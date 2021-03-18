Фондовые биржи Азии в основном растут на итогах заседания ФРС
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в большинстве своем уверенно растут на итогах прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.21 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,55% — до 3464,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,85%, до 2237,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,51%, до 29472,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,9%, до 3074,83 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,87%, до 30176,06 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 тем временем снижался на 0,66%, до 6750,1 пункта.
ФРС по итогам заседания 16-17 марта ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. ФРС также по-прежнему прогнозирует базовую ставку на уровне 0-0,25% до 2023 года.
Глава ФРС Джером Пауэлл также отметил, что регулятор будет поддерживать экономику столько, сколько нужно, поскольку несмотря на восстановление экономики и рост занятости, "путь вперед неясен".
Трейдеры также обратили внимание на то, что американские рынки закрылись в среду сильным ростом, а индекс Dow Jones впервые в своей истории преодолел отметку в 33000 пунктов.
"Японские акции поддерживаются ралли на рынке США после заявления ФРС о сохранении текущей денежно-кредитной политики до конца 2023 года", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Monex Inc. Тосиюки Канаямы (Toshiyuki Kanayama).
https://1prime.ru/Index/20210318/833257843.html