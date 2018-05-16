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Западный и Центральный энергорайоны Якутии подключат к ОЭС Востока в 2019 году


Экономика / Энергосети

ХАБАРОВСК, 16 мая /ПРАЙМ/. Западный и Центральный энергорайоны Якутии, которые сейчас являются изолированными энергетическими системами, подключат к объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока 1 января 2019 года, сообщил журналистам в среду генеральный директор филиала АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока" Виталий Сунгуров.

В начале мая ОДУ Востока сообщило об успешном эксперименте по подключению части Центрального энергорайона (ЦЭР) Якутии к электроснабжению за счет ОЭС Востока, который доказал возможность восстановления подачи энергии жителям республики в случае аварии на генерирующем оборудовании региона. За последние месяцы в Якутии несколько раз отмечались перебои в электроснабжении потребителей Центрального энергорайона из-за сбоев на ГРЭС. Так, в октябре 2017 года из-за аварии на Якутской ГРЭС без энергоснабжения остались более 300 тысяч потребителей, были нарушены подача тепла и воды.

"ОЭС Востока ждет расширение, присоединение Западного и Центрального энергорайонов Якутии к объединенной энергосистеме… Есть дорожная карта Дворковича (вице-премьер РФ), согласно которой это подключение должно было произойти 28 декабря 2017 года, но эта дата не состоялась. Следующий этап, это 1 января 2019 год. Есть уверенность, что она состоится", - сказал Сунгуров.

Он также отметил, что присоединение Якутии позволит улучшить энергоснабжение потребителей и сделает регион более привлекательным для инвесторов.

Филиал АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока" управляет режимами трех энергосистем ОЭС Востока, расположенных на территории пяти субъектов Российской Федерации: Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также южной части Якутии. На этой территории проживают 5,164 миллиона человек. Объединенную энергосистему Востока образуют 20 электростанций, электрические подстанции класса напряжения 110-500 кВ общей мощностью 33,9 млн кВА и линии электропередачи 110-500 кВ общей протяженностью 25 203,8 км. Суммарная установленная мощность ОЭС Востока, по данным на 1 мая, 2018 составляет 9 501,5 МВт.

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