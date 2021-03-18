МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в большинстве своем уверенно растут на итогах прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Американские биржи закрылись ростом на решениях ФРС

По состоянию на 7.21 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,55% — до 3464,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,85%, до 2237,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,51%, до 29472,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,9%, до 3074,83 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,87%, до 30176,06 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 тем временем снижался на 0,66%, до 6750,1 пункта.

ФРС по итогам заседания 16-17 марта ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. ФРС также по-прежнему прогнозирует базовую ставку на уровне 0-0,25% до 2023 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл также отметил, что регулятор будет поддерживать экономику столько, сколько нужно, поскольку несмотря на восстановление экономики и рост занятости, "путь вперед неясен".

Трейдеры также обратили внимание на то, что американские рынки закрылись в среду сильным ростом, а индекс Dow Jones впервые в своей истории преодолел отметку в 33000 пунктов.

"Японские акции поддерживаются ралли на рынке США после заявления ФРС о сохранении текущей денежно-кредитной политики до конца 2023 года", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Monex Inc. Тосиюки Канаямы (Toshiyuki Kanayama).