок валюты минфином вырос вслед за нефтью - Минфин России купит с 10 мая по 6 июня рекордный объем иностранной валюты - на 320,6 миллиарда рублей, или более пяти миллиардов долларов. На эти цели ежедневно будет уходить 16,1 миллиарда рублей.

- Битва за кадры - Работодатели стали меньше экономить на работниках - В России с начала года на треть снизилось число работодателей, планирующих сэкономить на своих сотрудниках.

- В лес не ходи - Глава Рослесхоза Иван Валентик: В мае прогнозируют повышенную пожарную опасность - Во многих регионах уже запретили посещать леса - бушуют пожары.

- Собянин наградил победителей конкурса "Московская весна a cappella" - Главный приз фестиваля "Московская весна A Cappella" завоевал коллектив из США Six Appeal. Сертификат на 6,2 млн рублей на торжественной церемонии парням вручил сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

- Лучше – домой - СКР попросил домашний арест для Малобродского - Следственный комитет РФ еще раз заявил ходатайство о переводе под домашний арест бывшего гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

- Помогут деньгами - Ассоциация юристов выделила гранты на поддержку правовых проектов - Ассоциация юристов России начала отбор лучших проектов среди своих региональных отделений. Победители получат гранты на свои программы по правовому просвещению и помощи гражданам.

- Планируйте маршруты - Как будет работать транспорт в Москве 9 Мая - В среду, 9 Мая, по Москве будет очень сложно проехать. Центральные улицы перекроют из-за проведения военного парада и различных шествий, часть станций метро изменят режим работы.

- Заработали на социалке - Чиновников из Дагестана оставили под арестом - Мосгорсуд признал законным продление ареста до 30 июня четырем бывшим высокопоставленным дагестанским чиновникам.

- Авария по вызову - Суд впервые взыскал деньги с диспетчера такси за смерть пассажира - Мосгорсуд впервые в столице взыскал с агрегатора такси деньги по иску родственников погибшей в ДТП женщины. Всего с агрегатора и собственника автомобиля взыскано по 664 тысячи рублей с каждого.

- Воры открыли сезон - Московскую квартиру обокрали более чем на 10,5 миллиона рублей - Открытие дачного сезона ознаменовалось не только пикниками и рассадой на грядках, но и всплеском квартирных краж.

- Иван Лямуков вернулся - Белорусские поисковики по найденной записке восстановили имя погибшего фронтовика - Члены поискового отряда "Батьковщина" из Белоруссии совместно с военнослужащими 52 отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных сил республики в ходе "Вахты Памяти" обнаружили вблизи деревни Хомичи останки погибшего советского солдата.

- Европа на коротком поводке - Белый дом использует ядерную сделку с Ираном для экономического шантажа партнеров в Старом свете - У президента США Дональда Трампа остается пять дней до принятия решения о продлении Совместного всеобъемлющего плана действий - так называемой ядерной сделки с Ираном. Однако, по сути, это соглашение уже "мертво".

- Наказали за сплетни - В Китае ввели блокировку для полумиллиарда сообщений в соцсети - Крупнейшая китайская соцсеть WeChat (более 1 миллиарда пользователей, по данным на начало 2018 года) заблокировала за прошлый год порядка 500 миллионов сообщений, которые попали под категорию "распространения слухов".

- Плата за утопление - Джина Хаспел дрогнула перед утверждением на пост директора ЦРУ - В профильном разведывательном комитете американского сената в среду пройдут слушания по кандидатуре Джины Хаспел на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), а в субботу в случае одобрения в комитете на этот счет должны проголосовать все 100 членов верхней палаты конгресса.

- Помощь стала подсудной - В Греции судят испанцев за спасение беженцев - Трем испанским пожарным грозит тюремное заключение за спасение беженцев у берегов Греции.

- Салат от шеф-робота - В США открыли необычный ресторан - В американском Бостоне состоялось открытие уникального ресторана. Как заявили его создатели, это первое в мире заведение "с роботизированной кухней для приготовления сложных блюд".

- Гвардия сменит шлемы - Ватикан сэкономил на форме военных - Швейцарские гвардейцы Святого престола решили приобщиться к новейшим технологиям. В ближайшее время солдаты Папы сменят свои металлические шлемы на поливинилхлоридные, напечатанные с помощью 3D принтера.

