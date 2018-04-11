Дайджест российских СМИ - 11 мая

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КОММЕРСАНТ

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- Проверка Счетной палатой - Фракция "Единая Россия" предложила возглавить Счетную палату (СП) бывшему вице-премьеру, главе совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексею Кудрину. Об этом стало известно в четверг, когда думские фракции завершили первый раунд консультаций по выдвижению кандидатов в председатели СП. Фамилия господина Кудрина по итогам раунда не называлась. Эта должность станет вакантной после того, как действующий председатель Татьяна Голикова уйдет вице-премьером в состав нового правительства. Депутаты должны подобрать минимум трех кандидатов, чтобы назвать их президенту. Одного из них президент позже внесет в Госдуму для назначения его председателем СП.

- Израиль разбередил Иран - В ночь на четверг иранские ракетные подразделения выпустили с территории Сирии не менее 20 ракет по позициям израильской армии на Голанских высотах. В ответ Израиль нанес ракетный удар по десяткам объектов иранских войск в Сирии и сирийским ПВО. Эти события стали первым прямым военным столкновением между Израилем и Ираном. В Израиле заявили, что считают инцидент исчерпанным, но предупредили иранцев: "Если у нас пойдет дождь, у вас будет потоп". Представители Тегерана со своей стороны заявили о непричастности к обстрелу израильской территории, показывая, что в условиях возобновления иранского ядерного кризиса страна не готова к войне с еврейским государством.

- "Сумму" переквалифицировали в сообщество - Как стало известно "Ъ", МВД России предъявило совладельцам группы "Сумма" Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Свою вину братья не признали. Следствие между тем уже нашло первых участников предполагаемого ОПС.

- Абонентам облегчили пакеты - Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России начала снижаться, составив в апреле 2018 года 258,3 руб., следует из данных Content Review. На фоне усиления конкуренции операторы в основном перестали повышать цены на архивные тарифы и разработали тарифные конструкторы, которые позволяют менять набор услуг связи в пакете, поясняют аналитики. Связь продолжает дорожать только в Москве, где средняя минимальная цена достигла 350 руб.

- Монополия на опасности - Минприроды готовит "Росатому" роль монопольного оператора токсичных отходов. Инфраструктуру для этого стоимостью 36 млрд руб. предполагается создать преимущественно за бюджетный счет, в частности перепрофилировав мощности по уничтожению химоружия, а услуги монополиста - оплачивать по госрегулируемым тарифам. Несмотря на то что технологически идея выглядит обоснованной, Минэкономики и Высшая школа экономики (ВШЭ) выступают против по экономическим соображениям. Эксперты предсказывают дополнительную нагрузку от монополии на бюджет и на бизнес и настаивают на рыночном регулировании отрасли - его схема уже разработана во ВШЭ по поручению администрации президента.

- Начать с перевода на общечеловеческий - Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 23–26 мая, исходя из опубликованной вчера фондом "Росконгресс" расширенной программы, обещает быть довольно нестандартным. К открытию ПМЭФ, видимо, будет известен состав нового правительства, однако в силу этого традиционные роли на форуме поменяются — от топ-менеджеров Белого дома ожидают комментариев и включения в повестку ПМЭФ, составленную в основном с точки зрения международного и российского экспертных сообществ.

- Аргентине не хватило резервов - Власти Аргентины на фоне резкого ослабления курса национальной валюты и сокращения валютных резервов обратились за финансовой помощью в Международный валютный фонд (МВФ), с которым прежнее правительство разорвало все отношения еще в 2006 году. В правительстве надеются, что это позволит стабилизировать ситуацию в финансовом секторе, после того как даже резкое повышение ключевой ставки Центробанком этой страны до 40% годовых не смогло остановить ослабление аргентинского песо.

- Госдума защитит детей от митингов - В четверг депутаты Госдумы внесли сразу два резонансных законопроекта. Первый документ расширяет действие закона, принятого в 2012 году как ответ на "акт Магнитского": нежелательной будет признаваться иностранная организация, которую Генпрокуратура сочтет повлиявшей на выдвижение кандидатов или результат выборов в России. Другой проект вводит штрафы до 500 тыс. руб. или 15 суток ареста за "вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии".

- Дню выборов обозначили рамки аномального - Центризбирком провел совещание с главами избиркомов субъектов РФ, которым продемонстрировали недостатки в их работе. По словам участников совещания, на живых примерах регионам показали параметры, за которыми нужно следить, в частности за числом голосующих на дому и графиком ввода протоколов в ГАС "Выборы". В ЦИКе "Ъ" сказали, что речь шла не о прошедших, а будущих выборах.

- У ракетных двигателей задвигалось руководство - На Воронежском механическом заводе (ВМЗ; филиал Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева) сменилось руководство. И. о. директора предприятия вместо Игоря Мочалина назначен его заместитель по экономике и финансам Сергей Ковалев, работающий на заводе почти два десятилетия. Господин Мочалин, приглашенный на ВМЗ менее года назад, но, по данным "Ъ", не согласившийся с планами Центра имени Хруничева по оптимизации воронежских площадей, ушел в отставку.

- Ростехнадзор надзирал мимо СРО - В Санкт-Петербурге сотрудники главного следственного управления регионального ГУ МВД совместно с оперативниками ФСБ провели обыски в Северо-Западном управлении федеральной службы экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзор). Кроме того, представители правоохранительных органов побывали в загородном доме начальника этого управления Григория Слабикова и в квартирах его ближайших родственников. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о хищениях особо крупных средств со счетов строительных саморегулируемых организаций (СРО).

