МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ / Dow Jones. Сто двадцать пять лет назад состоялся дебют биржевого индекса Dow Jones Industrial Average.

На тот момент в составе индекса было всего 12 компаний, и они представляли тяжелую промышленность. В свой первый торговый день, 26 мая 1896 года, индекс закрылся на отметке 40,94 пункта. В него входили General Electric Co., а также компании, чьи имена давно забыты – American Cotton Oil и Distilling & Cattle Feeding. Dow Jones закрылся рекордным ростом

С тех пор DJIA развивался вместе с экономикой США, давая крупным и мелким инвесторам возможность оценить состояние финансовых рынков в период Великой депрессии, двух мировых войн и всех событий, которые формировали картину мира в XX и начале XXI века.

Согласно данным Dow Jones Market Data, за свои историю индекс ежегодно повышался в среднем на 7,69% и обновил рекордные максимумы закрытия 1464 раза. В 1906 году он поднялся выше 100 пунктов, в 1972 году превысил 1000 пунктов, в 1999 году перешагнул отметку в 10 000 пунктов. Только за этот год, когда экономика США продолжала преодолевать спад, вызванный пандемией, DJIA преодолел все знаковые отметки с 31 000 до 34 000 пунктов.

Восхождение сопровождалось многочисленными перерывами. В истории индекса было 70 лет без рекордных закрытий, включая период с 1930 по 1953 год, когда фондовый рынок томился ниже максимумов 1929 года. Было четыре года – 1910, 1962, 1977 и 2008 годы, – когда каждый торговый день индекс закрывался ниже соответствующего уровня предыдущего года. В один из дней в октябре 1987 года DJIA упал на 22,6%, и это единственная сессия, которая завершилась хуже, чем в марте прошлого года во время коронавирусной паники, когда индекс за день упал на 12,9%.

Но в долгосрочной перспективе, по мере развития экономики и роста прибыли компаний, DJIA и более широкий фондовый рынок США шли вверх.

DJIA был создан первым редактором газеты The Wall Street Journal Чарльзом Доу, чтобы помочь объяснить читателям движение фондового рынка. В 1916 году его расчетная база расширилась до 20 компаний, а в 1928 году – до 30 компаний, то есть до сегодняшнего значения.

Однако нет ни одной компании, которая входила бы DJIA на протяжении всех 125 лет.

После того как первоначальный состав индекса более-менее устоялся, компания General Electric входила в его состав более века, с 1907 года до своего ухода в 2018 году. На текущий момент рекордсменом по сроку пребывания в индексе является компания Procter & Gamble Co., которая была добавлена в 1932 году. В числе компаний, которые на протяжении многих лет то попадали в индекс, то исключались из него, – Eastman Kodak Co, Sears, Roebuck & Co, Woolworth и Studebaker.

В индексе по-прежнему присутствуют промышленные компании, например 3M Co. и Boeing Co. Но в наши дни в него также входят финансовые компании, такие как JPMorgan Chase & Co, потребительские компании, такие как Coca-Cola Co. и Walmart Inc., и технологические тяжеловесы Apple Inc. и Microsoft Corp. Последнее обновление DJIA произошло в августе прошлого года, когда на место Exxon Mobil Corp., Pfizer Inc. и Raytheon Technologies Corp. пришли Salesforce.com Inc., Amgen Inc. и Honeywell International Inc.

"Любопытно, что сейчас 30 акций в составе DJIA – это совершенно иная картина. Производство теперь имеет гораздо меньшее значение, чем услуги и технологии, – говорит Джордж Болл, председатель частной инвестиционной компании Sanders Morris Harris. – Это отражает изменения в жизни всей страны за 125 лет".

Индексом DJIA занимается компания S&P Dow Jones Indices – совместное предприятие компании S&P Global Inc., предоставляющей финансовые данные, и биржевого оператора CME Group Inc. Компания Dow Jones, издатель The Wall Street Journal, продала оставшуюся долю в СП в 2013 году, хотя представители WSJ входят в комитет, который определяет составляющие индекса.

В последнее время по индексу DJIA можно отслеживать силы, которые воздействуют на широкий фондовый рынок США.

Когда в феврале и марте прошлого года финансовые рынки охватил страх перед тем, как пандемия ударит по экономике, индекс DJIA упал до уровня закрытия, которого не было с 2016 года. Затем произошел перелом.

Даже когда пандемия в США усугубилась, мощный эликсир из низких процентных ставок, обильных налогово-бюджетных стимулов и ожиданий, что вакцины обеспечат резкое восстановление экономики, привел к росту цен на акции. Индекс завершил 2020 год ростом на 7,2% – результат, который казался невероятным во время глубокого спада в начале года.

Всего за пять месяцев 2021 года он вырос на 12%, немного обогнав S&P 500 и примерно вдвое опередив технологический Nasdaq Composite, который вырос лишь на 6%.

Такое преимущество отчасти объясняется тем, что в DJIA в значительной степени представлены стоимостные акции, которые торгуются с низкими мультипликаторами балансовой стоимости и в последнее время опережают акции роста. Многие такие компании относятся к секторам, которые, как правило, хорошо себя чувствуют в периоды сильного экономического роста. Например, в этом году акции Chevron Corp. выросли на 23%, а Goldman Sachs Group Inc. – на 38%.

— Автор Karen Langley, karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