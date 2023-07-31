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Фондовые индексы США преимущественно поднимаются на торгах понедельника
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Основные американские фондовые индексы преимущественно поднимаются в понедельник и могут завершить месяц ростом в среднем на 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 31.07.2023
индексы, рынки, финансы, новости, фонды, сша, фондовые индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно поднимаются в понедельник и могут завершить месяц ростом в среднем на 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.21 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,02%, до 35 452,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,11%, до 14 332,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,04%, до 4 584,26 пункта.
Таким образом, с начала июля Dow Jones поднялся на 3,06%, NASDAQ – на 3,93%, S&P 500 – на 2,93%. Последние два индекса в таком случае могут увидеть рост пятый месяц подряд, в то время как Dow Jones — лишь второй из-за снижения индекса в мае.
В первый день недели инвесторы сохраняют осторожность на фоне продолжающегося периода отчетности, когда крупные компании публикуют финансовые данные за отчетный период. В них инвесторы могут увидеть сигналы о текущей ситуации в экономике и узнать оценки больших компаний экономических перспектив на текущий год.