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2023
https://1prime.ru/Index/20230809/841349853.html
Российский рынок акций растет на 0,9 процента в начале торгов
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. Российский рынок акций прибавляет порядка 0,9% в начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. К 10.01 мск индекс Мосбиржи поднимается на 0,87%, до 3112,06... ПРАЙМ, 09.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет порядка 0,9% в начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи.
К 10.01 мск индекс Мосбиржи поднимается на 0,87%, до 3112,06 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,85%, до 1008,32 пункта.