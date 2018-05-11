Один человек погиб при обрушении в шахте, добывающей базальт для нового аэропорта Мехико

МЕХИКО, 11 мая /ПРАЙМ/. Один человек погиб и еще один получил ранения в четверг в результате обрушения породы в шахте, где добывают базальтовый материал для строительства нового аэропорта мексиканской столицы, сообщает портал Universal.

По предварительным данным, трагедия произошла в муниципалитете Теотиуакан. В результате обвала тонны породы засыпали бульдозер, на котором работали два человека. Одного из них удалось спасти, а второй скончался от полученных травм.

Местные жители давно жалуются на работу этой шахты, наносящей ущерб расположенному рядом поселку, однако власти не закрывают ее, так как добываемый там базальт нужен для завершения строительства нового аэропорта Мехико.