- На свалке в Кучино нашли два уголовных дела - Следователи подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) завершили расследование уголовного дела двух бывших ответственных сотрудников полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино", обвиняемых в загрязнении окружающей среды. Расположенный в Балашихе объект был закрыт еще летом прошлого года после того, как местные жители пожаловались на постоянный неприятный запах со свалки президенту Владимиру Путину. Фигурантам, один из которых полностью признал свою вину, грозит до пяти лет заключения.

- Материалы на Дениса Вороненкова передали его сыну - Как стало известно "Ъ", СКР завершил расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, обвиняемым по которому проходит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, застреленный в марте прошлого года в Киеве. Материалы переданы для ознакомления сыну экс-парламентария, который был против закрытия дела отца и намерен отстаивать его невиновность. В свою очередь прокуратура Киева завершила расследование убийства Дениса Вороненкова. По делу проходят пять человек, а организатором преступления украинские правоохранители считают российского вора в законе Владимира Тюрина. Следственный комитет России считает эту версию ошибочной.

- Бывшему губернатору разрешили преподавать - В четверг вступил в силу приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному Пресненским райсудом Москвы на восемь лет строгого режима за взяточничество. По данным СКР и суда, в 2013–2016 годах чиновник получил от бизнесмена-лесопромышленника Юрия Судгаймера €400 тыс. за общее покровительство в бизнесе. Адвокаты обжаловали приговор, заявляя, что в отношении их клиента была провокация, но добились в Мосгорсуде лишь разрешения господину Белых преподавать на госслужбе после отсидки.

- Хайко Маас наговорил себе на прохладный прием - В четверг в Москве впервые побывал новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Его визит заметно отличался от визитов его предшественников Зигмара Габриэля и Франка-Вальтера Штайнмайера: новый глава немецкой дипломатии не был принят президентом Владимиром Путиным, а его общение с и. о. главы МИДа Сергеем Лавровым отличалось сдержанностью. Тем не менее министрам удалось достичь ряда важных предварительных договоренностей, в том числе по Украине и Ирану. По данным "Ъ", дипломаты обсудили и подготовку к предстоящему визиту в Сочи канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

- "Это худшее внешнеполитическое решение из всех, что принимал Трамп" - США в четверг расширили санкции против Ирана, внеся в черные списки шестерых человек и три компании, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции. При этом до осени, в соответствии с решением президента США Дональда Трампа, должны быть возвращены все санкции против Ирана, которые были заморожены после заключения с ним в 2015 году ядерной сделки. Старший научный сотрудник Brookings Institution (Вашингтон), бывший специальный советник госсекретаря США по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения и контроля за вооружениями (при администрации Барака Обамы) Роберт Айнхорн рассказал корреспонденту "Ъ" Елене Черненко, с чем связана жесткая позиция Дональда Трампа по Ирану и сможет ли он добиться от Тегерана новой, "улучшенной" сделки по ядерной программе.

- Петербург перестроил Москву - Впервые в истории рынка недвижимости Санкт-Петербург обогнал Москву по объему ввода жилья: по итогам первого квартала 2018 года местные показатели в 3,5 раза лучше столичных. Город переживает пик популярности малогабаритных квартир и студий. На эти объекты приходится 70% продаж — в полтора раза больше, чем в Москве, где покупатели стали отказываться от такого формата жилья.

- Dakaitaowa повышает градус - Экспортная компания сына генпрокурора РФ бизнесмена Игоря Чайки Dakaitaowa договорилась о поставках алкогольных напитков российского производства в китайские розничные сети Vanguard и Bubugao. Продажи пива "Лакинское" и других марок стартуют в Китае во время чемпионата мира по футболу. Позднее компания готовится начать продажи и нескольких марок водки, в том числе на интернет-площадках Alibaba Group. По мнению экспертов, реальных перспектив на этом рынке у российского алкоголя нет.

- Доллары вернутся биткойнами - Возврат средств на пластиковую карту за покупки будет возможен и в биткойнах. Такую услугу собирается запустить в ближайшие дни криптобанк Wirex. Эксперты отмечают, что проникновение блокчейн-стартапов на территорию традиционных банков — естественный процесс. Однако в ближайшем будущем такие проекты не смогут составить реальную конкуренцию банковскому рынку.

- "Будущее" переходит к новому офшору - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) владельца O1 Group Бориса Минца могут перейти под контроль кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Концерн "Россиум" продал ей кредит, по которому заложены пенсионные фонды. Офшор уже проявил себя как игрок с сильной переговорной позицией, отмечают эксперты. При этом к управлению средствами фондов подключается ГК "Регион", которую связывали с RT&I.

- Нефть обогатилась Ираном - Стоимость североморской нефти Brent в четверг впервые с ноября 2014 года поднялась до $78 за баррель. На сырьевой рынок повлияло решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и ввести против него санкции. Это решение не было поддержано европейскими и азиатскими партнерами США, поэтому продолжительного роста цен на нефть на рынке не ждут. Тем более что сокращение поступления на рынок иранской нефти будет компенсироваться поставками из других стран, в том числе США.

