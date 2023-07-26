МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно снижением, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит растут перед выходом американской макростатистики

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,26%, до 3 223,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,52%, до 2 037,47 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 0,35%, до 19 385 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1,67%, до 2 592,36 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,85%, до 7 402 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,01%, до 32 652,5 пункта.

Основным событием для инвесторов на этой неделе станет решение по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, поскольку оно может повлиять на политику других мировых банков.

"Сохраняется риск того, что глава ФРС Джером Пауэлл может сохранить более "ястребиный" настрой, чем хотелось бы рынкам. Поскольку рынок труда остается напряженным, глава ФРС, вероятно, захочет сохранить все возможности для дальнейшего ужесточения", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).

Кроме того, в пятницу свое решение по монетарной политике, а также экономические прогнозы опубликует Банк Японии.