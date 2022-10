МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются после того, как ряд крупных компаний в США отчитался за третий квартал, следует из данных торгов. Европейские биржи падают после выхода отчетностей за третий квартал

По состоянию на 13.09 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,37%, до 30246 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,79%, до 11002 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 3656 пункта.

Ряд крупных американских компаний опубликовал свои финансовые результаты за третий квартал в эти дни. Результаты многих компаний оказались менее благоприятны для инвесторов по сравнению с прошлогодними показателями. В числе таких корпораций оказались Procter & Gamble, Goldman Sachs Group, Bank of New York Mellon Financial Corp., Netflix и другие.

Кроме того, рынки по-прежнему омрачены общим глобальным пессимизмом.