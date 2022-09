МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Японский рынок акций вырос в пятницу, продолжив ралли, начавшееся накануне, несмотря на то что инвесторы обдумывали воинственные комментарии регуляторов, которые настаивают на жестком повышении ставок для обуздания инфляции. Фондовые биржи АТР растут вслед за индексами Уолл-стрит

Японский фондовый индекс Nikkei завершил торги с повышением на 0,53% до 28 214,75 пункта. Ключевой индекс открылся с повышением на 0,5% и до конца сессии оставался выше психологического барьера в 28 000 пунктов.

Всего за эту неделю Nikkei прибавил 2,04%, преимущественно за счет роста на 2,315% в четверг. Первые два дня индекс торговался у флэтовой линии, после чего снизился на 0,71% в среду.

Более общий фондовый индекс Topix вырос на 0,40% в пятницу и на 1,83% с начала недели.

Из 225 компонентов Nikkei в пятницу 176 выросли, 46 снизились и 3 торговались у флэтовой линии.

При этом каждый из секторов Nikkei в целом вырос. Один из лучших результатов показал сектор здравоохранения, переняв восходящую динамику, наблюдавшуюся накануне на Уолл-стрит.

Акции компании онлайн-здравоохранения M3 Inc прибавили 2,74%, внесли второй по величине вклад в дневной рост Nikkei и уступили только бумагам полупроводниковой компании Tokyo Electron. Акции фармацевтической компании Shionogi & Co Ltd выросли на 2,78%, а Chugai Pharmaceutical Co Ltd — на 1,72%.

Акции производителя кондиционеров Daikin Industries Ltd стали главными аутсайдерами в составе Nikkei, подешевев на 0.9%.

Также среди аутсайдеров оказались бумаги компаний пассажирского транспорта. Наиболее сильно в данном сегменте, на 1,18%, подешевели акции East Japan Railway Co. Немногим лучше показали себя бумаги Central Japan Railway Co и авиакомпании ANA Holdings Inc, потерявшие по 0,98% своей стоимости.