МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы повышаются. Акции итальянских банков оправляются от сильных потерь предыдущей сессии после того, как власти страны смягчили позицию по новому налогу для банков. Курс рубля на Мосбирже пытается стабилизироваться

На момент написания статьи панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 1,0% до максимума за неделю.

Акции банков еврозоны набрали 1,4% после вчерашнего падения на 3,5%. Италия установила ограничения для нового налога в виде 0,1% от суммарных активов. Ранее власти неожиданно ввели 40%-ный налог на сверхприбыль банков, что спровоцировало распродажу.

На момент написания статьи банковский субиндекс STOXX 600 вырос на 1,1%, тогда как накануне упал на 2,7%.

Акции Intesa Sanpaolo, Banco BPM и UniCredit набирают 1,7%-2,5%. Рост возглавили акции Finecobank, поднявшиеся на 4%.

Инвесторы, кажется, отрешились от данных, согласно которым потребительский сектор Китая в июле перешел к дефляции, а цены производителей продолжили снижаться. Второй экономике мира не удается восстановить спрос.