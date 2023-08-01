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2023
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Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 3100 пунктов
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. Индекс Мосбиржи поднялся выше 3100 пунктов — впервые с 22 февраля прошлого года, следует из данных Московской биржи. К 14.08 мск индекс Мосбиржи растет на 0,89%, до 3100,76... ПРАЙМ, 01.08.2023
индексы, рынки, новости, мосбиржа, индекс, рекорд, рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи поднялся выше 3100 пунктов — впервые с 22 февраля прошлого года, следует из данных Московской биржи.
К 14.08 мск индекс Мосбиржи растет на 0,89%, до 3100,76 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,62%, до 1063,96 пункта.