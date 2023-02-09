МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня снизился, отступив от почти двухмесячных максимумов. Он последовал вниз за индексами Уолл-стрит после того, как инвесторы настроились на затяжной период высоких процентных ставок в США. Индекс Мосбиржи растет в начале торгового дня

Сезон корпоративной отчетности выявил ярких победителей и проигравших. Так, акции производителя материалов Teijin и Pacific Metals набрали примерно по 6% после сообщения о высоких квартальных доходах, в то время как акции Fujifilm просели на 2,38%.

Индекс Nikkei по итогам дня опустился на 0,08% до 27 584,35 пункта, но остался выше отметки 27 500 пунктов, которую он преодолел в конце января. В начале недели индекс достиг максимума с середины декабря на отметке 27 821,22 пункта на фоне высоких финансовых результатов компаний.

Более широкий индекс Topix сегодня вырос на 0,05% до 1 985 пунктов.

Все три крупных фондовых индекса США вчера упали, при этом снижение возглавил технологический индекс Nasdaq, так как представители ФРС массово поддержали идею о большем количестве повышений и высоких ставках на более длительный срок.

Индекс полупроводникового сектора Philadelphia SE Semiconductor упал на 2,2%.

От падения пострадали и акции японских компаний, связанные с чипами. Так, акции поставщика оборудования для производства микросхем Tokyo Electron упали на 2,14% и отняли у индекса Nikkei 34 пункта, оказав наибольшее влияние. За ними следуют акции производителя оборудования для тестирования чипов Advantest. Они отняли у индекса 8,2 пункта индекса, снизившись на 1,18%.

"Рынок склоняется к мнению о том, что в этом году ФРС не будет смягчать денежную политику. Некоторые из тех, кто считал, что пик ставок придется на март, теперь думают, что после этого произойдет еще одно повышение", — сказал Кадзуо Камитани, стратег Nomura в Токио.

По его словам, данные о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы во вторник, станут ключом к определению направления политики ФРС, а до этого времени фондовые рынки как США, так и Японии, скорее всего, будут затрудняться с выбором направления.

Акции Toyota Motor сократили свои ранние потери и повысились по итогам сессии на 0,18% после неожиданного 22%-ного роста операционной прибыли в 3-м квартале.

Из 225 компонентов Nikkei 111 выросли, 107 упали, а 7 остались без изменений.