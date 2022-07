МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы сегодня по итогам волатильных торгов выросли. Инвесторы анализировали протоколы заседания Федеральной резервной системы, чтобы оценить состояние экономики и темпы повышения процентных ставок, призванного сдержать рост инфляции. "СПБ Биржа" планирует начать выплату дивидендов по иностранным акциям

После жестокой распродажи на мировых фондовых рынках, произошедшей в первой половине года, встревоженные инвесторы внимательно следят за действиями центральных банков, пытаясь оценить влияние резкого повышения ставок на глобальный экономический рост.

Протоколы заседания ФРС, прошедшего 14-15 июня, показали, чем руководствовался центробанк США, когда принял решение о сильном повышении процентной ставки. Эти протоколы в очередной раз подтвердили твердое намерение ФРС взять цены под контроль с целью решить проблему упорно высокой инфляции.

ФРС впервые с 1994 года повысила ставки на 75 базисных пунктов и пообещала продолжить их повышение. Руководители центробанка, участвующие в заседании, также сочли целесообразным повышение ставок на 50 или 75 базисных пунктов в ходе заседания, которое должно пройти позднее в текущем месяце.

До выхода протоколов инвесторы учитывали в котировках повышение ставки на грядущем заседании 26-27 июля еще на 75 б. п. Таким образом, вероятность повышения ставки на 50 или 75 б. п. говорит о том, что ФРС признает влияние своих действий на экономику.

Протоколы отразили опасения руководителей центробанка насчет того, что повышение ставок может оказать "более значительное, чем ожидалось", влияние на экономический рост.

"На мой взгляд, участники рынка тщательно обдумывают, какой в конечном итоге будет процентная ставка после серии повышений", — отметил Джейсон Прайд из Glenmede. Он указал, что при повышении ставки на 50 б. п. на следующем заседании ставка в конечном счете достигнет 3%, а при повышении на 75 б. п. — 3,25% или 3,5%. При ставке на уровне 3,5% или выше вероятность рецессии составляет около 50%.

По итогам торгов в среду Dow Jones Industrial Average набрал 69,86 пункта, или 0,23%, до 31037,68 пункта, S&P 500 вырос на 13,69 пункта, или 0,36%, до 3845,08 пункта, а Nasdaq Composite — на 39,61 пункта, или 0,35%, до 11361,85 пункта.

Восемь из одиннадцати секторов S&P 500 выросли, при этом рост возглавили коммунальный и технологический секторы. Нефтегазовый субиндекс упал на 1,7%, тогда как цены на нефть понизились до 12-недельного минимума из-за беспокойства насчет рецессии.

Акции Uber Technologies Inc и DoorDash Inc упали на 4,5% и 7,4% соответственно после того, как Amazon.com согласилась приобрести у Just Eat Takeaway.com 2%-ную долю компании Grubhub — американского сервиса доставки еды, столкнувшегося с трудностями.

Акции Rivian Automotive Inc выросли на 10,4% после того, как поставки этого производителя электромобилей увеличились почти в четыре раза в связи с наращиванием производства.

Объем торгов на биржах США в среду составил 11,31 млрд акций, тогда как за последние 20 сессий средний объем составлял 13,08 млрд бумаг.

У S&P зафиксировано два новых 52-недельных максимума и 29 новых минимумов, а у Nasdaq — 20 новых максимумов и 109 новых минимумов.