МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду растут, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают статистику о замедлении инфляции в США. Фондовые биржи АТР закрылись разнонаправленно

По состоянию на 16.08 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,5% — до 34 635 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,89%, до 15 396 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,69%, до 4 504,25 пункта.

Внимание трейдеров сосредоточено на статистике из США, которая влияет на ожидания по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно официальным данным, годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее. Прогноз предполагал замедление до 3,1%.

Федрезерв с прошлого года повышал ставки на фоне высокой инфляции, а в июне регулятор сохранил ставку на уровне 5-5,25% годовых. По данным CME Group, 91,1% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле, при этом на декабрь 58,8% аналитиков допускают ставку на уровне 5,25-5,5%.

Также в среду будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии ФРС об экономическом положении в стране. Документ может содержать сигналы о состоянии экономики.

А позднее на неделе стартует очередной сезон финансовой отчетности, который традиционно начинается с крупных американских банков. Комментарии компаний и финпрогнозы могут дать рынкам больше информации о состоянии экономики в минувшем квартале.