МОСКВА, 9 августа — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки в среду повышаются, а европейские индексы опережают индикаторы других регионов после того, как власти Италии смягчили беспокойство инвесторов новостями о том, что налог на сверхприбыль банков будет не таким болезненным, как опасались аналитики. Европейские фондовые индексы повышаются на фоне данных из Италии

Общемировой индекс MSCI в ходе утренней европейской сессии поднялся на 0,2%. Панъевропейский STOXX 600 вырос на 0,9%, при этом банковский сектор добавил около 1,6%. Итальянский FTSE MIB набрал 1,6%.

Правительство Италии вчера шокировало рынки, объявив о дополнительном налоге на сверхприбыль банков, которую они получили от резкого повышения процентных ставок. Это привело к падению европейского банковского сектора на 3,5%.

Однако сегодня власти страны заявили, что установят ограничения для нового налога в виде 0,1% от суммарных активов банков. Это успокоило аналитиков и инвесторов, которые ожидали, что налоговые поступления составят 0,5% от суммарных активов.

По словам Джима Рида, аналитика Deutsche Bank, более низкий, чем ожидалось, налог "должен улучшить настроение на рынках". Но он также предупредил, что "распределение бремени расходов и выгоды от более высоких ставок становится все больше политическим вопросом".

В США фондовые рынки, вероятно, стабилизируются после потерь на предыдущей сессии, связанных с опасениями насчет национального банковского сектора.

Фьючерсы на S&P 500 сегодня добавили 0,3%, как и фьючерсы на Nasdaq. Во вторник фондовые рынки США откатились после того, как Moody's понизило кредитные рейтинг нескольких банков.