- В чиновники годен - Для кандидатов на госслужбу ввели тесты на знание русского языка и групповые дискуссии - Правительство России утвердило новую методику конкурсов на государственные посты. Желающим попасть в чиновники придется сдавать тесты и писать рефераты.

- Медленно покупал, быстро ездил - Долго ездить без номеров, обновляя договор купли-продажи, больше не получится - Похоже, популярному способу неуплаты штрафов, а также транспортного налога приходит конец.

- Льготы могут вернуться - Статус ветеранов военной службы предлагают повысить - Ветеранам военной службы, то есть людям, прослуживших в силовых структурах 20 и более лет, надо вернуть льготы на федеральном уровне, а значит внести изменения в Федеральный закон "О ветеранах".

- Лифты уходят на пенсию - Жителям сотен многоэтажек в Заполярье придется подниматься в свои квартиры по лестнице пешком - Через два года в Мурманской области могут остановиться сразу 1700 лифтов. К этому времени закончится их предельный срок эксплуатации - 25 лет, сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Владимир Гноевский.

- Труба зовет - Фабрики и заводы приглашают горожан на экскурсии и мастер-классы - Акция "День без турникетов" пройдет в столице 11 и 12 мая. Свое "закулисье" приоткроют и детям, и взрослым более 70 московских заводов, фабрик, комбинатов и технопарков.

- Три века не возраст - Москвичи оценили реставрацию гагаринского особняка на Страстном бульваре - В Москве проходят Дни исторического и культурного наследия, в рамках которых горожане знакомятся с историей своего города, а некоторые места открывают для себя заново.

- Где живут ангелы - Авторы проекта "Батюшка онлайн" запустили версию для детей - О запуске детской версии популярного международного интернет-проекта "Батюшка онлайн" "РГ" рассказала его основатель Надежда Земскова.

- Сальто назад - Батутные центры закрыли из-за большого количества детских травм - После нескольких уголовных дел, около 50 травмированных детей, в том числе и с переломами позвоночника, региональный Следственный комитет принял решение о закрытии батутных центров в Архангельске.

- Со "Скалолазом" надежнее - В метро закупили подъемники для колясочников - Столичный метрополитен закупил десять специальных подъемников для того, чтобы пассажиры на инвалидной коляске могли спускаться и подниматься по лестницам подземки.

- Ждем прибавки - Когда начнется рост доходов россиян? - Когда мы все начнем больше получать и больше тратить? Не опасно ли для экономики увеличение зарплат и индексация пенсий? Могут ли доходы граждан стать источником экономического роста?

- Спрятались от картинок - Курильщики переходят на портсигары - Появление на сигаретных пачках "страшных картинок" серьезно подстегнуло продажи портсигаров. Спрос на них вырос в среднем на 10 процентов, сообщили "Российской газете" представители ретейла.

- В один клик - Появился новый сервис для оплаты налогов - На сайте Федеральной налоговой службы появился дополнительный сервис для оплаты налогов. Оплатить их теперь можно по индексу платежного документа.

- Импорту готовят испытания - Государство усилит борьбу с продавцами сертификатов - Начинается новый этап зачистки рынка оценки соответствия от компаний, выдающих "липовые" (без лабораторных испытаний) сертификаты на электронику, игрушки, машины, одежду и мебель и другую продукцию.

- Разделят по акции - "Почта России" скоро прекратит быть ФГУПом - Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям одобрил проект закона о преобразовании "Почты России" из ФГУП в акционерное общество.

- Почему Левитан был врагом Гитлера - В 1941 году у фашистов было 19 рот пропаганды - О том, кому приходилось противостоять советским фронтовым пропагандистам, наш разговор с научным сотрудником Института всеобщей истории РАН Дмитрием Суржиком.

- Поклонная гора против "генерала Мороза" - Как музеи борются с виртуальным искажением истории - Быка за рога взял первый вебинар проекта "Территория Победы" на Поклонной горе. Ради 9 мая онлайн-трансляция шла на 140 музеев страны.

- Ректоры взялись за ум - В вузах появятся дополнительные экзамены - Зачем школам базовые кафедры? Нужен ли курсанту тьютор? Кто преподает в воскресной школе физику? В каких вузах уже есть предпрофильный экзамен? Эти и другие вопросы обсуждались на Всероссийском съезде ректоров в Санкт-Петербурге.