- Банкротство с побочным эффектом - Передача "Ростеху" 100% ОАО ""Мосхимфармпрепараты" имени Семашко", сейчас принадлежащего Росимуществу, может сорваться из-за признания его банкротом по заявлению Сбербанка SBER. Долги предприятия перед всеми кредиторами достигают 636,6 млн руб. Эксперты полагают, что госкорпорации этот актив был интересен в основном из-за участка в центре Москвы.

- "Константа" поплатилась за постоянство - На коллекторском рынке создан прецедент по исключению агентства из государственного реестра по инициативе регулятора — Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Ранее агентства покидали реестр только в связи с прекращением деятельности. Учитывая множественные систематические нарушения исключение "Константы" более чем обоснованно, считают эксперты. Однако, по их мнению, отсутствие четких критериев оценки нарушений делает механизм исключения из реестра непрозрачным и создает риски для всего рынка.

- Гостиницы вписали в счет - Гаагский арбитраж вынес первое решение по иску украинских компаний, в основном связанных с Игорем Коломойским, потерявших свои активы после присоединения Крыма к РФ. Арбитры поддержали украинскую сторону, и теперь Россия должна заплатить $159 млн. Это решение создает судебную практику для других, гораздо более крупных подобных исков, в том числе претензий НАК "Нафтогаз Украины" на $8 млрд. Россия официально отказалась признать решение арбитража и будет его оспаривать.

- РМК нашла деньги на Томинский ГОК - Газпромбанк (ГПБ), уже предоставлявший РМК Игоря Алтушкина проектное финансирование для Михеевского ГОКа, даст кредит и на более масштабную стройку Томинского ГОКа. Проект стоимостью 77,8 млрд руб. и мощностью до 110 тыс. тонн меди в год давно вызывал протесты местных экоактивистов, которые были услышаны в ноябре прошлого года Владимиром Путиным. Тем не менее РМК продолжает проект.

- "Столичная" станет зернистой - В российских магазинах вскоре появится осетровая икра "Столичная": по лицензии от ФКП "Союзплодоимпорт" ее выпуском займется недавно созданная компания. Двумя годами ранее ФКП разрешило белорусскому заводу "Санта Бремор" производить под водочным брендом пресервы из сельди. Продажи самой водки "Столичная" в России с тех пор заметно сократились.

- "В России и Казахстане приходится учитывать политические риски" - После того как казахстанские власти обвинили бывшего владельца БТА-банка Мухтара Аблязова в крахе финансового учреждения и выводе средств, чиновники республики национализировали этот бизнес. Но у банка остались нерешенными вопросы с проблемными активами в России: в основном речь идет о девелоперских проектах. Новый владелец БТА Кенес Ракишев в интервью "Ъ" рассказал, как он пытается вернуть активы банка и почему финансирует стартапы.

ВЕДОМОСТИ

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- Кудрин может возглавить Счетную палату - Руководителю Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министру финансов Алексею Кудрину сделано предложение возглавить Счетную палату, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к руководству Госдумы, и подтвердил бывший федеральный чиновник. Нынешний председатель палаты Татьяна Голикова ранее была выдвинута премьером Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера по социальной политике, и она уже заявила, что готова работать в новом правительстве.

- Иностранный инвестор отказался от ЦКАД - Участок ЦКАД на юго-востоке Москвы продолжает терять инвесторов. В прошлом году от финансирования проекта отказалась УК "Лидер". Теперь он лишился турецких инвесторов – компания Makyol, едва войдя в проект, уже вышла из него, рассказали "Ведомостям" два консультанта, два участника переговоров с российской стороны и два сотрудника Makyol.

- Мосгорсуд оставил в силе тюремный срок экс-губернатору Никите Белых - Московский городской суд оставил в силе основную часть приговора бывшему губернатору Кировской области Никите Белых – восемь лет колонии строгого режима и 48,5 млн руб. штрафа. Приговор суда первой инстанции изменен лишь в одной части – Белых позволят занимать должности в государственных и муниципальных образовательных учреждениях после отбытия назначенного срока наказания.

- Алексея Малобродского второй раз не отпустили из СИЗО - Басманный суд в четверг отказался рассматривать повторное ходатайство следствия о переводе экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест. Судья Елена Ленская объяснила такое решение тем, что предыдущий отказ не вступил в законную силу, так как был обжалован в Мосгорсуде. Все дополнительно возникшие у следствия доводы следователь может изложить в Мосгорсуде, заявила судья, практически слово в слово повторив доводы прокурора Анны Потычко.

- Госдума предлагает наказывать за вовлечение подростков в несанкционированные акции - За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные уличные акции может быть установлена административная ответственность. Законопроект внесла группа депутатов-единороссов, среди которых Алена Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Окунева и Евгений Ревенко. Поправки в КоАП предусматривают за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции штраф для граждан в размере от 30 000 до 50 000 руб., или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 250 000 до 500 000 руб.

- Кадровые перемены в администрации президента будут точечными - Состав нового правительства может быть обнародован на этой или следующей неделе, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее он говорил, что параллельно пройдут и новые назначения в администрации президента. Пока точно известно лишь об одной замене: свой пост покинет начальник контрольного управления президента Константин Чуйченко, предложенный премьером Дмитрием Медведевым на пост руководителя аппарата правительства.

