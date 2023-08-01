МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи поднялся выше 3100 пунктов — впервые с 22 февраля прошлого года, следует из данных Московской биржи.

К 14.08 мск индекс Мосбиржи растет на 0,89%, до 3100,76 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,62%, до 1063,96 пункта. Мосбиржа прокомментировала эмитентов рынка акций