МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет порядка 0,9% в начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи.

К 10.01 мск индекс Мосбиржи поднимается на 0,87%, до 3112,06 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,85%, до 1008,32 пункта. Индекс цен на жилье в Британии снизился четвертый месяц подряд