- Цена нефти может вернуться к $100 за баррель – BofA Merrill Lynch - Изменение баланса спроса и предложения может привести к заметному дефициту нефти на мировом рынке в ближайшие полтора года, говорится в отчете аналитиков инвестбанка Bank of America Merrill Lynch (BofA). Предложение может уменьшиться из-за продолжающегося коллапса в нефтяной отрасли Венесуэлы и возможного сокращения экспорта нефти из Ирана в результате введения против страны санкций Соединенными Штатами, которые 8 мая вышли из соглашения по иранской ядерной программе. В свою очередь сланцевые добытчики в США не смогут восполнить нехватку поставок из-за инфраструктурных ограничений в США, считают аналитики банка: там, в частности, не хватает мощностей трубопроводов для ее перекачки с основных сланцевых месторождений в Западном Техасе к экспортным терминалам и НПЗ на побережье Мексиканского залива.

- Жителям развивающихся стран тяжело превзойти родителей по уровню образования - Родители, как правило, хотят, чтобы их дети жили лучше их самих, но, если они живут в развивающейся стране, шансов на это не так уж много, следует из доклада Всемирного банка "Справедливый прогресс? Экономическая мобильность поколений во всем мире".

- Utair заказала 30 Boeing новейшего поколения стоимостью около $1,7 млрд - В начале апреля Utair заказала 30 самолетов Boeing 737 MAX, сообщил Boeing в ежемесячном отчете о новых контрактах. Гендиректор Utair Андрей Мартиросов это подтвердил. "Речь идет о модели Boeing 737 MAX 8, – говорит топ-менеджер. – Первые два судна из этого заказа мы получим в 2019 г.". Наблюдательный совет Utair одобрил лизинговые контракты на 2019–2020 гг., дальнейшие поставки будут зависеть от конъюнктуры рынка, продолжает Мартиросов. Обновление флота планируется завершить в 2025 г., добавил он.

- АФК "Система" AFKS продает часть жилого района на территории ЗиЛа ZILL - АФК "Система" может продать сторонним инвесторам до 50% в компании – девелопере проекта "ЗиЛ-юг", следует из инвестиционного предложения холдинга, с которым ознакомились "Ведомости". Там сказано, что речь идет об ООО "Развитие", которое было создано АФК "Система" и группой ЛСР как раз для застройки территории завода. Эта компания была единственным участником конкурса на покупку 100% долей в ООО "ЗиЛ-юг" в декабре 2015 г. Последнему принадлежат права на 109 га земли, где планируется строительство 1,7 млн кв. м недвижимости, из которых около 1,1 млн кв. м – жилье.

- Польша возбудила дело против "Газпрома" GAZP и его партнеров по "Северному потоку – 2" - Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело в отношении "Газпрома" и пяти европейских компаний (Wintershall, OMV, Engie, Uniper и Shell), с которыми заключено соглашение о финансировании проекта "Северный поток – 2". Собственно, соглашение, заключенное весной 2017 г., и стало предметом расследования регулятора. UOKiK подозревает, что участники соглашения совместно реализуют проект и финансируют строительство трубы, говорится в сообщении польской структуры. "Это может стать нарушением антимонопольного законодательства", – цитируются в сообщении слова президента UOKiK Марека Ниччала. "Мы подтверждаем, что получили письмо от антимонопольного регулятора Польши UOKiK и сейчас находимся в процессе его изучения", – сообщил "Ведомостям" представитель "Газпрома".

- Третий год подряд Россия может собрать свыше 120 млн т зерна - Минсельхоз США (USDA), аналитическая служба которого считается одной из самых авторитетных в мире, опубликовал первый прогноз урожая зерновых на 2018 г. По данным американского ведомства, Россия может собрать 72 млн т пшеницы и 44,93 млн т фуражного зерна; суммарно 116,9 млн т.

- Доллар и евро подешевели на 1,5 рубля - В четверг на Московской бирже рубль значительно укрепился. Доллар и евро дешевели весь день: к закрытию торгов курс доллара опустился на 1,53 руб. до 61,69 руб., евро – на 1,48 руб. до 73,52 руб. Так сильно рубль за торговую сессию последний раз укреплялся в декабре 2016 г., указало Bloomberg.

- Банки массово улучшают условия рефинансирования потребкредитов - Первые программы рефинансирования потребительских кредитов появились более семи лет назад. Они нужны, чтобы заменить один или несколько действующих кредитов: новый выдается на погашение остатка долгов. Банк, как правило, сам перечисляет средства прежним кредиторам. Дополнительных комиссий в отсутствие залога банки, как правило, не берут.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- Право на кончиках пальцев - Участники "круглого стола" в Госдуме предложили законодателям разрешить нотариусам собирать биометрические данные своих клиентов. В перспективе криминальные истории с поддельными паспортами и загримированными мошенниками уйдут в прошлое.

- Уроки с дробью - После стрельбы в колледже в Барабинске возбуждено дело о покушении на убийство, но оно не останется единственным, уверены следователи. По предварительным данным, охранник учебного заведения отсутствовал на месте перед происшествием.

- Сбежал от промилле - Конституционный суд распорядился исправить пробел в законодательстве, из-за которого сбежавший с места ДТП водитель оказывался в более выгодном положении, чем тот, кто был признан пьяным или отказался от освидетельствования. Изменения внесут в течение года.

- На чьей стороне адвокаты - Реформа адвокатуры не должна ставить под сомнение качество оказания юридической помощи, считает президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев. По его словам, предстоит найти такую форму, где основной целью будет не извлечение выгоды, а оказание юридических услуг.

