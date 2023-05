МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Японский индекс акций Nikkei сегодня упал вторую сессию подряд. Инвесторы фиксировали прибыль после недавнего ралли; отсутствие прорыва в решении вопроса о потолке госдолга США также снизило склонность к риску. Российский рынок акций поднимается утром в среду

Акции косметического гиганта Shiseido Co, которые с середины марта выросли на 20%, сегодня упали на 5,63%, возглавив падение в составе Nikkei. Акции CyberAgent Inc, которая намерена купить большую долю новых акций Rakuten Group Inc, подешевели на 4,7% перед объявлением цены размещения. Акции самой Rakuten упали на 2,01%.

Акции Toyota Motor Corp подскочили на 5,36%, восстанавливаясь после вчерашнего обвала, который, по мнению аналитиков, был торговой ошибкой.

Индекс Nikkei снизился на 0,89% и закрылся на отметке 30 682,68 пункта. На предыдущей сессии индекс отступил от пика в 31 352,53 пункта — уровня, который в последний раз наблюдался в августе 1990 года. Индекс широкого рынка Topix опустился на 0,42% до 2152,40 пункта.

Настроения в японских производственных гигантах впервые в этом году стали позитивными, а аналитики, согласно опросам Reuters, считают, что Nikkei закончит год в районе психологически ключевого уровня 30 000 пунктов.

"Рынки быстро пошли вверх, а Япония особенно, — говорит Мио Като, основатель LightStreamm Research, который публикует аналитику на платформе Smartkarma. — Это больше похоже на паузу, когда рынок пытается понять, что делать дальше — продолжать ралли или вернуться к средним уровням".

Технические индикаторы сигнализируют о перегреве на фондовом рынке Японии. Тем временем американские фондовые индексы резко снизились во вторник. Законодатели продолжили переговоры о потолке долга в стремлении предотвратить дефолт.

"Беспокойство по поводу потолка госдолга США может оказать давление на мировой фондовый рынок, а не только на американский", — сказал стратег Nomura Кадзуо Камитани.

Акции компании Fast Retailing Co, владельца сети магазинов Uniqlo, упали на 2,92% после сообщения о том, что она может продать свои закрытые магазины в России.

Скачок цен на нефть негативно отразился на субиндексе авиакомпаний. Так, акции перевозчика ANA Holdings Inc упали на 2,54%.