- Учиться без ляпов - 30 процентов учебников не прошли экспертизу - Минобрнауки России получило итоги дополнительной экспертизы учебников из федерального перечня, проведенной Российской академией образования.

- Зачем учителю вторая смена - Каждый второй педагог подрабатывает репетиторством - Современный учитель работает больше, чем на ставку, загружен внеклассной работой и подрабатывает репетиторством.

- Хамелеон из пробирки - Вернувшийся в Россию ученый создал уникальный материал - Профессор Дмитрий Иванов ушел с поста директора одного из ведущих европейских научных центров - Института материаловедения в городе Мюлуз, входящего в систему французского Национального центра научных исследований (CNRS), аналога Российской академии наук.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- В Баварии столкнулись товарный и пассажирский поезд - Товарный и пассажирский поезда столкнулись около вокзала в немецком городе Айхах в Баварии. Об этом сообщает издание Focus Online со ссылкой на местную полицию.

- Всероссийский салют - Как страна будет праздновать 9 Мая - В День Победы по всей стране пройдут массовые праздничные мероприятия. С утра в 27 городах страны запланированы военные парады.

- Кадры для прорыва - Дмитрий Медведев предложил сменить кураторов ключевых направлений в правительстве - Обеспечивать технологический и экономический рывок, а также выполнять новый майский указ президента предстоит новой команде правительства.

- "Наш ориентир — Россия для людей" - Владимир Путин вступил в должность президента и обозначил ключевые задачи нового шестилетнего срока - Внутреннее развитие страны и улучшение качества жизни для каждого гражданина станут приоритетами нового президентского срока Владимира Путина, следует из его инаугурационной речи.

- ЕГЭ расширит географию - Проект концепции развития географического образования готовится к утверждению в Минобрнауки - Для выпускников 9-х и 11-х классов предложили ввести еще один обязательный экзамен. Согласно проекту концепции развития географического образования, помимо уже имеющихся обязательных экзаменов, все школьники должны сдавать ГИА и ЕГЭ по географии.

- Пустили с молотка - Зачем в США выставили на торги реликвии Рокфеллеров - Один из самых крупных благотворительных аукционов в истории начался в Нью-Йорке в понедельник, 7 мая. В течение четырех дней в Рокфеллер-центре распродадут коллекцию уникальных предметов искусства, а также ювелирных украшений и предметов, которыми на протяжении десятилетий пользовались члены династии Рокфеллеров.

- Запустили исток - Где находится Эсватини и зачем страны меняют названия - Грузия превратилась для литовских чиновников в Сакартвело. Использовать это наименование в Вильнюсе теперь могут в официальных документах. Впрочем, и традиционное "русифицированное" название закавказской республики остается в большинстве случаев законным.

- Из пепла - Как современные улицы российских городов выглядели в войну - Дворцы, улицы и главные достопримечательности российских городов на современных фотографиях и фотографиях военных лет — в галерее портала iz.ru.

- По собственному желанию - Почетными иностранными гостями на праздновании 73-й годовщины окончания Великой Отечественной войны станут премьер-министр Израиля и президент Сербии - Последний раз парад Победы на Красной площади собирал относительно большое число гостей из-за рубежа в 2015 году, когда Россия широко отмечала 70-ю годовщину со дня окончания Великой отечественной войны.

- "Специальных "парктроников" у "Арматы" нет" - Начальник парадных расчетов военной техники на параде Победы полковник Руслан Попов — о том, как готовятся к маршу на Красной площади - В День Победы по брусчатке Красной площади пройдет более 150 боевых машин. Есть ли у "Арматы" специальные датчики-парктроники, помогающие держать интервал? Сколько километров надо проехать механику-водителю, чтобы не растеряться в решающий момент?

- "История победы нашего народа не дает покоя" - Глава Экспертного института социальных исследований Андрей Шутов — о "войнах памяти" как инструменте геополитической борьбы - Накануне Дня Победы активно обсуждается вопрос фальсификации истории.

- "Каракурты" отращивают "Панцири" - Россия форсирует серийное строительство малых ракетных кораблей - В городе Отрадное Ленинградской области спущен на воду "Шквал" — третий по счету малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт". Первым из кораблей своего типа его оснастили зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М".