- Легенды на льду - Президент Владимир Путин сыграл в матче Ночной хоккейной лиги. По традиции глава государства вышел на лед под номером 11. Перед игрой он также посетил новый хоккейный тренировочный центр образовательного центра "Сириус" в Сочи.

- Заочно не закрывать - Верховный суд России опубликовал определение, гарантирующее право владельцев сайтов лично присутствовать на судебных заседаниях, где решается судьба о блокировке их ресурсов.

- Ближе к дому - На выборах президента РФ в нынешнем году избиратели могли голосовать на удобном участке, уведомив об этом Центризбирком. Теперь новшество дойдет и до парламентских выборов. Это произойдет после вступления в силу законопроекта, который депутаты Госдумы 10 мая приняли в первом чтении.

- Напряжение в цене - Цена нефти Brent 10 мая вплотную подошла к отметке 78 долларов за баррель - максимума конца ноября 2014 года. На фоне высоких цен на нефть подорожало российское сырье и окреп рубль: курс доллара впервые с 28 апреля упал ниже 62 рублей. Всему виной геополитика.

- Это не игрушки - Фракция "Единой России" внесла в Госдуму законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Поправки направлены в первую очередь на обеспечение безопасности детей, которых манипуляторы пытаются вовлечь в политические игры.

- Антарктика говорит по-русски - 10 мая Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии объявила о создании реестра имен географических объектов Антарктики.

- Все - "За" - Депутаты гордумы Ижевска приняли отставку мэра Юрия Тюрина. Ранее градоначальник написал заявление об уходе по собственному желанию. Выборы нового мэра пройдут на конкурсной основе.

- Цель номер один - Дмитрий Медведев заявил, что правительство будет прорабатывать аккуратные и взвешенные решения для достижения целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, дополнительно потребуется около 8 триллионов рублей.

- Свободные деньги - У россиян стало больше свободных денег - в марте их общий объем достиг 20,2 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с февралем на 7,4 процента. Таковы результаты исследования, проведенного холдингом "Ромир".

- Вы пишите, вам зачтется - Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин раскритиковал работу своих подчиненных с жалобами граждан. Он потребовал уделить особое внимание рассмотрению дел, связанных с задержками зарплат и проблемами обманутых дольщиков.

- Труба - дело - После запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в четыре раза. Этот маршрут "Газпром" будет использовать только в крайнем случае. В то же время транзиту через территорию Польши, которая активно выступает против "Северного потока-2", ничто не угрожает: он сохранится в полном объеме.

- Агентам откажут в операциях - За вмешательство в российские выборы иностранные некоммерческие организации получат статус нежелательных. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Таким НКО в числе прочего грозит отказ в банковских операциях.

- Подвели под крышу - Минстрой опубликовал "черный список" строительных организаций, допустивших нарушения при расселении аварийного жилья. Чаще всего подрядчики нарушают сроки проведения работ или не соблюдают требования к качеству жилья.

- Сборы пошли - В мае эксперимент с курортным сбором стартовал в Алтайском и Ставропольском краях. Для большинства отдыхающих дополнительная оплата стала полной неожиданностью, рассказали владельцы гостиниц.

- Победа в эфире - День Победы на Украине, несмотря на фактический запрет праздника и репрессии по отношению к организаторам "Бессмертного полка", состоялся - с портретами своих воевавших с нацизмом родственников только в Киеве 9 мая вышли около 50 тысяч человек. И это вызвало предсказуемую реакцию "патриотов" всех мастей, поддерживаемых властями. Ярче всего о том, какой идеологии придерживается нынешний киевский режим, свидетельствует ситуация вокруг телеканала "Интер", едва не сожженного неонацистами за показ праздничного концерта "Победа. Одна на всех".

- Хакер из 10 "Б" - В Оренбургской области суд оштрафовал на 3000 рублей школьника, продавшего компьютерный вирус за биткоины. Его признали виновным в распространении вредоносных программ из корыстной заинтересованности.

- Прочитать и проверить - У Роструда появится больше поводов для проведения внеплановых проверок предприятий на предмет заключения с работниками трудовых договоров.

- Верховному суду подали знак - В Верховный суд подан иск о признании частично недействующим пункта ПДД, касающегося понятие "перекресток". По мнению автора иска, нынешняя формулировка не согласуется с определением, указанным в Венской международной конвенции о дорожном движении 1968 года.

- Контролеры зайдут на остановке - Инспекторам Ространснадзора разрешат проверять международные автобусы на остановках и в других местах посадки и высадки пассажиров. По словам замруководителя ведомства Асланбека Ахохова, у российских перевозчиков за рубежом почти нет нарушений.

- Прячьте стволы - В регионах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, ограничат оборот гражданского оружия. Это означает, что на два месяца будут запрещены изготовление, продажа, оформление, ношение, транспортировка и стрельба.

- Потянуло на сладкое - В 2017 году каждый россиянин съел, в среднем, около 39,5 кг сахара при норме 24 кг в год. Также выросло потребление картофеля, мяса и мясопродуктов. При этом молока и молочной продукции в рационе россиянина оказалось на 30% меньше рекомендованной нормы.

- Из СИЗО - в больницу - 10 мая Басманный районный суд Москвы принял решение вернуть следствию ходатайство о переводе из следственного изолятора под домашний арест бывшего генпродюсера автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" и экс-гендиректора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств.

