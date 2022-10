МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Японский рынок акций завершил день с худшим результатом более чем за две недели. Акции технологических компаний-тяжеловесов упали после распродажи на мировых рынках. В то же время бумаги компаний из сектора путешествий сохранили устойчивость — сегодня Япония вновь открыла свои границы для рядовых туристов. Власти Японии изучают детали по оператору "Сахалина – 1"

Торги на японском фондовом рынке возобновились после трехдневных выходных. По итогам сессии индекс Nikkei упал на 2,64%. Он открылся значительно ниже уровня в 27 000 пунктов и по ходу торгов продолжил нести потери, закрывшись на отметке 26 401,25 пункта.

Индекс более широкого рынка Topix упал на 1,86%, что стало его худшим показателем с 26 сентября.

Большая часть потерь индексов пришлась на утреннюю часть сессии. Волатильная торговля иеной во второй половине дня не оказала существенного влияния на котировки индексов.

В какой-то момент японская валюта упала до 145,86 иены за доллар, что стало самым низким уровнем с 22 сентября, когда курс опускался до 145,90 иены за доллар. В тот день Банк Японии впервые с 1998 года вмешался, чтобы поддержать национальную валюту.

Индекс полупроводникового сектора на фондовой бирже Филадельфии потерял за ночь 3,5% после того, как президент США Джо Байден объявил на прошлой неделе о новом наборе мер экспортного контроля, которые могут стать барьером для китайских производителей микросхем.

"Вашингтон пошел на дальнейшее ограничение доступа Китая к американским технологиям, что усугубляет эффект от замедления мирового спроса на чипы", — написал рыночный стратег Saxo Bank Редмонд Вон.

Этот шаг, похоже, оказал давление на японские компании, занимающиеся производством полупроводников. Акции поставщика оборудования для производства чипов Tokyo Electron упали на 5,49%, а производителя промышленных роботов Fanuc Corp — на 3,93%.

Акции производителя электродвигателей Nidec Corp упали на 9,34%, став основным аутсайдером Nikkei, после сообщения о том, что компания ненадлежащим образом распорядилась выкупом акций. Компания опровергла сообщение и заявила, что рассматривает возможность судебного разбирательства.

Акции производителя электрооборудования Yaskawa Electric Corp упали на 6,04% после снижения прогноза прибыли на текущий финансовый год.

Бумаги компаний, связанных с путешествиями, показали хорошие результаты, поскольку инвесторы ожидают улучшений за счет возобновления на этой неделе регулярного въездного туризма.

Акции оператора универмагов Takashimaya Co Ltd выросли на 3,33%, а акции East Japan Railway Co — на 2,27%. Субиндекс акций авиаперевозчиков в Topix вырос на 2,24% — сильнее всех прочих отраслевых субиндексов.

Из 225 акций, составляющих расчетную базу Nikkei, 185 понесли убытки, 35 выросли, а пять торговались без изменений.