МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. Аналитики ожидают данных по инфляции в стране, которые будут опубликованы на текущей неделе. Биржи Европы поднимаются на корпоративных новостях

По состоянию на 14.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,1% — до 33 970 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — опускался на 0,24%, до 15 146 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 0,07%, до 4 431 пункта.

Инвесторы ожидают статистику по инфляции в США за июнь, данные будут опубликованы в среду. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3,1% с 4% месяцем ранее.

"В любом случае, более низкие, а в идеале и более мягкие по сравнению с ожиданиями, показатели инфляции способны подтолкнуть "ястребов" ФРС. Это может оказать быструю поддержку американским акциям", — считает старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардескаи (Ipek Ozkardeskaya), чьи слова приводит портал Market Watch,

Кроме того, в тот же день ожидается публикация "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране. Документ может содержать подсказки о состоянии экономики.

На текущей неделе также стартует очередной сезон финансовой отчетности, который традиционно начинается с крупных американских банков. Комментарии компаний и финпрогнозы могут дать рынкам больше информации об экономике в минувшем квартале.