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NISOC и Pergas подписали предварительный договор о разработке месторождения нефти в Иране


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Национальная иранская южная нефтяная компания (NISOC) и консорциум Pergas подписали предварительный договор по разработке иранского нефтяного месторождения Keranj, сообщает агентство Shana.

Документ был подписан в Тегеране на церемонии при участии министра нефти Ирана Бижана Зангане, а также главы NISOC Бижана Алипура (Bijan Alipour), посла Великобритании в Тегеране Роберта Макайра (Robert Macaire) и управляющего директора Pergas Колина Роули (Colin Rowley).

При условии, если подписание основных принципов соглашения приведет к подписанию контракта, добыча на месторождении может достигнуть 200 тысяч баррелей в день и в сумме - 655 миллионов баррелей за более чем 10 лет. На разработку предусмотрены прямые инвестиции в сумме 167 миллионов долларов, косвенные - в 187 миллионов долларов (суммарно - 354 миллиона долларов).

Старое месторождение Keranj расположено в 110 километрах к юго-востоку от города Ахваз, обнаружено в 1962 году. Запасы месторождения оцениваются в 11 миллиардов баррелей. На данный момент добыча составляет 120 тысяч баррелей в день.

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