МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник показывают неоднозначную динамику на фоне осторожности инвесторов, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном выросли во вторник

По состоянию на 13.04 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,21% — до 7 543,01 пункта, французский CAC 40 — на 0,04%, до 7 389,4 пункта, немецкий DAX — снижался на 0,11%, до 16 062,75 пункта.

Во вторник инвесторы проявляют осторожность на фоне ожиданий по сигналам для рынка, а также выходного дня в США, в связи с чем торги в стране проходить не будут.

Инвесторы в то же время обращают внимание на макростатистику из Германии. Так, импорт в мае вырос в месячном выражении на 1,7% при прогнозе роста на 3,1%, экспорт сократился на 0,1% вместо роста на 0,3%. Статистика в результате сдерживает немецкий DAX.