- Брал на благое дело - Мосгорсуд оставил в силе 8-летний тюремный срок для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых за взятку в 400 тысяч евро, однако убрал из приговора запрет на работу чиновником после освобождения.

- Смерть в камере - Следственный комитет проведет проверку по факту гибели в подмосковном СИЗО Илья Алексеева, убившего пятерых байкеров в 2016 году. Во ФСИН заявили, что осужденный совершил суицид.

- Шарлатанам - нет - В Подмосковье появится реестр реабилитационных центров для людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью. "В него войдут только проверенные и эффективно работающие центры", - пообещал министр по безопасности и противодействию коррупции областного правительства Роман Каратаев.

- Мимо корзины - Мосгорсуд признал законным приговор экс-главе Российской федерации баскетбола Юлии Аникеевой, осужденной на 4,5 года колонии за мошенничество.

- Деньги не отдал - Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бизнесмену Моралесу-Эскомилье, обвиняемому в организации хищения денег.

- Иранский узел - Если Вашингтон применит против Тегерана экстерриториальные санкции, это будет означать, что европейским компаниям придется сделать выбор между экспортом в Иран и экспортом в США. Такой сценарий может привести к полномасштабной торговой войне между Европой и США.

- Не оскорбить героя - Компартия Китая объявила, что намерена "включить основные социалистические ценности в законодательство" в течение ближайших пяти - десяти лет. И пояснила, что законы и нормативные акты должны "лучше показывать" ценности страны, а также - моральные стандарты для граждан. Одним из первых шагов на пути приведения законодательной базы к социалистическим ценностям и морали стал запрет на критику героев революции и национально-освободительной борьбы.

- Армия на десятерых - Франция создает европейскую интервенционную инициативу. Приглашение войти в состав нового военного блока получили десять стран, в том числе покидающая Евросоюз Великобритания.

- Наоми "скорой" не дождалась - Равнодушие диспетчера привело к смерти 22-летней француженки - Эта трагедия возмутила всю Францию. Социальные сети переполнены суровыми комментариями, а на сайт службы "Скорой помощи" Страсбурга сотнями обрушиваются гневные письма.

- Сошлись на Сингапуре - Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет 12 июня в Сингапуре. Страна выбрана неслучайно: здесь располагаются американские военные базы, а также функционирует посольство Северной Кореи.

- Конец уличной еде - Городской совет Венеции ввел запрет на открытие точек продажи уличной еды для потребления на ходу.

- Продолжение рода - Создание перинатологии имело огромное значение для изучения процесса развития плода и новорожденных на ранних сроках, считает известный акушер-гинеколог академик Галина Савельева. В интервью "РГ" она рассказала о работе и поделилась своим секретом счастья.

- Онкологи и Я - Впервые детские онкологи стран СНГ собрались вместе, чтобы выработать единую стратегию борьбы со злокачественными заболеваниями у детей. Почему именно теперь возникла острая необходимость объединения усилий? Об этом обозреватель "РГ" беседует с заместителем директора Института управления и трансляционной медицины Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Кириллом Киргизовым.

- Сел за парту - Семь лет назад 10-месячный Саша из хутора Садки переболел вирусной инфекцией. Болезнь протекала очень тяжело и дала осложнение. Последствие - глухота. В три года малыша прооперировали, установив кохлеарный имплант.

- Бутерброд с подвохом - Любительницы жирного фастфуда в два раза чаще сталкиваются с бесплодием, чем остальные женщины. К такому выводу пришли австралийские ученые, наблюдая за здоровьем более пяти тысяч пациенток, планирующих завести ребенка.

- А ну дыхни! - Какие нарушения можно "заработать", злоупотребляя спиртным? Цирроз печени, проблемы с сердцем, почками, поджелудочной... А недавно ученые включили в этот список еще и высокий риск пародонтита и некоторых видов рака. Все потому, что алкоголь негативно влияет на состав бактерий в полости рта.

- "Зебра" с инструкцией - В Москве специально для пешеходов придумали новый способ предупреждения об опасности. У крупных пешеходных переходов появились крупные надписи "Возьмите ребенка за руку", "Посмотрите по сторонам" и "Снимите наушники".

- Взгляд в будущее - Каким будет московское образование к 2025 году? Это сейчас обсуждают учителя, родители и эксперты, которые работают над стратегией развития отрасли. Основные моменты документа молодые директора обсудили в школе N 2114 с мэром столицы Сергеем Собяниным.

- Творцовые перевороты - Власти Москвы впервые узаконят ответственность авторов граффити за порчу фасадов домов. Нарушителей обяжут или стереть рисунки, или компенсировать бюджету расходы на их удаление.

- Письмо с футбола - К старту чемпионата мира по футболу в Москве для болельщиков появится почта в виде футбольных мячей. Но это не просто арт-объект, каждый желающий с помощью этой почты сможет реально отправить открытку или письмо друзьям и даже участникам чемпионата. Сейчас проходит конкурс по выбору разработчика необычной почты, победителя выберет департамент спорта и туризма Москвы после 28 мая.

- Указали на дверь - На московском центральном кольце начали обновлять навигацию. До старта чемпионата мира по футболу здесь появятся антивандальные лайт-боксы вместо наклеек. Кроме того, на полах станций нанесут напольную разметку, указывающую место остановки вагонов.

