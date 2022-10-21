МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются после того, как ряд крупных компаний в США отчитался за третий квартал, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.09 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,37%, до 30246 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,79%, до 11002 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 3656 пункта.
Ряд крупных американских компаний опубликовал свои финансовые результаты за третий квартал в эти дни. Результаты многих компаний оказались менее благоприятны для инвесторов по сравнению с прошлогодними показателями. В числе таких корпораций оказались Procter & Gamble, Goldman Sachs Group, Bank of New York Mellon Financial Corp., Netflix и другие.
Кроме того, рынки по-прежнему омрачены общим глобальным пессимизмом.
https://1prime.ru/Index/20221021/838541830.html
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