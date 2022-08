МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг закрылись ростом. Оптимистичный прогноз продаж Cisco Systems поддержал котировки акций технологического сектора, а новые экономические данные указали на то, что экономика США остается достаточно сильной. Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе на росте нефтяных котировок

Инвесторы продолжали оценивать протоколы июльского заседания Федеральной резервной системы, которые изначально были восприняты как сигнализирующие о менее агрессивном ужесточении денежно-кредитной политики.

Между тем протоколы не содержат явных намеков на темпы повышения процентных ставок и указывают лишь на то, что руководство ФРС сохраняет намерение эти повышения продолжать.

"Мы сейчас находимся в ситуации, когда люди пытаются понять, задушит ли неизбежное повышение процентных ставок повышательный импульс рынка", — говорит Рик Меклер из Cherry Lane Investments.

"По сути сформировалось два лагеря, — рассказывает он. — Один считает, что худшее позади, и продолжает покупать на распродажах, а другой — что худшее впереди, и что все происходящее лишь временное ралли на медвежьем рынке, которое скоро закончится".

По оценкам трейдеров, повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании ФРС более вероятно, чем третье подряд повышение ставки на 75 базисных пунктов.

По итогам торгов в четверг Dow Jones Industrial Average вырос на 18,72 пункта, или на 0,06%, до 33999,04, S&P 500 — на 9,7 пункта, или на 0,23%, до 4283,74, а Nasdaq Composite — на 27,22 пункта, или на 0,21%, до 12965,34.

Предположения о том, что ФРС может быть вынуждена действовать еще более агрессивно, получили поддержку от опубликованных в четверг данных, указавших на сохранение сильного импульса к росту в экономике США.

Производственный индекс ФРС-Филадельфия в августе вырос до 6,2 против —12,3 в июле.

Кроме того, несколько представителей американского центробанка в среду заявили о необходимости продолжения повышения стоимости заимствований, чтобы вернуть контроль над инфляцией.

В этом году ФРС уже повысила ключевую процентную ставку на 225 базисных пунктов.

Теперь в центре внимания может оказаться ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоул, который состоится на следующей неделе.

Соотношение дорожающих акций к снижающимся в цене на Нью-Йоркской фондовой бирже составило 1,36 к 1, а на Nasdaq — 1,18 к 1.

В составе S&P зафиксировано пять новых 52-недельных максимумов и 29 новых минимумов, у Nasdaq — 62 новых максимума и 63 новых минимума.