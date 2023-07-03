МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник в основном растут в ожидании публикации ряда статданных по США, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе поднимаются на пять процентов

По состоянию на 13.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,13% — до 34 597 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,13%, до 15 358,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,02%, до 4 489 пунктов.

"Завтра День независимости США, поэтому торгов не будет, но эта неделя остается важной, поскольку в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда в США, а в течение недели выйдут глобальные индексы PMI и американский ISM", — сказал порталу MarketWatch стратег Deutsche Bank Джим Рид (Jim Reid).

Позднее в понедельник ожидается публикация статданных по США. Аналитики полагают, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне вырос до 47% с майских 46,9%.

Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в июне выросла до 5,3% с 5,2% месяцем ранее.