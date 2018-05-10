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Дерипаска вынужден был вернуть три арендованных частных самолета из-за санкций США - СМИ


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска был вынужден вернуть три арендованных частных самолета представительского класса Gulfstream, поскольку больше не может ими пользоваться из-за санкций США, сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на компанию, нанятую владельцами воздушных судов для их продажи.

Как сообщил агентству директор компании Freestream Алирез Иттихадьех (Alireza Ittihadieh), самолеты принадлежали банкам Credit Suisse и Raiffeisen, а затем через частную фирму были отданы в аренду компаниям, подконтрольным Дерипаске. По словам Иттихадьеха, самолеты использовал сам Дерипаска и высшее руководство его компаний.

Речь идет о самолетах Gulfstream G550, которые пользуются популярностью у бизнесменов из-за большой дальности полета и роскошного салона.

"Он (Дерипаска - ред.) должен вернуть самолеты по условиям санкций США", - добавил Иттихадьех.

Представитель Credit Suisse отказался комментировать ситуацию с самолетами, но добавил, что банк работает с международными регулирующими органами везде, где ведет бизнес, и обеспечивает соблюдение санкций. "Это включает соблюдение последних санкций, касающихся России", - сказал он. В Raiffeisen сказали, что не дают комментариев о клиентах из-за закона о банковской тайне.

Как добавляет Рейтер, теперь самолеты выставлены на продажу, начальная цена двух из них составляет 29,95 миллиона долларов за каждый. Цена третьего самолета не указана.

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