МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня вырос. Повышение акций банков и компаний, производящих микросхемы, компенсировало распродажи, вызванные снижением на гонконгском и других региональных фондовых рынках. Фондовые биржи АТР в основном опускаются на торгах во вторник

Индекс Nikkei прибавил 0,32% и завершил день на отметке 32 493,89 пункта. Инвесторы вернулись к торгам после трехдневных выходных в Японии. В первой половине дня индекс вырос на 1%, следуя за ростом на Уолл-стрит, однако после открытия китайских рынков Nikkei стал сдавать позиции.

Рост на Токийской фондовой бирже возглавили акции финансовых компаний. Их субиндекс поднялся на 2,18% и значительно опередил субиндексы всех остальных 32 отраслей. Стимулом стал рост акций американских банков за последние сессии. Некоторые обозреватели также указывают на то, что катализатором для роста стали предположения о том, что на следующей неделе Банк Японии может ужесточить свою политику.

Наибольшую поддержку Nikkei оказали акции гиганта по производству оборудования для выпуска микросхем Tokyo Electron. Они выросли на 1% и принесли Nikkei 20 пунктов. В ходе сессии эти акции набирали до 3%.

Более широкий индекс Topix вырос на 0,59% до 2252,28 пункта.

Nikkei восстанавливается с середины прошлой недели. Индекс 3 июля достиг 33-летнего максимума закрытия в 33 753,33 пункта, после чего скорректировался на 5,4%.

Nomura Securities ожидает, что на этой неделе Nikkei будет колебаться между 32 000 и 33 000 пунктов.

"Я не могу однозначно утверждать, что прорыва выше 33 000 не произойдет, но вероятность этого крайне мала, — сказал стратег Nomura Кадзуо Камитани. — В отсутствие какого-либо явного драйвера при приближении к отметке 33 000 индексу станет очень тяжело двигаться дальше".

Котировки акций производителя оборудования для тестирования микросхем Advantest выросли по итогам дня на 0,6%, тогда как в ходе торгов набирали до 3%. Акции производителя микросхем Renesas Electronics поднялись на 2,34%.

Еще одним лидером стали акции Sony Group, подорожавшие на 2,56%.

Сильнее всего, на 6,16%, упали акции интернет-компании Rakuten Group. С конца июня они выросли примерно на 20% и на предыдущей сессии достигли месячного максимума.