МОСКВА, 30 июн- ПРАЙМ. Индекс аффинированного золота войдет в национальную систему ценовых индикаторов, говорится в сообщении Банка России.

В феврале этого года Мосбиржа начала расчет и публикацию нового индикатора рынка драгоценных металлов – индекса аффинированного золота (код индекса – RUGOLD). Индекс рассчитывается ежедневно в рублях на основании биржевых сделок с золотом, заключаемых на Московской бирже в период с 10.00 до 15.30 мск (инструмент GLDRUB_TOM). В ЦБ рассказали, когда годовая инфляция в России превысит четыре процента

"Индекс аффинированного золота войдет в национальную систему ценовых индикаторов", — сообщили в регуляторе.

Там напомнили, что сама методика расчета биржевого индекса очищенного золота одобрена межведомственной рабочей группой. Индекс рассчитывается Московской биржей в рублях на основании сделок, заключенных на биржевых торгах, добавили в ЦБ.

Сейчас индекс уже используется для определения цены исполнения расчетного фьючерсного контракта на золото. "Также он может выступить ориентиром внутренней биржевой стоимости золота не только для банков и других участников финансового рынка, включая розничных инвесторов, но и для золотодобывающих компаний, промышленных потребителей", — заключили в Центробанке.

Российские власти в настоящее время работают над системой национальных индексов по ряду товаров, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели.