МОСКУВА, 11 авг- ПРАЙМ. В среду индексы Nasdaq и S&P 500 выросли более чем на 2% после того, как опубликованные данные показали, что инфляция в США в июле замедлилась больше, чем ожидалось, породив надежды на то, что Федеральная резервная система займет менее агрессивную позицию в вопросе повышения процентных ставок. Фондовые индексы Европы выросли на усилении аппетита к риску

Резкое падение цен на бензин помогло индексу потребительских цен (CPI) в США остаться без изменений в прошлом месяце после роста на 1,3% в июне. Об этом в среду сообщило Министерство труда США. За последние 12 месяцев CPI вырос меньше, чем ожидалось, на 8,5%, после роста на 9,1% в июне.

Эти данные стали первым заметным признаком облегчения для американцев, которые наблюдали неуклонный рост инфляции в течение последних двух лет.

В настоящее время трейдеры фьючерсами на процентные ставки ФРС оценивают вероятность повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании всего в 43,5% по сравнению с 68% до публикации данных. Повышение на 50 базисных пунктов рассматривается как вероятность в 56,5%.

Все 11 секторов S&P 500 закрылись с повышением.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average вырос на 535,1 пункта, или 1,63%, до 33 309,51 пункта, S&P 500 вырос на 87,77 пункта, или 2,13%, до 4210,24 пункта. Nasdaq Composite прибавил 360,88 пункта, или 2,89%, до 12 854,81 пункта.

Это был самый большой однодневный прирост как для Nasdaq, так и для S&P 500 за две недели, и для Dow за три недели. Кроме того, это самое высокое закрытие для S&P 500 с начала мая.

"(Инфляция на уровне) 8,5% по-прежнему очень высока, но есть оптимизм, что, возможно, в июне она достигла пика", — сказал Рэнди Фредерик, вице-президент Charles Schwab.

Индекс волатильности CBOE, индикатор опасений Уолл-стрит, упал ниже уровня 20,00 и закрылся на более чем четырехмесячном минимуме.

Акции быстрорастущих и сверхкапитализированных технологических компаний, оценка которых уязвима для повышения доходности облигаций, выросли, поскольку доходность казначейских облигаций резко упала по всем направлениям. Акции Apple Inc, Alphabet Inc, Amazon.com Inc и Microsoft Corp выросли более чем на 2%.

Чувствительный к экономической ситуации банковский сектор вырос на 2,7%. Акции Goldman Sachs Group Inc и Morgan Stanley выросли примерно на 3%.

Акции Tesla Inc выросли на 3,9% после того, как Илон Маск продал акции производителя электромобилей на сумму 6,9 млрд долларов, чтобы профинансировать потенциальную сделку с Twitter Inc, если он проиграет судебную тяжбу с платформой социальных сетей. Бумаги Twitter прибавили в цене 3,7%.

Акции Meta* Platforms Inc (признана в РФ экстремистской организацией) подскочили на 5,8% после того, как компания заявила во вторник, что привлекла 10 миллиардов долларов в ходе своего первого размещения облигаций.

Объем на биржах США составил 11,33 млрд акций по сравнению со средним показателем в 10,98 млрд за полную сессию за последние 20 торговых дней.

S&P 500 показал пять новых 52-недельных максимумов и 29 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 64 новых максимума и 54 новых минимума.

*Признана в РФ экстремистской организацией