- Хутор преткновения - Хутор Владыкино затерялся среди полей - в округе ни души на 30 километров. От райцентра сюда можно добраться только с сопровождающим, иначе даже навигатор не спасет. Чудом сохранилась дорога, проложенная еще в советские годы к ферме. Ее давно уже нет, а дорога осталась. Правда, с тех пор асфальтовое покрытие ни разу капитально не ремонтировали, поэтому путь пестрит заплатками.

- Узнают по лицу - К чемпионату мира по футболу в Казани откроется новая станция метро "Дубравная". Она станет первой и пока единственной, где установят умную систему безопасности, способную распознавать лица.

- Кум королю, сын министру - Министра связи и информационных технологий Якутии Александра Борисова временно отстранили от должности после прокурорской проверки. Надзорное ведомство вместе с коллегами из регионального УФСБ усмотрело в действиях чиновника нарушение законодательства о противодействии коррупции.

- Тайна на просвет - Ученые прогнозируют сенсационное открытие в Дагестане. На территории древней крепости "Нарын-кала" в Дербенте предположительно обнаружен христианский храм начала IV века. Исследования проводили ученые Московского института стали и сплавов совместно с дагестанскими специалистами. Изыскания впервые проводились с помощью современных технологий.

ИЗВЕСТИЯ

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- Рискнуть пенсией - Для поддержки инвестиций в высокотехнологичные компании предлагается создать фонд фондов с участием НПФ и институтов развития. Об этом говорится в письме Минэкономразвития (есть у "Известий"). Ведомство собирает мнения участников рынка по этому вопросу, пояснили в министерстве. Новую структуру предлагается создать в форме комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ).

- Бюджетникам придадут ускорение - Правительство планирует расширить приоритетную программу по повышению производительности труда. В нее включат предприятия сельского хозяйства, строительства, транспорта, а также учреждения социальной защиты, здравоохранения и образования, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. В частности, повышать производительность труда будут в больницах, поликлиниках, вузах и даже библиотеках. В бюджетных учреждениях показатель оценят по увеличению скорости работы и сокращению бумажной волокиты. Эксперты скептически отнеслись к этой идее.

- Отгул на здоровье - Гражданам оплатят время на прохождение диспансеризации: один раз в три года они получат освобождение от работы с сохранением среднего заработка. Соответствующие поправки к Трудовому кодексу Госдума планирует принять 17 мая в первом чтении. Инициатива правильная, отмечают эксперты, однако одного дня на все процедуры может не хватить.

- Кальяны не выкурили - Законопроект Минздрава о запрете кальянов в кафе и ресторанах раскритиковал Минсельхоз ("Известия" ознакомились с отзывом министерства). Эксперты отмечают: сейчас рестораторы используют в кальянах фруктовые смеси, а они сертифицированы как безопасные для потребителей.

- "Вы подаете замечательный пример любителям спорта" - Президент Владимир Путин посетил новую детскую хоккейную базу образовательного центра "Сириус" в Сочи. Главе государства рассказали, как тренируются юные воспитанники центра — хоккеисты и фигуристы, а также продемонстрировали уникальные современные тренажеры. Позднее российский лидер и сам вышел на лед: на олимпийской арене "Большой" он сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Владимир Путин забил пять шайб и сделал четыре результативные передачи. В итоге его команда "Легенды хоккея" обыграла сборную НХЛ со счетом 12:7.

- Россия не поставляет Сирии С-300 - Переговоры о передаче Сирии российской противовоздушной системы С-300 не ведутся, речи о поставках этого вида вооружений пока нет. Об этом "Известиям" сообщил помощник президента Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин. Информация о возможных поставках зенитно-ракетных комплексов С-300 Сирии появилась после апрельских ударов по различным объектам на территории страны силами США, Франции и Великобритании.

- Засекли на дальних подступах - Израильский удар по территории Сирии не создал угроз для российских баз и военнослужащих. Об этом "Известиям" заявили сразу несколько информированных источников в Минобороны РФ. По мнению военных экспертов, Сирия — единственная страна в мире, которой удалось выдержать по меньшей мере три массированных удара высокоточными средствами поражения. Израильские аналитики называют случившееся предупреждением Тегерану и считают маловероятной дальнейшую эскалацию.

- Не "застрять" в тюрьме - В скором времени должен состояться очередной этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР. По словам представителей Донбасса, украинская сторона всеми силами пытается затянуть эту процедуру, но надежда, что списки будут сверены и процесс запустится, все же сохраняется.

- "Для ЕС мы страна второго сорта" - Соединенные Штаты отказываются платить за использование военных баз на территории Болгарии. Об этом "Известиям" сообщил зампред Народного собрания (парламент страны) Болгарии от партии "Атака" Явор Нотев. В интервью "Известиям" политик рассказал о первых впечатлениях от посещения Крыма, миграционном кризисе и нехватке квалифицированных кадров в Болгарии, а также о проблеме качества продуктов питания в государствах Восточной Европы.

- Заправки без керосина - Заправкам следует разрешить торговать только тремя видами жидкого топлива: бензином, дизелем и газом — с таким предложением к правительству планирует выйти Росстандарт, рассказали "Известиям" в агентстве. Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на АЗС не подходящих для автомобилей видов топлива — к примеру, керосина или мазута. Нефтетопливные компании и независимые АЗС поддерживают предложения. Сейчас черный рынок топлива в России достигает 4 миллионов тонн, его вполне возможно свести к нулю уже к 2020 году, считают эксперты.

