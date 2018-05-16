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Севморпуть и газовую отрасль обсудят на российско-корейском форуме во Владивостоке


Энергосети

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая /ПРАЙМ/. Представители бизнеса, властей и науки РФ и Южной Кореи в среду собрались на VIII Дальневосточном российско-корейском форуме во Владивостоке, чтобы обсудить сотрудничество двух стран.

Форум открывается в отеле Hyundai. Мероприятие ежегодно проводит генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке и его торговый отдел КОТРА.

Участники обсудят сотрудничество России и Республики Корея в проектах ТОР и свободного порта Владивосток, транспортно-логистической, энергетической и рыболовной отраслях. В том числе пройдут сессии на тему рыбопромыслового судостроения, модернизации рыбной промышленности в ДФО, стороны обсудят развитие Северного морского пути и российско-корейское сотрудничество в газовой отрасли.

На форуме выработают основные направления дальнейшего сотрудничества двух стран.

В рамках проекта Made with Russia ("Сделано с Россией") представители бизнеса двух стран обсудят возможности расширения партнерских отношений и создания совместных инвестпроектов на Дальнем Востоке.

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