МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы снижаются в ожидании макростатистики

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,59%, до 3 268,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,66%, до 2 057,82 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 0,12%, до 19 515 пунктов. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,85%, до 2 580,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,22%, до 7 309,2 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,29%, до 32 265 пункта.

Инвесторы в Азии переняли настроения инвесторов в США, которые ожидают публикация данных о потребительских ценам в США. И аналитики полагают, что по итогам июля годовая инфляция в стране ускорилась до 3,3% с 3% годовых.

Ускорение инфляции помимо прочего может привести к тому, что Федеральная резервная система США вновь повысит учетную ставку. А это решение может оказать влияние на решения ЦБ других стран.