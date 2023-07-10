МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в понедельник показывают рост, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают корпоративные новости, также обращая внимание на статистику из Китая и ожидая начало сезона финотчетности. Акции китайских интернет-компаний подорожали в понедельник

По состоянию на 12.56 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,17% — до 7 269,62 пункта, французский CAC 40 — на 0,35%, до 7 136,57 пункта, немецкий DAX — на 0,33%, до 15 655,04 пункта.

Бумаги Shell дорожают в Лондоне на 1,3% после того, как аналитики Deutsche Bank повысили целевую цену акций. Акции Novartis дорожают на 0,6% после того, как компания сохранила финпрогнозы на 2023 год.

Инвесторы обращают внимание и на статистику по инфляции из Китая. Годовой рост потребительских цен в стране в июне оказался нулевым, хотя аналитики ожидали увеличения на 0,2%.

В то же время в конце недели стартует очередной сезон финансовой отчетности, который традиционно начинается с крупных американских банков. Финансовые данные могут дать инвесторам подсказку о состоянии экономики в минувшем квартале.