- Чемпионат с дисконтом - Болельщикам чемпионата мира по футболу FIFA 2018 с паспортами Fan ID готовят скидки и бонусы на посещение культурных учреждений, например музеев. Регионы, встречающие матчи, получили поручение от вице-премьера Виталия Мутко проработать этот вопрос. Об этом сказано в протоколе по итогам совещания у вице-премьера (есть у "Известий"). По оценкам Ростуризма, в Россию прибудут свыше 1 млн иностранных болельщиков, еще 1,5 млн — это российские фанаты.

- "Венчурный бизнес — дело молодое" - Глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко побеседовали об инновационном предпринимательстве, Национальной технологической инициативе и будущем рынка беспилотных автомобилей.

- Цифровое ухо - Российские специалисты обучают компьютер идентифицировать звуки в сложных акустических условиях. В частности, техническое устройство должно различать речь людей, которые говорят одновременно, выявлять звуковые признаки производственных аварий, распознавать шумы автомобильного двигателя. Результаты проекта "НейроУхо" Национальной технологической инициативы должны найти применение в системах биометрии, безопасности, технологиях "умного дома".

- ВИЧ-инфицированных научат лечиться - ВИЧ-инфицированных направят в специальные школы, в течение года они должны будут посетить 10 занятий. Это правило закрепили в новом стандарте Минздрава по лечению ВИЧ-положительных граждан. В школах специалисты расскажут больным, почему важно не пропускать лечение, как жить, помогут психологически, научат мерам осторожности. Эксперты считают, что школы помогут сэкономить на лечении больных: если пациенты будут правильно лечиться, не возникнет осложнений — следовательно, лечение будет дешевле. Также обучение снизит вероятность распространения инфекции.

- Взаимная неинтеграция - Евросоюз не готов принять Турцию в свои ряды в ближайшие 10–15 лет. Об этом "Известиям" заявил высокопоставленный источник в Еврокомиссии (ЕК). Информацию также подтвердили в комитете Европарламента по отношениям с Анкарой. Однако переговоры двух сторон продолжаются. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция по-прежнему стремится в ЕС, "несмотря на отсутствие соответствующей реакции в Европе".

- Один. Совсем один - Сегодня примерно каждая пятая жительница Москвы и пятнадцатая России выступает убежденной противницей материнства. Понятное дело, что демографы, госчиновники и общественность бьют тревогу и норовят вмешаться. Но за шумом этих дискуссий притаились не менее интересные персонажи — мужчины-чайлдфри.

- Россияне стали меньше бояться потерять работу - Только один из пяти россиян боится потерять работу, показало исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Это в 1,7 раза меньше, чем в 2016 году. Снизился уровень тревоги и по поводу снижения зарплат. Эксперты считают, что причина в стабилизации экономического положения в стране.

- Президент Хорватии готовится к поездке на ЧМ-2018 в России - Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович намерена приехать на предстоящий чемпионат мира (ЧМ) по футболу, который пройдет в 11 российских городах летом 2018 года. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе администрации главы государства, отметив, что окончательное решение будет принято в зависимости от рабочего графика президента.

- Деление ядра - Комитет по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США не утвердил поправки демократов, по которым Вашингтон должен был отказаться от создания новых маломощных ядерных боеголовок для ракет морского базирования Trident II. Потерпевшие поражение депутаты называют это оружие "дестабилизирующим" и предупреждают о начале новой гонки ядерных вооружений.

- Настолько суровы - Убийство главы администрации Копейска удалось раскрыть сотрудникам СКР спустя 23 года — 10 мая было окончено расследование по делу, фигурантом которого стали уже осужденный бывший депутат Копейского горсовета Владимир Булдашев и два его родственника.

- Будничный транс - В Екатеринбурге кассиры вместо того, что разменять мужчине 100 рублей, беспрекословно отдали ему 25 тыс. Объясняют они свой поступок тем, что в данный момент находились под гипнозом. Потерпевшие нередко грешат на психическое воздействие злоумышленников, загадочным образом заставляющих их добровольно отдавать нажитое непосильным трудом.

- Игры с реальностью - Прохождение квеста под названием "Морг" закончилось для школьницы в Красноярске попаданием во вполне реальную больницу — у девочки диагностировали сотрясение мозга после того, как она ударилась головой о железную дверь, споткнувшись в темном помещении. Инцидент произошел еще в конце марта, но известно о нем стало в четверг, 10 мая. Разговоры о введении дополнительного регулирования и повышении стандартов безопасности квестов ведутся не первый год, однако участники рынка настаивают на том, что смогут решить вопрос самостоятельно.

РБК RBCM daily

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- "Акрон" AKRN прощупывает бразильскую почву - "Акрон" начал переговоры о покупке у бразильской компании Petrobras двух заводов по производству удобрений стоимостью $1 млрд. Для их развития потребуются значительные инвестиции и решение проблемы с газоснабжением.

- Крымский прецедент - Украинские компании выиграли первый международный спор против России по поводу национализации активов в Крыму. Арбитраж в Гааге присудил $159 млн по иску 18 украинских предприятий, среди которых есть связанные с Игорем Коломойским.

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- Бенефит с краткосрочным эффектом - Россия может извлечь пользу от разлада в отношениях Европы и США из-за выхода Вашингтона из соглашения с Ираном и последовавшего роста цен на нефть. Однако положительный экономический эффект не будет долгосрочным, говорят эксперты.

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