- В параде Победы будут участвовать беспилотники - Российские военные покажут на Красной площади боевых и разведывательных роботов - Парад Победы – 2018 станет первым "беспилотным" парадом. Впервые на Красной площади появятся не только люди и боевые машины, но и роботизированные комплексы различного назначения — разведчики, саперы и даже роботанки.

- Посол на рану - Почему перенос посольства США в Израиле в Иерусалим грозит серьезными последствиями - США перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая, когда Израиль будет отмечать 70 лет со дня основания. Приуроченныи? к этому празднику знаковыи? жест со стороны Вашингтона может, однако, повлечь за собои? череду далеко не радостных событии?.

- Навеки в памяти - В 2018 году День Победы празднуют почти в 100 странах мира - День Победы в 2018 году масштабно отмечают почти в 100 странах мира. Об этом "Известиям" сообщили в Россотрудничестве.

- Россияне смогут переводить деньги через мессенджеры с помощью QR-кода - Специальное приложение с такой функцией появится в 2019 году - В 2019 году россияне смогут переводить друг другу деньги по QR-коду через мессенджеры и социальные сети. Об этом "Известиям" рассказал источник, близкий к Центробанку.

- Для отходов создадут экотехнопарки - Уровень переработки вырастет до 80% - В России с 2019 года появятся экотехнопарки — мусорные кластеры, в которых будут сортировать и перерабатывать отходы, а также создавать новые товары из вторичных ресурсов.

- Сан-Марино готова стать "окном в Европу" для российских компаний - Глава МИД республики предложил использовать юрисдикцию его страны для облегчения контактов с европейскими клиентами - Республика Сан-Марино готова стать "окном в Европу" для российских компаний, поскольку страна не присоединилась к антироссийским санкциям, заявил "Известиям" министр иностранных дел Сан-Марино Гуэррино Дзанноти в кулуарах Первой международной встречи в австрийском Альмдорфе.

- "Любовью победив войну…" - Движение "Бессмертный полк" запустило новый проект - "Бессмертному полку" России официально уже шесть лет. Движение зародилось в Томске — 9 мая 2012 года его участники впервые прошли по городу с портретами фронтовиков Великой Отечественной войны.

- В школах может появиться диетическое меню - Регионы предложили предусмотреть в законе требование об особом питании в учебных заведениях - В школах и детсадах должно быть диетическое меню, а поставщикам качественных продуктов нужно предоставить преференции. Такие предложения региональные власти направили в рабочую группу Совета Федерации, которая занимается созданием закона о детском питании.

- "Мы хотим "мобилизовать" пенсионеров-онкологов" - Академик РАН Андрей Каприн — о ходе разработки общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями - Первые результаты общенациональной программы по борьбе с онкологией можно ожидать минимум через пять лет. Причем статистический всплеск заболеваемости раком будет хорошим признаком — такой эффект даст улучшение диагностики.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Правительство переходного периода - Дмитрий Медведев представил кандидатов в вице-премьеры - Новое правительство, контуры которого вчера очертил Дмитрий Медведев, вероятнее всего, не проработает все шесть лет президентского срока. Его задача — обеспечить стабильность и транзит новой команде управленцев будущего преемника.

- План на шестилетку - Какие стратегические задачи предстоит решать новому правительству - Кремль опубликовал свою экономическую программу на следующий срок президента Владимира Путина. Новые майские указы затрагивают 12 нацпроектов, но цели и обоснование по ним пока слишком абстрактны.

- Цифра не укрыла от кредиторов - Суд впервые признал криптовалюту имуществом - Впервые в России криптовалюта была признана имуществом. Апелляционный суд разрешил взыскать с должника биткоины, несмотря на то что правовая база для исполнения этого решения по-прежнему находится в стадии разработки.

- "Рано или поздно мы сами станем богами" - Кевин Келли — о сетевой экономике, будущем рекламы и новых интеллектуальных центрах мира - Футуролог, эксперт киберкультуры и "главный спорщик" журнала Wired рассказал РБК, как шеринг вытеснит частную собственность, зачем бренды станут платить людям за внимание и в чем человек сильнее искусственного интеллекта.