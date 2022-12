МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei в четверг закрылся почти на 30-дневном минимуме. Давление на японский фондовый рынок оказали слабые итоги торгов на Уолл-стрит на фоне экономических проблем и разочаровывающей корпоративной отчетности. Инвесторы выразили надежду на коррекцию ультрамягкой политики Банка Японии

Nikkei упал на 0,4% и закрылся на отметке 27 574,43 пункта, что является самым низким значением с 10 ноября.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,35% до 1941,50 пункта.

Индексы S&P 500 и Nasdaq снизились по итогам неспокойной сессии на Уолл-стрит, так как инвесторы не могли определить направление, оценивая, как ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США может отразиться на показателях компаний.

"Инвесторы были обеспокоены перспективами мировой экономики и корпораций после комментариев руководителей Goldman Sachs и JP Morgan", — рассказал Маки Савада, стратег Nomura Securities, на брифинге для СМИ. Saxo Bank дал "шокирующий" прогноз на 2023 год

Неутешительные комментарии топ-менеджеров крупнейших американских банков потрясли рынок: Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corp заявили, что впереди вероятна рецессия от умеренной до более выраженной.

Акции Tokyo Electron снизились в цене на 0,94%, Sony Group — на 1,93%, Fanuc — на 0,6%. Бумаги Nidec подешевели на 2,89%, продемонстрировав самую худшую динамику в Nikkei. Котировки Konami Holdings Group упали на 2,7%.

Котировки акций SoftBank Group подскочили на 2,15% и оказали наибольшую поддержку Nikkei после сообщения о том, что председатель совета директоров и генеральный директор компании миллиардер Масаеси Сон увеличил свою долю в компании до 34%, что приближает его к выкупу конгломерата.