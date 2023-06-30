ЦБ сообщил, что индекс цен на золото войдет в национальную систему ценовых индикаторов
МОСКВА, 30 июн- ПРАЙМ. Индекс аффинированного золота войдет в национальную систему ценовых индикаторов, говорится в сообщении Банка России.
В феврале этого года Мосбиржа начала расчет и публикацию нового индикатора рынка драгоценных металлов – индекса аффинированного золота (код индекса – RUGOLD). Индекс рассчитывается ежедневно в рублях на основании биржевых сделок с золотом, заключаемых на Московской бирже в период с 10.00 до 15.30 мск (инструмент GLDRUB_TOM).
"Индекс аффинированного золота войдет в национальную систему ценовых индикаторов", — сообщили в регуляторе.
Там напомнили, что сама методика расчета биржевого индекса очищенного золота одобрена межведомственной рабочей группой. Индекс рассчитывается Московской биржей в рублях на основании сделок, заключенных на биржевых торгах, добавили в ЦБ.
Сейчас индекс уже используется для определения цены исполнения расчетного фьючерсного контракта на золото. "Также он может выступить ориентиром внутренней биржевой стоимости золота не только для банков и других участников финансового рынка, включая розничных инвесторов, но и для золотодобывающих компаний, промышленных потребителей", — заключили в Центробанке.
Российские власти в настоящее время работают над системой национальных индексов по ряду товаров, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели.
https://1prime.ru/Index/20230630/840962036.html