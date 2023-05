МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на Nasdaq сегодня набрали почти 2% на фоне роста акций Nvidia, сделавшей очень хороший прогноз. Это поддержало акции компаний, связанных с ИИ-технологиями. Между тем на переговорах о повышении потолка госдолга США наметился прогресс. Международные фондовые индексы за 24 мая

Акции Nvidia Corp, самого дорогостоящего производителя чипов в мире среди зарегистрированных на бирже, подскочили на премаркете на 27,6%.

Компания сделала прогноз выручки, на 50% превзошедший оценки Уолл-стрит, и сказала, что увеличивает предложение, чтобы справиться с растущим спросом на чипы для искусственного интеллекта, которые применяются для работы ChatGPT и многих подобных сервисов.

Благодаря этому акции компании возглавили ралли тяжеловесов сферы ИИ, в том числе Microsoft Corp и Alphabet Inc, которые подросли примерно на 2,5%.

"Словосочетание этого месяца — искусственный интеллект, — отметил Сэм Стовалл, старший инвестиционный аналитик CFRA Research. — Инвесторы ищут сегменты роста, и в данный момент это полупроводниковый сектор".

Акции других полупроводниковых компаний, включая Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc и Broadcom Inc, выросли на 2%-9%.

Акции Intel Corp, почти не имеющей позиций в области ИИ, упали на 1,9%.

В последние две сессии основные индексы Уолл-стрит сильно снижались и теперь могут завершить неделю с худшим результатом более чем за два месяца. Инвесторы ждут прояснения ситуации с госдолгом: произойдет ли повышение потолка, составляющего 31,4 трлн долларов, или возникнет риск катастрофического дефолта.

Представители президента Джо Байдена, члена Демократической партии, и ведущий республиканец конгресса Кевин Маккарти провели в среду, как они сказали, продуктивные переговоры о соглашении. Крайний срок наступит 1 июня.

В свете рыночной неопределенности доходность казначейских облигаций со сроком погашения в июне превысила 7%. Доходность 2-летних гособлигаций достигла максимума с марта. Рейтинговые агентства Fitch и DBRS Morningstar поместили США в список для пересмотра с возможным снижением рейтинга.

"Рейтинговые агентства вполне обосновано поместили рейтинг США на пересмотр с возможностью снижения. Таким образом они фактически говорят, что, если страна не может привести свои финансы в порядок, ей, вероятно, не положен наивысший кредитный рейтинг", — добавил Стовалл.

Позднее сегодня инвесторы также ждут выступлений представителей ФРС и выхода макроданных, в том числе второй оценки ВВП США за 1-й квартал и еженедельной статистики заявок на пособие по безработице. Эти данные позволят оценить влияние денежно-кредитной политики ФРС на американскую экономику.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA опустились на 123 пункта, или 0,37%, e-mini на S&P 500 выросли на 21,25 пункта, или 0,52%, а e-mini на Nasdaq 100 повысились на 255,5 пункта, или 1,87%.

Акции Best Buy Co Inc подорожали на 5%. Прибыль ретейлера электроники за 1-й квартал превзошла оценки.

Бумаги дискаунтера Dollar Tree Inc обвалились на 10,7%. Компания понизила годовой прогноз прибыли.