МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Ведущие американские индексы во вторник снизились. Инвесторы обеспокоены вероятностью более длительного цикла повышения процентных ставок, несмотря на предупреждения о возможной рецессии в следующем году. Европейские фондовые индексы снизились по итогам вторника

Акции Meta* упали, оказав сильное давление на S&P 500 и Nasdaq Composite. Как сообщило издание WSJ, регуляторы ЕС решили, что социальные сети Facebook* и Instagram* не должны требовать от своих пользователей согласия на демонстрацию им персонализированной рекламы, настраиваемой исходя из интернет-активности этих пользователей.

Акции Bank of America возглавили спад в финансовом секторе. Генеральный директор кредитора заявил, что анализ банка указывает на "мягкое" снижение в течение трех кварталов следующего года. Глава JPMorgan Chase and Co Джейми Даймон также предупредил о мягкой или более выраженной рецессии.

Участники денежного рынка указывают на 91%-ную вероятность повышения ключевой ставки ФРС на заседании 13-14 декабря на 50 базисных пунктов. Как ожидается, ставка достигнет пика на уровне 4,98% в мае 2023 года, тогда как в понедельник, до выхода данных PMI, пик оценивался в 4,92%.

По итогам торгов S&P 500 упал на 57,05 пункта, или 1,3%, до 3941,79 пункта, Nasdaq Composite упал на 225,01 пункта, или 1,99%, до 11014,93 пункта, Dow Jones Industrial Average снизился на 347,49 пункта, или 1,02%, до 33599,61 пункта.

Банковский индекс S&P снизился, снижение возглавили акции Bank of America. Банковский сектор — среди наиболее чувствительных к экономическим спадам.

Акции Mirati Therapeutics Inc упали после того, как компания сообщила о разочаровывающих предварительных результатах испытания экспериментального препарата против рака.

Акции Textron Inc выросли после того, как Армия США заключила с ней контракт на поставку вертолетов следующего поколения.

*Признаны экстремистскими организациями в РФ